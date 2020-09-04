РОБОТОДАВЦІ КІРОВОГРАДЩИНИ ПОТРЕБУЮТЬ 30 ІНЖЕНЕРІВ

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у представниках інженерних професій. На сьогодні у базі даних вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 30 вакансій за вищезазначеними вакансіями.

Інженер – 6 вакансій (заробітна плата –5000/6000/7524/8280/10000/12000 грн);

Інженер з метрології – 1 вакансія (заробітна плата – 7500 грн);

Інженер з нормування праці – 1 вакансія (заробітна плата – 6000 грн);

Інженер з охорони праці – 3 вакансії (заробітна плата – 5000/6500/9255 грн);

Інженер з проектно-кошторисної роботи – 1 вакансія (заробітна плата – 8000 грн);

Інженер з радіонавігації та радіолокації – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);

Інженер з технічного нагляду – 1 вакансія (заробітна плата – 5602 грн);

Інженер з якості – 2 вакансії (заробітна плата – 5000/8790 грн);

Інженер-електрик в енергетичній сфері – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);

Інженер-електронік – 1 вакансія (заробітна плата – 7000 грн);

Інженер-енергетик – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);

Інженер-конструктор – 5 вакансій (заробітна плата –5000/6500/7000/11780 грн);

Інженер-проектувальник – 1 вакансія (заробітна плата – 6000 грн);

Інженер-технолог – 4 вакансії (заробітна плата –7500/7830/10000/11270 грн);

Інженер-технолог з очищення води – 1 вакансія (заробітна плата – 5400 грн).

Також актуальними є вакансія головного інженера одного з комунальних підприємств Долинської (заробітна плата – 10800 грн) та вакансія головного інженера проєкту у Кропивницькому (заробітна плата – 11000 грн).

Актуальними є вакансії для інженерів у Кропивницькому (17 вакансій), Олександрійському (6 вакансій), Світловодському (3 вакансії), Знам’янському (2 вакансії), Долинському (1 вакансія), Маловисківському (1 вакансія), Олександрівському (1 вакансія) та Устинівському (1 вакансія) районах Кіровоградської області.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості