НА КІРОВОГРАДЩИНІ СІМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ КОРОНАВІРУС ПЕРЕВЕЛИ НА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

У Кіровоградській області сім закладів освіти частково працюють у дистанційному режимі. Причина – підтвердження випадків захворювання на коронавірус серед працівників.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук.

COVID-19 виявили в восьми вчителів.

У школі №14 в Кропивницькому захворіли двоє вчителів. По одному випадку інфікування зареєстрували в навчально-виховному комплексі в Червоному Яру Кропивницького району, ліцеї імені В. Сухомлинського в Павлиші Онуфріївського району, школі в Капітанівці Новомиргородського району, дитячій музичній школі в Петровому, а також ліцеї №19 та музичному фаховому коледжі в Кропивницькому.

У цих закладах освіти запроваджений формат дистанційного навчання.

Надія Оперчук зауважила, що захворювання на коронавірусну інфекцію серед учнів шкіл не зафіксували.

За її словами, епідеміологи за кожним окремим випадком визначили кола контактних осіб. Їх діагностика методом ПЛР уже розпочалась. У працівників, яких у лабораторному центрі вже встигли обстежити, результати тестувань негативні.