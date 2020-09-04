У КРОПИВНИЦЬКОМУ КОРОНАВІРУС ОДНОЧАСНО ЗАФІКСУВАЛИ В МАТЕРІ ТА ЇЇ ДИТИНИ

На Кіровоградщині зареєстрували вісім нових випадків захворювань на коронавірусну інфекцію.

Серед інфікованих – семеро мешканців Кропивницького та жінка зі Світловодська. Загалом упродовж минулої доби в лабораторному центрі обстежили 237 людей.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук сьогодні, 4 вересня.

На Кіровоградщині вперше коронавірус одночасно зареєстрували в жінки, яка нещодавно народила, та її дитини.

Хлопчику діагностували захворювання на COVID-19. Аналогічний діагноз – і в його матері. Обоє почувають себе добре та перебувають на амбулаторному лікуванні.

Головна санітарна лікарка області зазначила, що специфічних рекомендацій для майбутніх мам немає. Головне – дотримуватись усіх протиепідемічних норм.

“Вагітним слід уникати скупчень людей і ретельно дотримуватись правил гігієни. Якщо є потреба піти, наприклад, до магазину, необхідно дотримуватись безпечної дистанції, одягати захисну маску, використовувати антисептик і намагатись не торкатись руками обличчя. Після повернення додому обов’язково мийте руки теплою водою з милом впродовж 30-40 секунд. Якщо з’явились перші ознаки гострої респіраторної хвороби, майбутні мами мають негайно звертатись до лікаря”, – пояснила Надія Оперчук.