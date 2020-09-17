КУЛЬТУРУ – В МАСИ. ЧИ В МАСКИ? НАЙЦІКАВІШІ ПОДІЇ ВЕРЕСНЯ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Вересень – особливий місяць для Кіровоградщини. Адже саме в перший місяць осені мешканці області чекають таких цікавих і масових подій, як «АгроЕкспо», театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти», національний мистецький фестиваль «Кропивницький» – або, як ще його називають, «Кропфест» . Мешканці та гості обласного центру в третю суботу вересня ще відзначають День міста.

Та епідемія, яка переросла у пандемію і набирає обертів на другу хвилю росту захворюваності на COVID-19 внесла корективи у свята. Які свята скасували, а які проведуть з певними обмеженнями та чи варто у вересні шукати святкову захисну маску – розповідає «Народне слово».

Зелена зона в центрі України

В Україні області та окремі населені пункти за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 поділили за зростаючою на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. При цьому використовують чотири показники: кількість проведених тестів на виявлення коронавірусної інфекції, кількість нововиявлених випадків захворювання, динаміку поширення і завантаженість лікарень, де лікують COVID-19. В міністерстві охорони здоров’я пояснили, що відповідно до зони в регіоні діятимуть певні карантинні обмеження. Чим ближче кольоровий спектр зони населеного пункту до червоного – тим суворіших обмеження мають дотримуватися місцеві мешканці.

Поділ на зони перераховується за вищезгаданими показниками кожні два тижні. Останній перерахунок був 14 вересня. І хоч на Кіровоградщині, на жаль, кількість нових і летальних випадків росте, але не такими швидкими темпами. Тож наша область, що у центрі України, залишається у «зеленій» зоні.

Так, завантаженість ліжок має не перевищували 50 відсотків, а на Кіровоградщині цей показник коливається біля відмітки у 30 відсотків. Коефіцієнт випадків захворювання в області залишається на позначці у 10,2 (максимально допустимий – 40). І тестування у нас проводять сумлінно: 59,2 на кожні 100 тисяч населення при мінімальному показнику у 24. Тож Кіровоградщина залишається у найближчі 14 днів у «зеленій» зоні з найменш жорсткими обмеженнями. Отже, за правилами цього сектору, мешканці мають перебувати у громадських будівлях, транспорті і в натовпі зі вдягнутими на обличчя масками або респіраторами. При цьому у транспорті одночасно мають перевозити людей не більше, ніж є місць для сидіння в салоні. Кінотеатри можуть працювати, але заповнення зали більше ніж наполовину заборонене.

Щодо проведення масових заходів, то воно дозволене, але за однієї умови: щільність натовпу не має перевищувати розрахунку одна людина на п’ять квадратних метрів.

Ювілейні вересневі

З 23 по 27 веpесня проходитиме Всеукpaїнський теaтpaльний фестивaль «Веpесневі сaмоцвіти». Цьогоpіч він є ювілейним, пів сотим, і проходитиме під гaслом «Кооpдинaти незмінні. Сенси нові». Фестиваль відбудеться під нaзвою-хештегом #VeresFest.

У програмі фестивалю заплановано 25 вистав та 25 мистецьких заходів.

Вже 23 вересня на сцені театру корифеїв побачимо творчу майстерню Національного центру театрального мистецтва ім. Л. Курбаса «Театр у кошику», Національний драматичний театр ім. І. Франка (м. Київ). В Обласному театрі ляльок виступлять запрошені актори з Кривого Рогу та Херсону.

Урочисте ж відкриття у середу відбудеться о 18:00 у центральній частині міста – театральні, музичні, хореографічні колективи і всі бажаючі пройдуть яскравою ходою до Театральної площі.

Надалі впродовж чотирьох днів на сценах Обласного театру ляльок, Кіровоградського обласного театру ім. М. Кропивницького та Державного педуніверситету можна буде побачити найрізноманітніші вистави від акторів з усієї України.

Та за ці 50 років, які існують «Вересневі самоцвіти», дещо змінилася концепція фестивалю. Тепер це не винятково театральний захід, а скоріше загальномистецький. Йдеться пpо концеpтнi пpогpaми, виступи aмaтоpських теaтpaльних тa хоpових колективiв облaстi, твоpчi зустpiчi, мaйстеp-клaси, флешмоби, вистaвки, екскуpсiї тощо.

Окрім цього, вже запустили офіційний сaйт фестивалю veresfest.com.ua. Він поступово наповнюється інфоpмaцією пpо майбутні зaходи, учaсників, митців.

Та чи потрібні святкові маски? Макси на обличчі потрібні, адже карантинні обмеження ніхто не скасовував, а театральні вистави проходитимуть у приміщеннях. Також тут мають встановити санітайзери і слідкувати за наповненістю зали.

Та організатори дійства підійшли креативно до того, щоб закликати глядачів і учасників фестивалю дотримуватися карантинних обмежень – наприклад, зробили маски для обличчя з логотипом «Вересневих самоцвітів».

Якщо у вас є запитання чи уточнення щодо фестивалю – звертайтеся до офісу по вулиці Дворцовій,4 у Кропивницькому або за телефоном: (0522) 32-08-56. Квитки на вистави вже продаються – в театральних касах міста і на сайті kr.kontramarka.ua.

Мистецький фестиваль «Кропфест»: пауза після третього

Національний мистецький фестиваль «Кропивницький» вперше відбувся – ні, скоріше феєрично вибухнув! – в обласному центрі у 2017 році. В той рік, в останні дні літа і перші дні вересня місто перетворилося на велелюдний і різнобарвний мистецький простір. Всеукраїнське масове святкове дійство включало огляд і демонстрацію досягнень у таких видах мистецтва, як музика, театр, кіно, поезія, література тощо. У парку можна було стати глядачем і навіть учасником інсталяцій, почути сучасних відомих співаків і музичні гурти зі сцена на центральній площі міста. Традиційно фестиваль триває декілька днів, а відкриває його театральна хода історичною частиною міста Кропивницького.

Вже наступного, 2018 року під час Національного фестивалю мистецтв в Кропивницькому презентували соціальний проект «Герої серед нас». З головної сцени розповідали у відео про неймовірні досягнення мешканців нашої області. Наприклад, про Героя України, учасника бойових дій Вадима Довгорука, про засновницю притулку для літніх людей «Затишна оселя» Валентину Кривошапка. Або про водія маршрутки №55 в обласному центрі Юрія Бурлу, який настільки життєрадісний і доброзичливий до пасажирів, що вони масово просили врахувати це у проєкті. Або про 12-річного хлопчика Юрія Розова, який не залишився байдужим та врятував цуценя з крижаної річки. Про Олесю Присяжнюк – 11-річну школярку, яка стала волонтеркою і вже протягом декількох років допомагає онкохворим дітям.

І це далеко не всі герої чудового соціального проєкту. Центральна площа міста то плакала, то радісно посміхалася від історій різних героїчних людей. І вибухала оплесками кожного разу, коли один з героїв виходив на сцену за заслуженою відзнакою. Такий проєкт є позитивним, суспільно важливим і близьким – близьким, бо ці люди живуть серед нас, їздять з нами в одному громадському транспорті, живуть на сусідній вулиці. Близьким, тому ще неможливо залишатися байдужим і не взяти близько до серця надихаючі історії цих героїв.

Дещо змістився «Кропфест» у 2019 році: організатори заявляли, що це через об’єктивні причини, а багато містян впевнені, що через президентські і парламентські вибори, які проходили тогоріч – та фестиваль перенесли на середину літа. Через поспіх програма його стала дещо коротшою і менш насиченою, але феєрія мистецтв у Кропивницькому все одно вражала.

Вже у 2020 році фестиваль скасували через епідемію. Тож сподіватимемося, що поширення інфекції зійде якнайшвидше нанівець, а вже у 2021 році ми долучимося до святкування вже четвертого Національного фестивалю мистецтв «Кропивницький».

АгроЕкспо: безліч цікавинок і вимог

А ось до міжнародної агропромислової виставки AgroЕxpo-2020, під час якої відбудеться вже традиційний «Покровський ярмарок», виставка техніки, тваринництва – карантинних вимог набагато більше. Але спочатку – про те, що цього разу чекає на учасників та гостей.У цьогорічній програмі з 30 вересня по 3 жовтня заплановані щоденні польові покази роботи усіх типів самохідної та причіпної техніки на демонстраційному полігоні виставкового комплексу площею у сім гектарів. Також наразі закінчується реєстрація на конкурс «Гарбуз-велетень»: початок контрольного зважування та вибір рекордсмена відбудеться 1 жовтня о 14:00. Зусилля та результат тих, хто виростив найбільший гарбуз, винагороджуються, адже на переможця чекає подарунок – 32-дюймовий телевізор.

Нагадаємо: в 2019 року було встановлено новий рекорд гарбуза – 76 кг, попередній рекорд в 2016 році становив 63 кг.

Смачною «родзинкою» агровиставки стане і «Фестиваль вуличної їжі: кухні народів світу», під час якого можна насолодитися смачними стравами і чудовим сервісом. Найкращі ресторани та кафетерії міста частують відвідувачів найвідомішими стравами білоруської, ізраїльської, іспанської, вірменської, узбецької, угорської, чеської, англійської та української кухонь.

Щодо заходів запобігання поширенню інфекції, то насамперед це звичне вже носіння маски всіма учасниками та гостями виставки. Також організатор має потурбуватися, про можливість дотримання соціальної дистанції у 1,5 метри між людьми та перевірку температури тіла всім учасникам: підвищена температура є симптомом інфекції і така людина не допускається до заходу. Всі продовольчі продукти, які реалізовуватимуть на ярмарці, мають бути фасовані, а продавці зобов’язані мати маску на обличчі та рукавички на руках. У місцях скупчення мають бути санітайзери для загального доступу, а в туалетах – мило і одноразові рушники.

Також тут мають прибирати виробничі поверхні, місця контакту рук продавців і покупців з використанням миючих та дезінфікуючих засобів не рідше ніж кожні дві години.

І хоч організатори обіцяють врахувати ці та інші вимоги щодо безпеки проведення, та масштабності події не зменшують. У цьому році AgroExpo відбудеться вже увосьме, за ці роки загальні виставкові площі та кількість відвідувачів виставки зросли від початку в 4 рази та становлять вже 125 000 кв.м. та 45 163 особи відповідно. Що стосується компаній експонентів, то, в порівнянні з 2013 роком їхня чисельність зросла в п’ять разів, та в минулому році склала 585 компаній. І так, AgroExpo в Кропивницькому входить в ТОП-10 найбільших аграрних виставок Європи.

Якщо у вас є організаційні питання, то ви можете звернутися до Тетяни Бєлової за телефоном: (050)344-27-44. Щодо участі у «Покровському ярмарку» вам підкаже Вікторія Кравченко за номером (050) 488-82-30.

Кропивницькому – 266 років

Святкування з нагоди 266 річниці Дня міста Кропивницький відбудеться 19 вересня. Цьогорічною новинкою став челендж серед закладiв освiти обласного центру «KropLifeStory». Вже вiд 14 вересня кропивничани долучаються до челенджу, відзнявши вiдео з учнями, вчителями та батьками про рідне місто, його iсторiю, визначні місця, знаних людей. Це може бути й окрема iсторiя про пам’ятні місця, людей, а може бути пісня чи вiдеоклiп, вірш з відеорядом, краєвидами Кропивницького.

– Знімайте на телефон, фотоапарат, відеокамеру тощо, але не більше чотирьох хвилин. У зйомках можуть брати участь учні різного віку, – закликала начальниця управління освiти Лариса Костенко.

Викласти відео необхідно на власній сторiнцi соціальної мережі Facebook, позначивши управління освіти міської ради Кропивницького, з хештегом #KropLifeStory.

Щодо звичних масових заходів, то запланований гала-концерт та виступи хореографічних колективів, фестиваль національної кухні і танцювальні програми, концерт міського професійного духового оркестру та камерного оркестру обласної філармонії, виставки-продажі виробів народного декоративно-прикладного мистецтва і корисні майстер-класи з гончарного мистецтва, презентації та конкурси.

Точна програма подій на День міста наразі не оприлюднена, та вже зараз відомі вимоги до закладів харчування як до учасників святкування. Тож в цей день заборонена діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля, у разі встановлення столів необхідно забезпечити відстань між ними не меншу за 1,5 метри та розміщувати не більше як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років). Меню повинно бути в обкладинці, що піддається обробці або написаним на рекламній дошці закладу.

В свою чергу адміністрація святкування має встановити урни з полімерним пакетом для сміття та використаних засобів індивідуального захисту, забезпечити постійне прибирання території.

Таким чином, вересень залишається яскравим і насиченим подіями місяцем для мешканців Кіровоградщини. Тож хапайте маски і респіратори, рукавички та антисептичні засоби, не забувайте про соціальну дистанцію – і святкування будуть не тільки цікавими, а й безпечними.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ