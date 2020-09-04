НА КІРОВОГРАДЩИНІ КОЛИШНІЙ БЕЗРОБІТНИЙ, А НИНІ АТОВЕЦЬ-ПАСІЧНИК, СТАВ БЛАГОДІЙНИКОМ

Для уродженця Петрівщини, 24-річного учасника АТО/ООС Євгенія Біденка пасіка стала не просто захопленням, а важливою частиною життя.

Любов до бджільництва у молодого чоловіка зародилася ще у дитинстві, адже ця справа – батьківська і проходила через усе його життя. Юнака полонила цікавість до бджолиного світу. Щоправда, й свіженьким медком полюбляв ласувати. Тож Євгеній вже давно вирішив, що продовжить родинну справу і теж стане бджолярем.

Йшли роки. Патріотичні переконання спонукали Євгенія підписати контракт на проходження військової служби. Після повернення із зони проведення АТО/ООС Євгеній не залишав думки стати пасічником. Тому, щоб стати вправним бджолярем та започаткувати власну справу, по крихті накопичував знання, читав багато відповідної літератури, спілкувався з досвідченими пасічниками. «Вулик – це маленька держава. Кожна бджола виконує там свої функції. Радіус польоту медоносних комах – 3 кілометри, а рій може відлетіти на 10 кілометрів. Бджоли – охоронці слідкують за тим, щоб чужі комахи не залетіли до їхнього будинку», – про такі цікаві факти Євгеній може розповідати годинами.

У грудні 2019 року, за підтримки служби зайнятості, Євгеній отримав одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності і вклав їх у придбання вуликів та бджолосімей. Велику підтримку отримав і від районної громадської організації «Петрівський пасічник», до якої долучився одразу. Обмін досвідом, поради, настанови досвідчених бджолярів – усе це допомагає, підтримує та надихає до праці: «Один з учасників громадської організації поділився надлишком суші (суха рамка з вощиною), інший дав у тимчасове користування електричну медогонку на шість рамок», – із захватом згадує Євгеній.

Із щирим серцем Євгеній підтримав гарну традицію спілки «Петрівський пасічник» – доброчинність! Пасічники – люди щедрі не лише словом, а й ділом: спілчани постійно передають мед воїнам-захисникам на передову, до лікарень, дитячих садочків та шкіл району. Нещодавно Євгеній передав 140 літрів меду до Міжнародного благодійного фонду «Янгол Життя» (м. Кропивницький), який відстоює права та інтереси онкохворих дітей.

Свій перший медовий сезон відпрацював Євгеній на одному подиху, отримуючи величезне задоволення від роботи біля осель медоносних комах. Клопотів, звісно, вдосталь, але результат того вартий. Нині Євгеній має пасіку із 40 вуликів. Усі вони, і лежаки, і багатокорпусні – доглянуті, яскраві, деякі пофарбовані у патріотичні кольори.

Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості