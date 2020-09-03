«ТРЕБА НА БОРОТЬБУ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ МОБІЛІЗУВАТИ ВСЕ СУСПІЛЬСТВО…»

В гостях у «НС» сьогодні – єдиний з нинішніх правоохоронців, хто представляє Кіровоградщину в ювілейному альманасі «100 років карному розшуку», який випустило в 2019 році МВС України. Це інформаційно-біографічне видання унікальне, бо до нього занесені найкращі оперативники карного розшуку із кожного регіону України.

Отже, знайомтесь: підполковник поліції Вадим Миколайович Козонок – заступник начальника управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області. До речі, Управління, яке розташоване по вулиці Велика Перспективна, 30 у Кропивницькому, напряму підпорядковується Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в Києві.

Він має 34-роки, у 2007 році закінчив Дніпропетровський університет внутрішніх справ. З початку своєї практичної діяльності – а це вже 14 років – працює на оперативній роботі. Одружений, виховує доньку. За сумлінне виконання службових обов’язків серед інших заохочень має від міністра внутрішніх справ України іменну вогнепальну зброю. У 2014-2015 роках проходив службу в зоні АТО.

– Ви спочатку працювали в Управлінні по боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ), потім, коли його ліквідували, в карному розшуку, а зараз є заступником начальника Управління стратегічних розслідувань (УСР) в Кіровоградській області. Це той же УБОЗ, лише з новою назвою?

– Я боровся з організованою злочинністю, працюючи в УБОЗі, так і продовжив нею займатися вже в Управлінні карного розшуку ГУНП, де відповідав як начальник відділу за цей напрямок. Тож боротьба з організованою злочинністю продовжується. Так, фактично УСР нині -той же УБОЗ.

– Можете згадати для наших читачів найбільш характерний для діяльності злочинної групи випадок?

– В листопаді 2015 року в Олександрії було організовано злочинну групу (ОЗГ), яка складалася із не місцевих мешканців. Тоді на вулиці раптом зухвало напали на власника валютного обмінника – той на своєму позашляховику прямував на роботу. Злочинці на джипі, погрожуючи вогнепальною зброєю, планували заволодіти інвалютою потерпілого. І хоча водій і одночасно охоронець бізнесмена втік, потерпілий зумів гідно вийти зі складного становища. Пізніше фігуранти ОЗГ за Олександрією спалили машину, позбавляючись речового доказу, пересіли на іншу автівку і чкурнули поза межі Кіровоградщини. В Черкаській та Полтавській областях вони таки «взяли» обмінники і подалися на Івано-Франківщину, подалі від тих місць, де вони добряче наслідили. До речі, всі учасники ОЗГ були озброєні до зубів.

З початку нападу в Олександрії я був у складі оперативної групи, брав активну участь у розслідуванні цього особливо тяжкого злочину. Залишився і тоді, коли ми затримували це зухвале угрупування.

Зважаючи на те, що всі фігуранти мали при собі вогнепальну зброю, у тому числі автомати Калашникова, разом із нами залучалися і співробітники відділу швидкого реагування ГУНП. Допомагали нам і місцеві правоохоронці, які доповіли нам, що злочинці планували черговий напад на приватного підприємця. Затримання всіх учасників ОЗГ відбувалося в один день і в один час, тобто, синхронно у кількох регіонах України. У підозрюваних вилучили велику суму валюти і арсенал вогнепальної зброї.

В принципі, кардинальних змін в діях організованої злочинності не відбулося, якщо стисло казати. Але вона стала агресивнішою, краще оснащеною і зброєю, і засобами зв’язку. Тому президент і вніс як невідкладний законопроєкт про «ворів в законі» і його, як відомо, після правок таки ухвалила Верховна Рада України.

– В Москві у травні 2011 року відбулася гучна «воровська сходка», на якій тогочасні лідери криміналітету пострадянського світу Аслан Усоян (Дід Хасан) та Василь Христофоров (Влад Воскрес), коронували групу молодих кримінальників, серед яких був і житель Кіровоградщини – знаменчанин Армен Х. Але через два тижні в столичному СІЗО-6 опоненти авторитетних кримінальників організували «прогон» (воровське рішення з підписами), яким не визнано деяких із коронованих, у тому числі і жителя м. Знам’янка. Проте Дід Хасан повторно провів «сходку», де підтвердив статус «вора в законі» Х., більше відомого в кримінальних колах як Армен Хохол. Чи існує і досі на Кіровоградщині проблема «ворів у законі»?

– Ми усвідомлюємо цю проблему і її вирішуємо, усьому свій час. Сподіваюсь, що нам допоможуть інші правоохоронні органи, суд, громадськість.

– Розкажіть, будь ласка, про зміни та вдосконалення правоохоронної політики держави щодо боротьби з організованою злочинністю в контексті нового закону.

– Вперше на законодавчому рівні в Україні прийняли норму, яка дасть змогу виключити вплив суб’єктів злочинної ієрархії на криміногенні, економічні та політичні процеси в державі. Правоохоронцям це дасть можливість звести нанівець дії злочинних спільнот та їх учасників, притягнути винних осіб до відповідальності. І, нарешті, ліквідувати ієрархію злочинного світу, яка склалась з радянських часів, знівелювати кримінальні традиції та унеможливити злочинні зібрання.

Законодавець увів нові юридичні терміни. Передусім «Злочинний вплив» – будь-які дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності. Для цього законодавець увів терміни щодо статусу кримінальної ієрархії, а саме: «смотрящий», «положенець», «кримінальний авторитет».

Також з’явився термін «Суб’єкт підвищеного злочинного впливу» – фактично це позначення «вора в законі» – особа, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив. І останній термін – «Злочинна спільнота» – об’єднання двох чи більше злочинних організацій.

– А загалом нових статей в Кримінальному кодексі України, присвячених боротьбі з організованою злочинністю?

– Передусім це ст. 255 КК України «Створення, керівництво злочинною спільнотою або організацією, а також участь у ній». Вона має шість пунктів. Останній передбачає звільнення від кримінальної відповідальності особи, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про створення злочинної організації або участі у ній та активно сприяла її розкриттю. Відповідальність за цією статтею – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна або навіть довічним позбавленням волі.

Наступна – ст. 255-1 КК України «Встановлення або поширення злочинного впливу». Останній, третій її пункт, зазначає, що за умисне встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу особою, яка перебуває в статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у т.ч. в статусі «вора в законі», її дії караються позбавленням волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна.

Ст. 255-2 КК України «Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці)» карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

– Я згадую, як у 2019 році була затримана в Бобринці кримінальна «сходка», яку організувало місцеве угрупування. Якби на той час діяла ця стаття, деякі його члени опинилися би за гратами…

– І, нарешті, остання ст. 255-3 КК України, яка має на меті унеможливити звернення до особи, яка здійснює злочинний вплив, з метою застосування такого впливу. Карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією майна або без такої. До речі, ми активно займалися виявленням лідерів кримінального світу в регіоні та викривали ОЗГ з інших регіонів України ще задовго до прийняття доленосних, я б сказав, правових норм у викоріненні кримінальних правопорушень ОЗГ.

– Чи доводилось вам особисто рятувати людям життя?

– Скажу відверто, що кожному поліцейському, а тим більше оперативникам, зважаючи на специфіку роботи, так чи інакше доводилося хоча б раз у житті когось рятувати.

Зі свого досвіду оперативника пригадую один із таких випадків, коли житель одного із районів взяв у заручники власних дітей і забарикадувався у своєму будинку.

Чоловік дуже агресивно відреагував на появу правоохоронців – спробував пошкодити службовий автомобіль ломом, погрожував і робив усе можливе, аби триматися біля оселі, де були малолітні діти. Під час перемовин нам із колегами все таки вдалося виманити правопорушника на безпечну відстань від будинку. Після чого за лічені секунди разом із працівниками УКОРД провели затримання особи. При цьому ця історія закінчилась для дітей без яких-небудь негативних наслідків.

– На вашу думку, гарний керівник – який він?

– Передусім хороший менеджер – це, по-перше, повна відповідальність за своїх підлеглих. По-друге, вміння доступно й ефективно передати свої знання та навички іншим.

А взагалі, ти відповідаєш за своїх співробітників, навіть за те, що вони роблять у позаробочий час. Якщо коротко: «Всі звитяги – колективу, а промахи – керівництву».

– Ви були в зоні АТО. Будь ласка, розкажіть, якщо можна, докладніше.

В.К. – Я був в зоні АТО двічі. Займалися встановленням осіб, які були учасниками незаконних збройних формувань, або тих, які активно їх підтримували. Це – якщо сказати стисло.

– На початку року стався зухвалий розбійний напад на приватного підприємця Т. в його офісі на мікрорайоні 5/5 в обласному центрі, пізніше затримали трьох осіб. Можете поділитись подробицями?

– Ці злочинці-гастролери 20 лютого цього року у Кропивницькому здійснили зухвалий напад на місцевого громадянина з метою заволодіння його майном, поєднаний з насильством, небезпечним для життя потерпілого, та в подальшому обмежили волю, і нарешті заволоділи грошовими коштами у сумі 6 мільйонів гривень, більше півмільйона доларів США, 100 тисяч євро, 1 мільйон рублів, після чого зникли з місця вчинення злочину.

В ході двомісячних оперативно-розшукових дій поліцейські зуміли вирахувати злочинне угрупування, і провели санкціоновані обшуки всіх приміщень, де вони мешкали. Зокрема, в Одесі в ході обшуку квартири організатора групи Б. знайшли пістолети марки «Глок», ПМ, «ФОРТ» з магазинами. А в кооперативному гаражі у Кропивницькому вилучили автомобіль «MERCEDES Vito», на якому пересувалися фігуранти під час вчинення розбійного нападу, а також два автомати, 8 магазинів до цих автомобілів, 234 набої калібру 5,45 мм, 41 набій калібру 9 мм, 4 гранати РГД-5, 4 балончики спецзасобу сльозогінної дії, 2 пари кайданок та інше.

Громадянин Б. 22 квітня цього року затриманий у порядку ст. 208 КПК України, в подальшому йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб і оголошено про підозру у вчиненні розбою.

У двох фігурантів означеного ОЗГ за місцем мешкання проведено санкціоновані обшуки, виявлено мобільні телефони, радіостанцію, камеру зовнішнього спостереження, перуку, також було вилучено автомобілі, які використовувались під час вчинення злочину. Проведені аналогічні обшуки за адресами тимчасового перебування фігурантів у Кропивницькому, де вилучено флеш-накопичувачи, мобільні телефони, одяг зі слідами речовини бурого кольору.

Громадянин К., який входив до складу ОЗГ, також затриманий. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб та оголошено про підозру у вчиненні розбійного нападу.

А взагалі поліцейськими проведено 24 санкціоновані обшуки за адресами мешкання та тимчасового перебування злочинців у м. Кропивницький.

– Зважаючи на велике навантаження по службі – у чому знаходите натхнення аби залишатися вірним обраній професії?

– Це усвідомлення своєї можливості приносити в цей непростий час нашим громадянам користь, а також почути від них задоволення від результату своєї і нашого колективу роботи. Чим більше ми попередили кримінальних правопорушень, розкрили їх, тим кращим стимулом це є для нас. Взагалі, служіння народу – це наш обов’язок і честь. Я вважаю, що кожен громадянин України повинен почувати себе в безпеці незалежно від часу та місця перебування і мати можливість спокійно працювати на користь нашої держави.

– Якби вам запропонували вищу посаду і більш-менш спокійне життя -наприклад, у штабі, але не в управлінні стратегічних розслідувань, погодилися б?

– В жодному разі. Бо я знаю роботу оперативника, сам частенько виконую функції рядового опера. Крім цієї роботи, ніде більше не бачу себе. Це мій свідомий вибір.

– Вадиме Миколайовичу, чи можна, на ваше переконання, побороти

організовану злочинність?

– Треба бути реалістами. Гадаю, що говорити про перспективи ліквідації організованої злочинності у нас та в сусідніх державах ще зарано. Швидше та реальніше буде взяти її під контроль, позбавити впливу. Повинна бути програма загальнодержавних заходів з викорінення цього явища, в якій мають бути задіяні не лише правоохоронні органи, але й інші відомства, громадські організації. Треба на боротьбу з організованою злочинністю мобілізувати все суспільство…

Розмову вів Веніамін ЯНІШЕВСЬКИЙ