НА КІРОВОГРАДЩИНІ 16 ЛЮДЕЙ ЗАХВОРІЛИ НА КОРОНАВІРУС

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На коронавірус захворіли 16 мешканців Кіровоградщини.

Це тринадцять мешканців Кропивницького, один мешканець села Мирне Кропивницького району, один житель села Кам’яна Криниця Благовіщенського району та один із села Перегонівка Голованівського району.

Про нові випадки захворювання повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Загалом минулої доби обстежили методом ПЛР 529 осіб.

Одужали семеро: п’ять мешканців обласного центру й по одній людині з Кропивницького та Голованівського районів.

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