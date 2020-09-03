ХТО НА НОВЕНЬКОГО: ЩО ВІДОМО ПРО НОВОПРИЗНАЧЕНОГО ГОЛОВУ ОДА?

Незабаром після хабарного скандалу з попереднім очільником облдержадміністрації Андрієм Балонєм президент Володимир Зеленський представив нового голову Кіровоградської ОДА – колишнього підприємця, 41-річного Андрія Назаренка. Що відомо про статки новопризначеного, яка в нього кар’єра і що він пообіцяв мешканцям Кіровоградщини – розібралося «Народе слово».

Що сталося з попередниками?

Нагадаємо: Андрія Балоня 25 червня затримали правоохоронці разом з з керівником патронатної служби ОДА Сергієм Шевченком. Їх обох Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, а саме у вимаганні «відкату» у одного з посадовців загальною сумою 1,32 мільйони гривень на рік.

Як виявилося, 21 серпня Вищий антикорупційний суд продовжив до 21 жовтня дію обмежень для колишнього голови Кіровоградської ОДА Балоня та Сергія Шевченка. Водночас слідчий суддя ВАКС Сергій Мойсак скасував обов’язок носити електронний браслет обом підозрюваним, імовірно, через відсутність вільних засобів електронного контролю.

Після, а саме 5 серпня, на посаду голови ОДА Кіровоградщини розглядалася кандидатура Валерія Міщенка. Вже 12 серпня уряд не рекомендував цю людину на посаду. «Ми врахували думку як простих громадян, так і бізнесу. Більш того, є інформація, що в кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу», – пояснив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«Лексус» і «Ролекс»: що «в кишенях» Назаренка?

Про те, що Андрій Назаренко має стати головою Кіровоградської ОДА, стало відомо ще 25 серпня: цього дня він опублікував свою декларацію за 2019 рік. У ній він вказав місцем роботи Кіровоградську облдержадміністрацію, а посаду – «голова».

Назаренко одружений, в його сім’ї є двоє синів. При цьому переважна більшість майна родини належить саме пану Андрію.

З нерухомості Назаренко має квартиру в Києві площею 82,8 квадратних метри та машиномісце в 15 «квадратів». Його дружина Яна Назаренко має дві квартири по 39,7 і 45 квадратних метри, з яких менша розташована також в столиці, а більша – в Броварському районі Київської області. Пан Андрій є й власником земельної ділянки площею у 955 кв.м. у селі Рожівка у Броварському районі Київської області.

Подружжя Назаренків мають по годиннику швейцарської компанії Rolex, загальна вартість яких становить (відповідно до декларації) 583тисячі гривень. Дороговартісні годинники Назаренки придбали у 2018 році.

У гаражі Андрія Назаренка стоять дві його особисті автівки: Lexus RX200 2016 року випуску (оцінена в декларації в 1 586 629 грн) та Mercedes-benz C300 2014 року випуску (918 000 грн).

Має Андрій Назаренко і збережену на банківських рахунках готівку. В декларації в нього вказано 97 428 доларів США, 15 тисяч євро, 655 601 гривень. На рахунку Яни Назаренко нараховується 10 тисяч доларів США.

Де ж Андрій Назаренко заробив такі статки? Згідно заповненої ним декларації, цьогоріч він отримував зарплату у ТОВ «2-й ім. Петровського цукровий завод» на загальну суму у 129 127 гривень.

Як зазначає алгоритм аналізу декларацій, активи Андрія Назаренка більше, ніж в 10 разів перевищують доходи його сім’ї.

Кар’єрні сходинки

Ще при призначенні Андрія Назаренка 26 серпня на посаду очільника ОДА перший заступник Офісу президента Сергій Трофімов написав у соцмережі: «Ситуацію в області він знає не з чуток: живе і працює тут з 2010 року, після завершення дипломатичної кар’єри за кордоном. У його планах – залучення інвестицій в переробку і збереження сільгосппродукції, створення нових робочих місць, підвищення якості питної води, відкриття діагностичних центрів».

Як повідомляє видання «Перша електронна», на Кіровоградщину Назаренко потрапив як член команди тодішнього голови ОДА Сергія Ларіна (2010-2013 роки на посаді) – представника сумнозвісної «Партії регіонів». Виявилося, що Назаренко товаришував тоді з Андрієм Ніколаєнком – Ніколаєнко в ті роки був першим заступником Ларіна, а у період з 9 січня 2013 року по 2 березня 2014 року – сам очолив ОДА Кіровоградщини. Слід зазначити, що Ніколаєнко у 2002-2006 роках був аташе посольства України в Республіці Корея.

За інформацією «Без купюр», Ніколаєнко та Назаренко разом навчалися на факультеті «Міжнародних економічних відносин» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2010 poці Андрій Назаренко був диpектopом pегіoнальнoгo центpу з інвестицій та poзвитку. У 2012 poці він обіймав пoсаду начальника кoмунальнoгo підпpиємства «Pегіoнальна служба oхopoни і pеставpації пам’ятoк містoбудування та архітектури».

У 2014-2019 роках був помічником народного депутата «Партію розвитку України» Максима Єфімова – вихідця з Краматорська, який з 2007 по серпень 2014 року був членом «Партії Регіонів».

В декларації Андрія Назаренка вказано, що у 2019 році він отримував зарплату у цукровому заводі, який розташований в смт Олександрівка однойменного району Кіровоградської області.

Водночас на засіданні уряду щодо погодження говори ОДА Кіровоградщини Назаренко розповів, що працював у системі Міністерства закордонних справ (зокрема, був консулом посольства України в Південній Кореї), потім працював в інвестиційній сфері. Останні 10 років він працював на Кіровоградщині, займався залученням інвестицій, працював ступником директора цукрового заводу, а зараз працює заступником директора великого свинокомплексу.

Перші політичні обіцянки

Під час представлення Андрія Назаренка президент Володимир Зеленський зазначив, що історія з його попередником «закінчилася м’яко кажучи, не дуже добре», і його неправомірну діяльність розслідують правоохоронці.

– Для нас немає недоторканних, навіть якщо це люди, яких призначав Президент України. Навпаки: до таких людей увага ще більш пильна. Ми розуміємо, що найголовніше для розкриття потенціалу вашого краю – це залучення інвестицій. І ця людина знає, як це робити, і має в цьому успішний досвід, – сказав тоді президент.

У свою чергу Назаренко 27 серпня заявив, що першим його пріоритетом буде максимальна прозорість, відкритість і публічність обласної влади для побудови ефективної системи спілкування з людьми. За його словами, реальна децентралізація та сильні громади повинні стати інструментами успіху регіону.

– У Кіровоградській області живе дуже багато талановитих і працьовитих людей. Наше завдання в питаннях насамперед кадрової політики – використовувати та розкривати потенціал. Будемо допомагати розкриватися локальному бізнесу та залучати великих інвесторів, щоб розкрити потенціал землі, надр і виробництв, що простоюють. Час застою в регіоні потрібно закінчувати й повертатися до системного розвитку, – підкреслив Андрій Назаренко при представленні.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ