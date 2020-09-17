НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВІДБУДУТЬСЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНІ НАВЧАННЯ

Упродовж 22-24 вересня 2020 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Кіровоградській області проведе планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання.

Масштабні тренування відбудуться на території Знам’янського району в умовах максимально наближених до реальних з використанням спеціальної техніки та озброєння.

Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

Управління СБ України в Кіровоградській області звертається до жителів міста та регіону із розумінням поставитись до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

У випадку виявлення підозрілих предметів чи отримання інформації щодо протиправних дій невідомих осіб просимо повідомляти правоохоронців за номерами телефонів (0522) 36-13-06 або 102.

Начальник Управління СБ України в Кіровоградській області

підполковник Іван ОСИПЧУК