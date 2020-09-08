СБУ ПРОВЕЛА ТРИ СПЕЦІАЛЬНІ ТРЕНУВАННЯ НА ОБ’ЄКТАХ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБЛАСТІ

Координаційною групою Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Кіровоградській області проведено три спеціальні тренування на важливих об’єктах критичної інфраструктури області.

Протягом серпня перевірявся рівень взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом, готовності адміністрацій, служб безпеки та охорони, а також рівень захищеності складу паливно-мастильних матеріалів локомотивного депо «Знам’янка», Світловодського водоканалу та Кременчуцької ГЕС.

Відповідно до задуму тренувань було здійснено спроби проникнення умовних терористів на територію об’єктів та їх мінування.

Служби охорони та безпеки всіх об’єктів зреагували належним чином на можливу небезпеку та діяли згідно з інструкціями.

За результатами проведених тренувань координаційна група АТЦ надає відповідні методичні рекомендації з урахування специфіки діяльності кожного об’єкта для удосконалення систем їхнього захисту і бере контроль усунення виявлених недоліків.

Нагадаємо, на Кіровоградщині встановлено «СІРИЙ» рівень небезпеки, що означає можливий рівень терористичної загрози. Тож подібні тренування, ініційовані СБУ, систематично проводяться на різних об’єктах інфраструктури нашого краю, щоб налагодити досконалу схему реагування на надзвичайні події та уникнути можливих негативних наслідків.