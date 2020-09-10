АДМІНРЕСУРС І ЧОРНИЙ ПІАР: НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАРТУВАЛИ ВИБОРИ

Центральна виборча комісія під час чергового засідання оголосила про початок з 5 вересня виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року. Та на Кіровоградщині ще до цієї дати кандидати до місцевих органів влади не просто розпочали рекламувати себе, а й робити це з порушенням правил. Про «родзинки» передвиборчих кампаній на Кіровоградщині розповідає «Народне слово».

А вздовж дороги білборди з кандидатами стоять

Дбати про впізнаваність партії почали заздалегідь: коли вже було відомо про дату проведення місцевих виборів, в містах зарясніли бігборди з привітаннями до Дня незалежності України. Громадянська мережа «ОПОРА» зазначає, що партійні осередки звернулися з біл-бордів до мешканців Кропивницького ще за 13 днів до початку виборчого процесу. Партійний осередок «Нашого краю» використав для привітання синьо-білі кольори, а також написи міст України. Партія «Європейська солідарність» зобразила мапу України у жовтно-блакитних кольорах з написом «З незалежністю не жартують».

Також з Днем незалежності у Світловодську вітали ймовірні кандидати у депутати місцевих рад, розмістивши на білбордах власні фото. Наприклад, Віктор Приходько розмістив своє фото поруч з гербом України. А ось партія «Опозиційна платформа – за життя» розмістили на зовнішній рекламі привітання із зображенням одразу п’ятьох ймовірних кандидатів. Вони також у зовнішній рекламі використали національну символіку.

Депутат обласної ради Костянтин Каспров від «ОПЗЖ» використав менші площі зовнішньої реклами: на зупинках громадського транспорту розвішали його привітання.

Зацікавив спостерігачів «ОПОРИ» і химерний креатив від депутата міськради Кропивницького, кандидата від партії «Слуга народу» Михайла Бєжана. Так, нещодавно вздовж дороги через 101-ий мікрорайон міста зявилося близько десяти нових біл-бордів. Вони менші від звичних, та й законність їхнього встановлення під питанням. У свою чергу Бєжан запевнив, що йому теж не подобаються такі білборди і що він начебто за них не платив.

– У нас були перемовини з рекламодавцями, але договір ми не підписували і я не оплачував цю рекламу. Була домовленість, що ми погодимо розміщення, але цього не було зроблено. Чесно кажучи, мене не влаштовує розташування білбордів та дизайн, – відповів «ОПОРІ» сам кандидат.

Інший підхід до пошуку рекламної площі перед місцевими виборами продемонструвала політична партія «Перспектива міста». Вони подекуди встановлюють лавки, не проминаючи нагоди розмістити на них же свою політичну рекламу. Голова партії Ігор Саєнко при цьому підкреслює, що лавочка не є малою архітектурною формою, тож не потребує дозволу від міськради. Він заявив, що на лавках розміщують назву громадської організації, а не політичної сили.

Спостерігачі «ОПОРИ» зафіксували також лавки із написом «Фонд Табалова».

– Нові білборди встановило ТОВ «РТК Групп». Працівниками Спецінспекції складено п’ять чи шість адмінпротоколів щодо цих носіїв реклами. Також склали адмінпротокол на посадову особу партії, яка рекламується на лавках. Ці протоколи розглядатимуть на засіданні адміністративної комісії 15 вересня, – розповів очільник Спецінспекції міськради Кропивницького Андрій Максюта.

– Ми вперше з початку передвиборчої активності зафіксували встановлення нових рекламних конструкцій із розміщенням політичної реклами. Інша ситуація з лавками: їх неодноразово встановлювали від імені благодійних фондів кандидатів, партій тощо. І з моменту реєстрації кандидата чи партії надписи на них можуть розцінюватися як політична агітація, – зазначила Зоя Лебідь.

Хто скільки за рекламу заплатив?

Спостерігачі «ОПОРИ» нарахували, що впродовж серпня політичні партії та місцеві політики 52 рази рекламували пости політичного характеру у соцмережі Фейсбук, спрямовані на мешканців Кіровоградщини.

Найактивніше сторінку у соцмережі свого обласного осередку використовує партія «Слуги народу». У 27 постах вони закликали долучатися до партії, а в одному відео розповідали про Кіровоградщину за участі народних депутатів-однопартійців. Одна реклама «Слуги народу» транслювалася без відповідного маркування. Кандидатка від цієї політсили на пост голови міськради Кропивницького Ольга Ковальова-Алокілі тричі оплачувала рекламу в соціальних мережах, при цьому двічі рекламували інтерв’ю за її участі на місцевому телеканалі.

Трохи менше платною рекламою в соцмережах користувався чинний мер обласного центру Андрій Райкович. Він 16 разів оплачував рекламу, а більшість рекламних постів стосувалися інформації про його роботу як посадовця за останні п’ять років.

Його головний суперник на минулих виборах в міськраду Кропивницького Артем Стрижаков чотири рази заплатив за таку рекламу. В постах йшлося про здобутки його партії «Перспектива міста».

А от без маркування, яке попереджає читачів про те, що перед ними політична реклама, у Фейсбуці можна знайти замовлені пости керівника партії «Перспектива міста» Ігоря Саєнка та цілої сторінки політсили «Кіровоградщина – за майбутнє».

– Наразі у чинному законодавстві не врегульоване розміщення політичної реклами та агітації в соціальних мережах. Однак Фейсбук більше року тому почав маркувати українську політичну рекламу. Станом на серпень 2020 року, напередодні старту виборчого процесу місцевих виборів, можна говорити про збільшення активності сторінки Андрія Райковича та партії «Слуга народу», – розповіла Зоя Лебідь.

Своя реклама за ваші кошти

Оплачувана політична реклама сама по собі не несе в собі нічого поганого – якщо вона оплачена з виборчих фондів. А от деякі політики дозволяють собі використовувати адміністративні ресурси заради власного піару.

Наразі спостерігачі «ОПОРИ» перевіряють одну з ключових подій неофіційного виборчого процесу – йдеться про активність президента Володимира Зеленського, який під час регіональних поїздок відвідує заходи з представлення майбутніх кандидатів від партії «Слуга народу». В умовах відсутності законодавчих вимог щодо політичної нейтральності президента, проблемним залишається розмежування держресурсів (тобто коштів платників податків) та партійних інтересів під час організації таких заходів. Тобто законодавчо в Україні не врегульовано, чи має право президент у своїх робочих візитах, які оплачуються з держбюджету, рекламувати політичні сили, чи ні.

Щодо візиту Володимира Зеленського до Кіровоградщини, то замість державної символіки навколо гаранта Конституції майоріли логотипи партії «Слуга народу», банери із написом «Зе! Місцеві вибори». Акредитацію ЗМІ на захід проводила Кіровоградська облдержадміністрація, а частину заходу транслювали на Фейсбук-сторінці та офіційному сайті Офісу президента. З тієї ж трибуни голова обласного осередку політичної партії «Слуга народу» Микита Потураєв представив потенційних кандидатів на місцеві вибори. Після цього глава держави побажав перемоги потенційним кандидатам політсили. Також під час зустрічі використовували музику з відомого серіалу «Слуга народу».

Фахівці «ОПОРИ» підкреслюють, що ключовим параметром оцінки відповідності заходів президента є залученість до їхньої організації держслужбовців. На відміну від глави держави, вони зобов’язані бути політично нейтральними у своїй діяльності у міжвиборчий і виборчий періоди.

– Представлення голови ОДА під час представлення команди «Слуги народу» та в оточені брендованої символіки має ознаки використання адміністративного ресурсу. Як і участь у заході «Слуги народу» під час робочої поїздки президента. Також у цьому заході в робочий час брали участь держслужбовці різних рівнів. Але на час візиту виборчий процес ще не розпочався, тому можна говорити не про порушення виборчого законодавства, а про ознаки адміністративного ресурсу, – пояснила Зоя Лебідь.

Партійні символи «Слуги народу» майоріли під час візиту чинного президента не лише на Кіровоградщину, а й у ряді інших областей. Наразі «ОПОРА» звернулася до Офісу президента, партії «Слуга народу», місцевих державних адміністрацій із закликом надати повну інформацію про організаторів і джерела фінансування заходів партійного характеру за участі Зеленського.

З використанням адмінресурсу нещодавно був скандал в Олександрії. Там вже не один рекламодавець скаржиться на те, що його рекламу не розміщують на бігбордах – виявляється, йдеться про ті самі бігборди, на яких політичну рекламу розмістив поки що діючий мер міста Степан Цапюк. Наприклад, подібну заяву ще у 2018 році зробив оператор ТОВ «Стар»: йому мерія Олександрії незаконно скасувала дозвіл на розміщення реклами.

Цьогоріч, 4 вересня, на бігбордах, власниками яких є компанія «Довіра аутдор», замість реклами будівельних інструментів, яку їм замовив клієнт, з’явилася політична реклама нинішнього очільника міста. Також про самовільне захоплення рекламної площі мером розповіла власниця рекламної агенції «Алігатор» Світлана Віряскіна.

– Тут є перешкоджання законній господарській діяльності і в певній мірі можливо і зловживання службовим становищем та використання адміністративного ресурсу, – сказав адвокат Дмитро Шимчук.

Та не лише підприємці зтикнулися з подібним тиском політичного кандидата через міську раду, яку він наразі очолює.

– Це брудні і абсолютно звичні для міської влади Олександрії ганебні випадки. Інформаційні бігборди Міністерства надзвичайних ситуацій – і то заклеєні рекламою міського голови Цапюка, – прокоментував директор благодійного фонду Сергія Кузьменка «Турбота» Олександр Лукашов.

Через перешкоджання підприємницькій діяльності і адміністративний тиск підприємці написали заяву до поліції. Туди ж планують звернутися і рекламодавці.

Старий-недобрий чорний піар

Спостерігачі «ОПРИ» повідомили, що у Кропивницькому на вищезгаданих білбордах Михайла Бєжана розмістили наклейки з ознаками чорного піару щодо Андрія Райковича. На наклейках формату А5 фото людей в ресторані, на передньому плані – обличчя Райковича, яке заверстали у фотошопі. На цих листівках напис (пунктуацію збережено): «Бачиш сонце горить? Я запалив!».

Також в обласному центрі на білбордах розмістили рекламу із написом: «А справедливо дерибанити місто під свій бізнес?». Сам Райкович напередодні повідомляв в соцмережах, що йому відомо про планування такої акції.

– Маю дані про те, що на півсотні носіїв зовнішньої реклами в місті з’являться типографські вироби. Двох тижнів не минуло, як на сесії міськради її колишній депутат у схожих виразах закликав теперішніх не брати в державного банка кредит на медичну апаратуру, тролейбуси і опалення під 12% річних, – написав Андрій Райкович.

Водночас у Світловодську розмалювали автомобіль Костянтина Каспрова, який заявив, що на машину також повісили муляж гранати.

– Законодавство про вибори передбачає як агітацію, так і контрагітацію, проте заборонено розповсюджувати завідомо неправдиві відомості про кандидатів. Спостерігачі «ОПОРИ» уже фіксують матеріали з ознаками чорного піару, – прокоментувала Зоя Лебідь.