МІСЦЕВІ ВИБОРИ-2020: ЩО ПОБАЧИМО В БЮЛЕТЕНЯХ?

Вже менше місяця залишилося до місцевих виборів – дата їхнього проведення призначена на 25 жовтня. Ми обиратимемо депутатів і голів сільських, селищних і міських рад, а також депутатів обласної ради. Цього разу на руки ми отримаємо по чотири (а деякі по п’ять) бюлетені з новими правилами заповнення. Крім того, в бюлетенях Кіровоградщини будуть як вже відомі політики, так і нові обличчя. За яким принципом голосуватимемо цього разу і хто зареєстрував свою кандидатури в мери на Кіровоградщині – розповідає і пояснює «Народне слово».

Нова система голосування: де ставити галочку?

Загалом мешканці Кіровоградщини 25 жовтня на дільниці отримають по чотири бюлетені. В одному з цих бюлетенів треба буде обирати серед прізвищ кандидата на посаду голови ради, а в решті бюлетенів — проголосувати за партію та в сусідній клітинці вписати номер кандидата від цієї ж партії.

А ось мешканці Кропивницького отримають п’ять бюлетенів: бо, крім стандартного набору, мають ще вибори до районних у місті рад. У місті є дві такі ради – Фортечна і Подільська. До цих бюлетенів також треба буде вносити дві позначки – традиційну «галочку» за партію та в сусідній клітинці вписувати номер кандидата від цієї ж партії.

Вибори міських голів (мерів) йтимуть за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості. Тож у населених пунктах з понад 75 тисяч жителів обраним міським головою буде вважатися кандидат, який набере 50% голосів і більше. Якщо жоден претендент не набере більшості голосів, то можливе проведення другого туру. До нього пройдуть двоє кандидатів, які отримали найвищу підтримку виборців у першому турі.

Вибори сільського, селищного, міського голови у населених пунктах з менш ніж 75 тисячами жителів відбудуться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості.

Це означає, що переможе кандидат, який отримав більшу кількість голосів, ніж будь-який з його суперників. У разі, якщо двоє або більше кандидатів отримають однакову підтримку виборців, буде призначено другий тур.

Вибори депутатів до рад із кількістю виборців 10 тисяч і більше проводяться за системою пропорційного представництва з відкритими виборчими списками. У такому разі виборець може обрати не лише партію, а й бажаних для себе кандидатів від неї.

У бюлетені ви знайдете повну назву партії, а також прізвище, ім’я та по батькові кандидата у депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером без зазначення номера. Поряд буде два квадрати: порожній квадрат для волевиявлення щодо організації політичної партії, квадрат із трафаретом – для волевиявлення щодо кандидатів, включених до відповідного територіального виборчого списку організації партії. Також в бюлетені буде виборчий список з прізвищами усіх кандидатів та їх порядковими номерами трафаретним форматом зверху донизу, за якими їх включено до відповідного територіального виборчого списку організації партії, у дві колонки.

Пропорційна система із відкритими списками – це можливість для виборця дійсно впливати на партію. Таким чином виборець може не тільки партію обрати, а й вплинути на те, хто саме з партії потрапить до відповідної ради. Це альтернатива звичній практиці «кота у мішку» із закритими списками, коли партія постійно рекламувала свою першу п’ятірку, а далі до списку міг потрапити хто завгодно. А зараз саме виборець може вплинути на те, хто під брендом партії увійде до відповідної ради.

Слід бути уважними з трафаретами: якщо зробите запис у квадраті із нанесеним трафаретом з номером кандидата, але не в графі тієї партії, яку підтримали – вважається, що ви підтримуєте весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від організації партії без надання підтримки окремому кандидату. Важливо вписати номер обраного вами кандидата від обраної партії у трафаретні клітинки саме за пунктирними лініями. Якщо ви просто зверху трафарету напишете цифру – то ваш голос не зарахується.

Щоб не заплутатися у бюлетенях – де за мера, а де за депутата голосуєте, Центральна виборча комісія затвердила різний колір бюлетенів. Бюлетені розрізнятимуться за кольорами наступним чином: блакитного кольору – до обласної ради, у світло-зеленому кольорі обиратимуть депутатів районної ради, у світло-жовтого кольору – депутатів міської ради, кремового кольору – з виборів депутатів сільської, селищної ради, а світло-рожевого кольору – з виборів сільського, селищного, міського голови. А мешканці Кропивницького отримають ще бюлетень світло-сірого кольору – тут обирати слід депутатів районної у місті ради: Подільську чи Фортечну.

Хто крайній головувати в міськраді?

На Кіровоградщині цьогоріч обиратимуть мерів у чотирьох містах: Кропивницькому, Знам’янці, Олександрії та Світловодську. І в деяких містах значно більше претендентів, ніж зазвичай.

Так, обійняти посаду голови міськради Кропивницького виявили бажання (офіційно підтверджене виборчою комісією) 11 кандидатів і кандидаток. Наразі діючий мер Андрій Райкович балотується на другий термін від політичної партіє «Пропозиція». Нагадаємо: минулі місцеві вибори від політичної сили «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Як і минулого разу, конкурувати з Райковичем за місце мера буде місцевий підприємець Артем Стрижаков від партії «Перспектива міста».

Свою кандидатуру висунула Катерина Шамардіна, яка наразі разом з чоловіком Олександром Шамардіним представляють партію «Рідне місто» у міськраді. Саме прізвище Шамардіна, який наразі є головою земельної комісії, вигулькувало у декількох земельних скандалах в місті.

Начальниця відділу юридично-договірного та документального забезпечення Льотної академії Ірина Озерна прагне стати меркою від партії «За майбутнє». До речі, у березні 2020 року партія отримала єдиний внесок за перший квартал року від компанії, пов’язаної з групою «Приват» українського олігарха Ігоря Коломойського.

Провладна політична партія «Слуга народу» також висунула свою кандидатку на пост голови міськради Кропивницького. Це Ольга Ковальова-Алокілі, яка має досвід роботи в декількох банківських установах, а з квітня 2020 року була радницею голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня – до його арешту за підозрою у вимаганні хабара у червні.

Від партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ»), яка продовжує політичну проросійську лінію вже неіснуючої «Партії регіонів», балотується адвокат Анатолій Ларін. Його з однопартійцем Сергієм Ларіним, який за часів президентства Віктора Януковича очолював Кіровоградську ОДА, не пов’язують родинні зв’язки – вони просто тезки.

Від партії «Наш край», в складі якої можна зустріти багатьох колишніх «регіоналів», балотується на посаду мера Андрій Максюта. Наразі він є головою Спецінспекції міста.

Серед кандидатів у мери Кропивницького три само висуванці. Це Олег Матюнькін, Геннадій Орєшков та Євген Горбунов.

Світловодськ: список кандидатів «підправило» СБУ

Головувати в мерії Світловодська хочуть 12 осіб. Серед них шестеро – самовисуванці. Так, без підтримки політичних сил спробувати себе у місцевому самоврядуванні вирішили Віктор Макаров, Тетяна Рабаєва, Роман Домбровський, Юрій Сапянов, Геннадій Френкель та Костянтин Каспров. І останньому, який наразі є депутатом облради від «Опозиційного блоку», Ленінський районний суд у Кропивницькому обрав запобіжний захід (особисте зобов’язання не виїжджати зі Світловодська до 24 жовтня). Каспрова співробітники Служби безпеки України викрили у порушенні виборчого законодавства. Його затримали, коли він разом з помічником передавав 10 тисяч гривень за створення «фіктивного» кандидата Андрію Маліцькому.

Таким чином «опоблоківець» намагався забрати частину голосів у висуванця партії «Слуга народу» Андрія Маліцького, просунувши у список кандидатів його тезку і таким чином заплутавши виборців. Та завдяки роботі СБУ в бюлетенях мешканців Світловодська буде лише один Маліцький.

Є тут представники і згаданих і партій. Прокремлівську «ОПЗЖ» представляє серед кандидатів Любов Жарікова, а партію «За майбутнє» – Олександр Таржуманов. Проросійська політична сила «Партія Шарія» (яку вважають проєктом тієї ж «ОПЗЖ») висунула свого кандидата в мери Світловодська – Євгенія Сікорського. Діючий депутат облради Руслан Степура балотується від тієї ж політичної сили, яку представляє в раді – від «Свободи».

А від партії Ігоря Смешка «Сила і честь» свою кандидатуру у мери висунув Іван Летюка.

Знам’янка – без самовисуванців

На посаду голови міської ради в Знам’янці зареєструвалося загалом вісім кандидатів і кандидаток. Що цікаво – всі вони представляють ту чи іншу політичну силу. Наприклад, єдиний кандидат у мери від партії «Українська стратегія Гройсмана» на Кіровоградщині балотується саме в Знам’янці. Це Олег Чорний. Висунули свою кандидатуру тут і «Радикальна партія Олега Ляшка» – йдеться про Нелю Данасієнко.

Від партії «Голос», яку створив і відмовився потім від мандату соліст гурту «Океан Ельзи» Станіслав Вакарчук, у Знам’янці балотується Олег Гребенюк.

Від партії «За майбутнє» свою кандидатуру подала Тетяна Іваськів, а від партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» – Наталія Клименко. Політичну силу «Пропозиція» представляє серед кандидатів Віктор Крюков.

Провладна партія «Слуга народу» на посаду мера пропонує Володимира Сокирка, а «ОПЗЖ» – Андрій Тесленка.

Олександрія: не кількістю, та чи якістю?

На Кіровоградщині серед містян мешканці Олександрії отримають 25 жовтня найкоротший бюлетень світло-рожевого кольору. Адже тут мером на найближчі п’ять років захотіли стати лише троє людей. І, на відміну від Знам’янки, всі кандидати є самовисуванцями.

Вже вкотре свою кандидатуру висунув на місцеві виборчі перегони поки що діючий мер Олександрії Степан Цапюк. Нагадаємо: вперше він став мером міста у 1998 році, а потім переобрався у 2002 році. Вибори на посаду мера 2006 року програв з невеликим відставанням безпартійному Олексію Скічку, а вже у 2010 році став його заступником. Знову був обраний мером у 2010 році, а потім і у 2015 році. Ще з 2005 року є представником «Партії регіонів»: хоча звідти його виключали у 2012 році, та наступного року поновили. Йому висували звинувачення у корупції, став фігурантом корупційного скандалу щодо землі, а у 201 році він потрапив до звіту «Вороги преси – 2012/2013» Нацспілки журналістів.

Другим самовисуванцем є колишній голова Кіровоградської облдержадміністрації (за часів президентства Петра Порошенка) Сергій Кузьменко. Він також не вперше в політиці: з 2012 по 2014 роки був народним депутатом від «Партії регіонів». І не вперше став конкурентом Цапюку. Так, на парламентських виборах 2012 року Степан Цапюк відмовився підтримати затверджену його партією кандидатуру Сергія Кузьменка в 103-му мажоритарному окрузі. Натомість він висунув і підтримав кандидатуру своєї заступниці Людмили Давиденко, яка після цього була виключена з «Партії регіонів». Наразі Людмила Давиденко є депутаткою облради від «ОПЗЖ».

Кузьменко вийшов з «Партії регіонів» та відмовився від мандату у 2014 році – коли президент призначив його головою ОДА. Після звільнення з посади у 2019 році не проявляв себе у політичній сфері, присвятивши час професійному футбольному клубу «Олександрія» – він є президентом ФК.

Третій самовисуванець на посаду мера Олександрії досвідом у політиці похизуватися (чи постидатися?) не може. Це місцевий бізнесмен Володимир Трофименко. В Єдиному держреєстрі він (або його повний тезка, який проживає в Олександрії) зазначений як єдиний засновник приватного підприємства «Володимир – інженерні труби». Це підприємство зареєстроване у 2003 році і займається будівництвом трубопроводів. Розмір статутного капіталу складає 37 500 гривень.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ