НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПОТРІБНІ МЕДИКИ

Лікувальні та освітні заклади Кіровоградської області потребують 144 медичних працівників.

Потреба існує у фахівцях медичної галузі за 49-ма професіями. Зокрема, відкриті вакансії лікарів за такими спеціальностями: лікар загальної практики-сімейний лікар, лікар-анестезіолог, лікар-інфекціоніст, лікар-офтальмолог, лікар-педіатр, лікар-терапевт, лікар-хірург, лікар-педіатр-неонатолог, лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікар функціональної діагностики, лікар-ендоскопіст, лікар-психіатр, лікар-фізіотерапевт, лікар з ультразвукової діагностики, лікар-нефролог, лікар-педіатр дільничний, лікар-терапевт дільничний, лікар-патологоанатом, лікар-бактеріолог, лікар-невропатолог, лікар-кардіолог лікар-отоларинголог, лікар-уролог, лікар приймальної палати (відділення), лікар-акушер-гінеколог, лікар-ендокринолог, лікар-лаборант, лікар-рентгенолог, лікар-стоматолог, лікар-ортопед-травматолог, лікар-фтизіатр, лікар-гінеколог для дітей та підлітків.

Що ж до медичних сестер, то на Кіровоградщині потрібні сестра медична з дієтичного харчування, сестра медична з фізіотерапії, сестри медичні зі стоматології, сестри медичні з косметичних процедур, сестри медичні з лікувальної фізкультури. Крім того, є вакантними посади молодших медичних сестер з догляду за хворими, а також молодших медичних сестер (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)

Лікарям медичні заклади Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (5000 грн) до 14 169 гривень. Для сестер медичних розмір заробітної плати коливається від 5000 до 5100 грн, а молодшим медичним сестрам роботодавці пропонують 5000 грн.

Також на Кіровоградщині потрібні медичний директор (заробітна плата – 8328 грн), статистик медичний (заробітна плата – 5000 грн), фармацевт (заробітна плата – 5000 грн), лаборант (медицина) (заробітна плата – 5000 грн), фельдшери (заробітна плата – 5000 грн) та акушерки (заробітна плата – 5000 грн).

Медичні працівники потрібні практично у всіх районах Кіровоградщини.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості