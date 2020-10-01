ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЬ МЕШКАНЦІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗАХВОРІЛИ НА КОРОНАВІРУС

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 1 жовтня.

Згідно результатів ПЛР-тестування, виявили дев’ятнадцять нових випадків захворювання на COVID-19.

Коронавірус зареєстрували в дванадцятьох жителів Кропивницького, двох мешканців Компаніївського району, двох мешканців Гайворонського району, жителя Олександрії та по одному мешканцю Новоукраїнського та Онуфріївського районів.

Одужали від хвороби восьмеро мешканців Кропивницького, два мешканця Кропивницького району, один житель Гайворонського району, один мешканець Бобринецького району та один житель Добровеличківського району.