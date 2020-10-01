ПРЕМІЯ, ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА ПОЗИКА

Минулої п’ятниці, 25 вересня, відбулася чергова сесія обласної ради сьомого скликання. Як зазвичай, найгарячішими були дискусії навколо майнових питань, а саме щодо приміщень Центру переливання крові та онкодиспансеру. Їх запропонували передати у приватні руки.

Приватизувати не можна орендувати?

Приміщення обласної станції переливання крові хотіло взяти в оренду товариство з обмеженою відповідальністю «Біофарма Плазма».

Нагадаємо: За 83 роки функціонування обласної станції вперше ремонт тут провели у 2016-2018 роках. Загальна кошторисна вартість проекту становила майже 50 мільйонів гривень.

Тож ТОВ «Біофарма Плазма» запропонувала дозволити їй оренду медичної установи. Це вже не перша їхня подібна пропозиція. Наприклад, у Сумах у 2008 році центру переливання крові не вистачало не те що на ремонт – навіть на зарплати працівникам. Тоді медустанову передали у приватні руки «Біофарми Плазма». Наразі там і ремонт, і обладнання – та водночас препарати крові значно виросли в ціні.

А у Черкасах на таку пропозицію у 2018 році працівники станції переливання крові відреагували вкрай негативно (на головному знімку). Адже там обласну станцію напередодні відремонтували та оснастили також за рахунок платників податків – як і на Кіровоградщині. За словами черкаських медичних працівників, «донорство не може бути бізнесом». Адже компанія «Біофарма» є єдиним приватним виробником препаратів з донорської крові в Україні, а їхня діяльність спрямована переважно на експорт, а не на внутрішні потреби населення України.

Тож кіровоградські депутати у п’ятницю відмовили ТОВ «Біофарма Плазма» в оренді обласної станції переливання крові.

А от щодо приватизації частини приміщень обласного онкологічного диспансеру, то тут історія трохи інша. Ще з 2015 року деякі приміщення орендує ТОВ «Український центр томотерапії». І проєкт про передачу цього приміщення у 1000 квадратних метрів із оренди у приватну власність того ж ТОВ з’явився на сайті облради ще у липні 2020 року. Згідно з проєктом, навіть у приватних руках тут має бути медична установа з певним набором діагностичного обладнання (яке якраз є у «Центрі томотерапії»), і тут мають здійснювати безоплатне лікування всіх дітей Кіровоградської області віком від 8 до 14 років на лінійних прискорювачах.

У п’ятницю, 25 вересня, депутати облради нарешті розглянули цей проєкт. Спершу потрібну кількість голосів «за» так і не набрали. Варто зазначити, що виступав за схвалення цього питання і колишній нардеп, а наразі очільник обласного онкодиспансеру Костянтин Яриніч, передає видання «Гречка». За його словами, в медзакладі відсутнє обладнання, яке необхідне для укладення договору з Національною службою здоров’я за пакетом «Діагностика і променева терапія». Співпраця з «Центром томотерапії» дозволить вирішити це питання, оскільки онкоцентр винайме фірму як підрядника.

Тож голова депутатської комісії з питань охорони здоров’я попросила поставити питання на повторне голосування – і рішення було прийнято.

Гроші для акторів та на воду

Більш одностайно депутати підтримали інше питання порядку денного: про заснування обласної театральної премії «Корифеї українського театру». Розмір премії, в рамках якої передбачено чотири номінації, становитиме 25 тисяч гривень. Премія вручатиметься щорічно, за результатами участі у всеукраїнському святі «Вересневі самоцвіти».

Директорка департаменту житлово-комунального господарства ОДА Ольга Довжук, доповіла, що наразі область готова до наступного опалювального сезону на 70 відсотків, а загальна заборгованість підприємств галузі з урахуванням боргів минулих років складає 9,4 мільйонів гривень.

Депутатський корпус погодив програму ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на 2021 рік. Обсяг фінансового забезпечення програми на 2021 рік складає більше 161 мільйона гривень (без ПДВ). У цю суму входить і позика Світового банку – близько102 мільйонів гривень.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ