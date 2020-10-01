РОБОТОДАВЦІ КІРОВОГРАДЩИНИ ПРОПОНУЮТЬ ПОНАД 150 ВАКАНСІЙ БЕЗ ВИМОГ ДЛЯ СТАЖУ РОБОТИ

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У центрах зайнятості Кіровоградщини зареєстровано 154 вакансії за 79 професіями, у яких роботодавці не ставлять вимог до стажу роботи претендентів на посади.

Це вакансії за такими професіями:

Двірник – 10 вакансій; начальник відділення зв’язку – 9 вакансій;
вихователь – 7 вакансій; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 6 вакансій;
токар – 5 вакансій; фельдшер – 5 вакансій;
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування – 4 вакансії; кухар – 4 вакансії;
Листоноша (поштар) – 4 вакансії; лікар ветеринарної медицини – 4 вакансії;
лікар загальної практики-сімейний лікар – 4 вакансії; верстатник широкого профілю – 3 вакансії;
електрик дільниці – 3 вакансії; менеджер (управитель) з маркетингу – 3 вакансії;
підсобний робітник – 3 вакансії; фахівець – 3 вакансії;
шліфувальник – 3 вакансії; адміністратор системи – 2 вакансії;
інспектор – 2 вакансії; керівник музичний – 2 вакансії;
лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини – 2 вакансії; менеджер (управитель) – 2 вакансії;
оператор верстатів з програмним керуванням – 2 вакансії перукар (перукар – модельєр) – 2 вакансії;
прийомоздавальник вантажу та багажу  – 2 вакансії; продавець продовольчих товарів  – 2 вакансії;
робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків – 2 вакансії; слюсар з ремонту колісних транспортних засобів  – 2 вакансії;
укладальник-пакувальник – 2 вакансії; фрезерувальник – 2 вакансії;
актор (заклади культури та мистецтва) – 1 вакансія; артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.) – 1 вакансія;
асистент вихователя дошкільного навчального закладу – 1 вакансія; бухгалтер – 1 вакансія;
вантажник – 1 вакансія; водій автотранспортних засобів – 1 вакансія;
вчитель закладу загальної середньої освіти – 1 вакансія; в’язальник – 1 вакансія;
газорізальник – 1 вакансія; геодезист – 1 вакансія;
електрогазозварник – 1 вакансія; електромеханік з ліфтів – 1 вакансія;
завідувач господарства – 1 вакансія; завідувач трупи – 1 вакансія;
інженер-енергетик – 1 вакансія; інженер-проектувальник – 1 вакансія;
інженер-технолог з очищення води – 1 вакансія; комірник – 1 вакансія;
концертмейстер – 1 вакансія; лікар-гінеколог для дітей та підлітків – 1 вакансія;
лікар-інфекціоніст – 1 вакансія; лікар-терапевт дільничний – 1 вакансія;
лікар-хірург – 1 вакансія; майстер – 1 вакансія;
манікюрник – 1 вакансія; машиніст бурової установки – 1 вакансія;
машиніст конвеєра – 1 вакансія; менеджер (управитель) із збуту – 1 вакансія;
мийник-прибиральник рухомого складу – 1 вакансія; монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 1 вакансія;
муляр – 1 вакансія; обрубувач – 1 вакансія;
озеленювач – 1 вакансія; педагог-організатор – 1 вакансія;
покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів – 1 вакансія; прибиральник виробничих приміщень – 1 вакансія;
провізор – 1 вакансія; рихтувальник кузовів – 1 вакансія;
різальник паперу, картону та целюлози – 1 вакансія; садівник – 1 вакансія;
синоптик – 1 вакансія; слюсар з ремонту рухомого складу – 1 вакансія;
слюсар з ремонту устаткування теплових мереж – 1 вакансія; слюсар-ремонтник – 1 вакансія;
стрижневик ручного формування – 1 вакансія; технік-метеоролог – 1 вакансія;
фармацевт – 1 вакансія; халвомісильник – 1 вакансія;

Серед районів Кіровоградщини, у яких зареєстровані такі вакансії: Долинський, Знам’янський, Кропивницький, Компаніївський, Маловисківський, Новомиргородський, Олександрійський, Олександрівський та Світловодський райони.

Розмір заробітної плати у зареєстрованих вакансіях: від 5000 до 15000 грн. Крім того, роботодавці Кіровоградщини представили 4 вакансії з неповною зайнятістю та заробітною платою від 2362 до 2550 грн.

Якщо вас зацікавили зазначені вакансії – звертайтеся за більш детальною інформацією до центрів зайнятості Кіровоградщини.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості

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