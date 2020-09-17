ВОНИ І ЦЕ З’ЇДЯТЬ

Новий голова Кіровоградської обласної адміністрації Андрій Назаренко звернувся до директора “МакДональдз Юкрейн Лтд” з проханням відкрити у Кропивницькому ресторан їхньої мережі. «Це маркер інвестпривабливості території», – каже очільник області.

І це правда. Наявність «МакДональдза» відрізняє місто від села, заможне місто від неамбітного містечка. В Україні залишилося чимало обласних центрів, де немає фаст-фудів цієї мережі – Ужгород, Чернівці, Луцьк. Усі вони за кількістю населення поступаються Кропивницькому. Також немає «Маків» у Донецьку і Луганську, Сімферополі та Севастополі – зрозуміло, чому. А раніше були…

Майже будь-який іноземець в українських містах буде шукати «МакДональдз». Бо хто його зна, що таке «українські страви», а тим більше невідомо, як їх готують у ресторані «Івушка» чи «Рута». А «МакДональдз». – це світовий стандарт якості, і зрозуміло, чим тебе нагодують хоч у Києві, хоч у Куала-Лумпурі.

І «Мак» сьогодні – не місце культурно-гастрономічного паломництва, як було колись, а просто один із закладів харчування. Ну і, звісно, улюблений об’єкт адептів боротьби з «пластмасовою їжею», «світовою отрутою», «генетично-модифікованим лайном» тощо. Іноді, коли читаєш таке чи чуєш, думаєш, – вас що, хтось буде силувати снідати, обідати та вечеряти у цьому закладі «общєпіта»? Не подобається – не їж! Не ходи. Ось я не розумію кальян, то я й не ходжу до кальянних, яких в обласному центрі десятки. Не люблю шаурму, тому просто її не купую. А з «МакДональдзом» – дійсно, я іноді не проти дабл-чізбургера. І зараз це просто їжа. А колись була чимось з міфів про заокеанське життя – разом з джинсами «Levi`s» та автомобілем «Cadillac».

Автор цих рядків у жовтні 1993-го року з’їв свій перший в житті «біг-мак» у першому у колишньому СРСР «МакДональдзі» на Новому Арбаті в Москві. Для цього довелося вистояти півкілометрову чергу- настільки багато людей бажало спробувати заклад на смак. І знаєте, що найбільше тоді вразило? Не смак їжі, ні. А те, що на ході стояла дівчинка і просто віталася з кожним з відвідувачів. «Здравствуйте! Приятного аппетита!». Оце і вся її робота, цієї «хостес», так зветься ця… «професія». Сьогодні таких майже ніде немає, скасували.

Можу сміло прогнозувати – якщо такий ресторан з’явиться у Кропивницькому, там буде сидіти вся молодь. Щоб ви знали – «МакДональдз» біля залізничного вокзалу в Києві є третім у світі за кількістю відвідувачів. Самому доводилося там сидіти в очікуванні потяга, а що – береш собі чай (8 гривень, здається), і сиди хоч тиждень, цілодобово працює, вільний Інтернет. Зручнішого місця у столиці немає.

Коли ще діти мали можливість їздити на екскурсії до інших міст, то завжди в розкладі був передбачений візит до «Маку». Коли син з однокласниками їздив до Черкас, Миколаєва, Запоріжжя, усюди програмою поїздки був передбачений цей ресторан. Звичайно, за бажанням дітей. Бо зоопарк, аквапарк, етнопарк – це добре, але картопля-фрі та «Хеппі Міл» – не менш цікаві дітям з Кропивницького. Такі справи.

До речі, дуже давно, років зо двадцять тому, «Мак» реально цікавився Кіровоградом. Але вони хотіли лише одне місце розташування – Центральний сквер, навпроти «Дитячого світу». І дерева там зрубати. Нічим не закінчилось тоді. Побачимо, як буде зараз.

Чорт забирай, «МакДональдз» заходить вже в райцентри – Бровари, Бориспіль, Кременчук, Кривий Ріг. А тут обласний центр…

Нехай вже відкриють. Щоб у антиглобалістів, веганів та категоричних прихильників здорового харчування було місце, яке треба обходити десятою дорогою.

Геннадій РИБЧЕНКОВ