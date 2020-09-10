КАРАНТИНОКРОС, АБО ДРАЙВОВА ВЕЛООСІНЬ У КРОПИВНИЦЬКОМУ

Минулої неділі Кропивницький приймав ІІІ Чемпіонат області з велосипедного туризму.

Взагалі-то він мав відбутись ще навесні, але завадив жорсткий коронавірусний карантин. Тож лише восени завдяки перебуванню області в так званій «зеленій»(тобто відносно безпечній) зоні змагання все ж відбулися. Хоча й лише на одній заліковій дистанції – велокросі другого класу складності (4 перешкоди). Організатор змагань – Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді за підтримки обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та Кропивницької міської федерації спортивного туризму. Головним суддею змагань став директор Центру туризму Андрій Лісота.

Попри карантинні складнощі, участь у перегонах взяли команди Дмитрівської, Великосеверинівської та Маловисківської ОТГ, Петрівського району та, звісно, обласного центру туризму. У старшій віковій групі змагались дівчата та хлопці 2003 – 05 років народження, у молодшій – 2006 -08 років народження – загалом 36 юних велотуристів.

Велокросова ділянка була прокладена теренами Парку Перемоги (Міський сад) і складалася з грунтової спецділянки, асфальтового швидкісного етапу та невеликого підйому, вкритого керамічною плиткою. Значна частина учасників намагались щосили боротися за результат, але деякі їхали, особливо не ризикуючи – кажучи технічною мовою, «на доїзд». Обійшлося без травм і пошкоджень техніки, хоча, відверто кажучи, окремі «велолетуни» змушували реaльно похвилюватися.

І ось, нарешті, ця шалена мить перемоги – і, відповідно, нагородження. Згідно з фінальним протоколом подіум опанували:

Молодша група (хлопці):

Артем Гаврилюк (команда «Адреналін 8» Дмитрівської ОТГ, тренер Володимир Дьячков); Іван Ушаков (команда «Великосеверинівська ОТГ- 2», тренер Віталій Дубовий); Віталій Куценко (команда «Кропивницькі кентаври» КЗ «КОЦТКЕУМ», тренер Максим Гуцалюк).

Молодша група (дівчата):

Марія Голуб’єва(команда «Великосеверинівська ОТГ-1», тренер Віталій Дубовий); Христина Жабокрицька (команда «Великосеверинівська ОТГ-1», тренер Віталій Дубовий);

3.Анна Крюкова (команда «Адреналін 3» Дмитрівської ОТГ, тренер Володимир Дьячков).

Старша група (хлопці):

Антон Жуган (команда «Адреналін 1» Дмитрівської ОТГ, тренер Володимир Дьячков); Данило Коваль (команда «Великосеверинівська ОТГ – 4», тренер Віталій Дубовий); Віталій Токарчук (команда «Кропивницькі кентаври» КЗ «КОЦТКЕУМ», тренер Максим Гуцалюк).

Старша група (дівчата):

Надія Сокур (команда «Кропивницькі кентаври» КЗ «КОЦТКЕУМ», тренер Максим Гуцалюк); Наталя Черевко (команда «Адреналін 2» Дмитрівської ОТГ, тренер Володимир Дьячков); Ірина Семенчук (команда «Великосеверинівська ОТГ – 4», тренер Віталій Дубовий).

Відповідно до умов змагань та Правил проведення змагань з велосипедного туризму склад команди на дистанціях І – ІІ класів складності – дві особи. Тож загальнокомандний результат складався з суми результатів, здобутих учасниками кожної з команд. Отже, в командному заліку подіум опанували:

Старша вікова група:

Надія Сокур/Віталій Токарчук («Кропивницькі кентаври» КЗ «КОЦТКЕУМ», тренер Максим Гуцалюк); Наталія Черевко/Антон Жуган («Адреналін 1» Дмитрівської ОТГ, тренер Володимир Дьячков); Ірина Семенчук/Данило Коваль ( «Великосеверинівська ОТГ- 4», тренер Віталій Дубовий.

Молодша вікова група:

Павло Бондаренко/ Владислав Довгий (команда Маловисківської ОТГ, тренер Віктор Михайлович); Іван Ушаков/Олександр Пухальський ( «Великосеверинівська ОТГ-2», тренер Віталій Дубовий); Артем Гаврилюк/Богдан Дудник ( «Адреналін 8» Дмитрівської ОТГ, тренер Володимир Дьячков).

Всі фіналісти отримали медалі та дипломи управління освіти й науки ОДА, дипломи центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та подарунки від партнерів змагань. Для когось недільні перегони стали останніми у спортивно-туристичні кар’єрі – адже щороку вікові обмеження «омолоджуються», а для когось – першими на тернистому велотуристичному шляху. Шляхів, як відомо, вистачає на всіх, і все має бути вело!

Максим ГУЦАЛЮК, фото автора та учасників змагань