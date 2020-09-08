НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВАКАНТНІ ПОНАД 20 РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ПРОДАВЦІВ

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у продавцях продовольчих і непродовольчих товарів, а також продавцях-консультантах.

Роботодавці області потребують 12-х продавців продовольчих товарів, 2-х продавців непродовольчих товарів та 7-х продавців-консультантів. Продавців потрібні як у великих торговельних мережах, так і у невеликих магазинах різного профілю (продовольчі товари, канцелярське приладдя, автомобільні деталі та аксесуари, інструменти для перукарів і майстрів манікюру, квіти та ін ).

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 5000 до 7100 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади працівника, стажу роботи і навичок у роботі з ПК та касовим апаратом.

Актуальними є вакансії для продавців у Долинському (7 вакансій), Кропивницькому (4 вакансії), Світловодському (3 вакансії), Благовіщенському (2 вакансії), Голованівському (2 вакансії), та по 1 вакансії у Знам’янському, Маловисківському та Петрівському районах Кіровоградської області. По 1 вакансії у Великій Висці та Кропивницькому призначені для працевлаштування громадян з інвалідністю.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості