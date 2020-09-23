ТАКІ СОБІ ВИБОРИ

Споглядаючи перебіг передвиборчої кампанії, довго не міг зрозуміти, що цього разу не так. Здається, зрозумів.

Вибори стали геть віртуальними. Кампанія відбувається, по суті, лише на рекламних площинах та в Інтернеті. І трохи в газетах та на ТБ. Помірно – в наметах на вулицях. От пригадати місцеві вибори років зо десять тому. Щодня щось відбувалося – мітинги, передвиборчі гастролі зірок естради різного штибу і багатолюдні фестивалі, пікетування органів влади, спортивні змагання під партійними прапорами – від футболу до шахів, агітатори ходили від хати до хати. Зараз нічого цього майже немає.

Звісно, багато у чому причиною цьому є ця пандемія і карантин. Спортивні змагання за пустих трибун кандидатам не цікаві. Як і концерти в напівпорожніх залах. Лишається поливати конкурентів брудом в Інтернеті.

До того ж, приклад минулих президентських та парламентських виборів показав – для перемоги достатньо частіше публікувати в Інтернеті відео звернення, та побільше білбордів намостити.

А ще якось зійшла нанівець тема нових облич. Натомість виринуло чимало нових чи раніше маловідомих партій. І кудись подівалися, здавалося б, стовпи української політики! Де Народний Рух, де Радикальна партія Ляшка, де «Свобода», врешті-решт?!

Зрозуміло, Партія регіонів просто перефарбувалася. А де комуністи? Заборонили їхню партію, але ж не класичну ліву ідею, у якої досі багато прихильників. Де соціалісти, «укропівці», «самопомічники» та інші «сильні українці»? Дивишся перелік партій, які успішно брали участь у місцевих виборах десять років тому, в жовтні 2010, і здається, що йдеться про якусь іншу країну. «Фронт змін», «Єдиний центр», «Солідарність жінок України», «Собор», Селянська партія, «Руський блок», Партія зелених, «Українська платформа» та багато інших по всій країні позаводили до рад своїх кандидатів. Де вони всі?!

Ще тенденція – партій реально стає менше. Зараз реально на помітний результат претендує менше десяти політичних сил. Нехай, до прикладу, в містах не видно Аграрну партію, вони по селах працюють. Але чимало ще недавно потужних партій просто загубились.

Більш-менш активно працюють партія влади, партія мерів та кілька партій «міцних господарників». Ідеологія геть зникла з порядку денного. Немає ані лівих, ані правих, ані виважених центристів. Залишилися одні господарники та слуги народу. Вже навіть про землю – продавати чи не продавати – ніхто не говорить. А ще не так давно одразу кілька партій на земельному питанні будували повноцінні кампанії – від «Свободи» до «Батькіщини».

От хто знає, яке майбутнє готує нам партія «За майбутнє»? Буде капіталізм чи соціалізм, як у майбутньому вирішиться питання з війною? У них на сайті навіть програми партії немає. І це я не до них одних причепився, всі інші – такі ж самі. Чомусь згадуються фінальні слова гоголівської «Повісті про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем»: «Нудно на цьому світі, панове».

Геннадій РИБЧЕНКОВ