НА КІРОВОГРАДЩИНІ 11 ЛЮДЕЙ ЗАХВОРІЛИ НА КОРОНАВІРУС, ЩЕ ОДИН ЧОЛОВІК ПОМЕР

На коронавірус захворіли 11 мешканців Кіровоградщини.

Це чотири жінки та троє чоловіків із Кропивницького, дві жінки з Аджамки та чоловік із Покровки Кропивницького району, а також чоловік із Новомиргорода.

Про нові випадки захворювання повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 11 вересня.

Загалом минулої доби обстежили методом ПЛР 400 осіб.

Одужали дев’ятеро: семеро мешканців Кропивницького, жінка зі Світловодська та жінка з Голованівського району.

Директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко зазначив, що в області зафіксували ще один випадок смерті від коронавірусу. Помер 71-річний кропивничанин, який, крім інфікування на COVID-19, мав важкі супутні захворювання.