РОБОТОДАВЦІ КІРОВОГРАДЩИНИ ПРОПОНУЮТЬ ПОНАД 150 ВАКАНСІЙ БЕЗ ВИМОГ ДЛЯ СТАЖУ РОБОТИ

У центрах зайнятості Кіровоградщини зареєстровано 154 вакансії за 79 професіями, у яких роботодавці не ставлять вимог до стажу роботи претендентів на посади.

Це вакансії за такими професіями:

Двірник – 10 вакансій; начальник відділення зв’язку – 9 вакансій; вихователь – 7 вакансій; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 6 вакансій; токар – 5 вакансій; фельдшер – 5 вакансій; електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування – 4 вакансії; кухар – 4 вакансії; Листоноша (поштар) – 4 вакансії; лікар ветеринарної медицини – 4 вакансії; лікар загальної практики-сімейний лікар – 4 вакансії; верстатник широкого профілю – 3 вакансії; електрик дільниці – 3 вакансії; менеджер (управитель) з маркетингу – 3 вакансії; підсобний робітник – 3 вакансії; фахівець – 3 вакансії; шліфувальник – 3 вакансії; адміністратор системи – 2 вакансії; інспектор – 2 вакансії; керівник музичний – 2 вакансії; лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини – 2 вакансії; менеджер (управитель) – 2 вакансії; оператор верстатів з програмним керуванням – 2 вакансії перукар (перукар – модельєр) – 2 вакансії; прийомоздавальник вантажу та багажу – 2 вакансії; продавець продовольчих товарів – 2 вакансії; робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків – 2 вакансії; слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 2 вакансії; укладальник-пакувальник – 2 вакансії; фрезерувальник – 2 вакансії; актор (заклади культури та мистецтва) – 1 вакансія; артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.) – 1 вакансія; асистент вихователя дошкільного навчального закладу – 1 вакансія; бухгалтер – 1 вакансія; вантажник – 1 вакансія; водій автотранспортних засобів – 1 вакансія; вчитель закладу загальної середньої освіти – 1 вакансія; в’язальник – 1 вакансія; газорізальник – 1 вакансія; геодезист – 1 вакансія; електрогазозварник – 1 вакансія; електромеханік з ліфтів – 1 вакансія; завідувач господарства – 1 вакансія; завідувач трупи – 1 вакансія; інженер-енергетик – 1 вакансія; інженер-проектувальник – 1 вакансія; інженер-технолог з очищення води – 1 вакансія; комірник – 1 вакансія; концертмейстер – 1 вакансія; лікар-гінеколог для дітей та підлітків – 1 вакансія; лікар-інфекціоніст – 1 вакансія; лікар-терапевт дільничний – 1 вакансія; лікар-хірург – 1 вакансія; майстер – 1 вакансія; манікюрник – 1 вакансія; машиніст бурової установки – 1 вакансія; машиніст конвеєра – 1 вакансія; менеджер (управитель) із збуту – 1 вакансія; мийник-прибиральник рухомого складу – 1 вакансія; монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 1 вакансія; муляр – 1 вакансія; обрубувач – 1 вакансія; озеленювач – 1 вакансія; педагог-організатор – 1 вакансія; покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів – 1 вакансія; прибиральник виробничих приміщень – 1 вакансія; провізор – 1 вакансія; рихтувальник кузовів – 1 вакансія; різальник паперу, картону та целюлози – 1 вакансія; садівник – 1 вакансія; синоптик – 1 вакансія; слюсар з ремонту рухомого складу – 1 вакансія; слюсар з ремонту устаткування теплових мереж – 1 вакансія; слюсар-ремонтник – 1 вакансія; стрижневик ручного формування – 1 вакансія; технік-метеоролог – 1 вакансія; фармацевт – 1 вакансія; халвомісильник – 1 вакансія;

Серед районів Кіровоградщини, у яких зареєстровані такі вакансії: Долинський, Знам’янський, Кропивницький, Компаніївський, Маловисківський, Новомиргородський, Олександрійський, Олександрівський та Світловодський райони.

Розмір заробітної плати у зареєстрованих вакансіях: від 5000 до 15000 грн. Крім того, роботодавці Кіровоградщини представили 4 вакансії з неповною зайнятістю та заробітною платою від 2362 до 2550 грн.

Якщо вас зацікавили зазначені вакансії – звертайтеся за більш детальною інформацією до центрів зайнятості Кіровоградщини.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості