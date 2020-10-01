РОБОТОДАВЦІ КІРОВОГРАДЩИНИ ПРОПОНУЮТЬ ПОНАД 150 ВАКАНСІЙ БЕЗ ВИМОГ ДЛЯ СТАЖУ РОБОТИ

У центрах зайнятості Кіровоградщини зареєстровано 154 вакансії за 79 професіями, у яких роботодавці не ставлять вимог до стажу роботи претендентів на посади.
Це вакансії за такими професіями:
|Двірник – 10 вакансій;
|начальник відділення зв’язку – 9 вакансій;
|вихователь – 7 вакансій;
|електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 6 вакансій;
|токар – 5 вакансій;
|фельдшер – 5 вакансій;
|електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування – 4 вакансії;
|кухар – 4 вакансії;
|Листоноша (поштар) – 4 вакансії;
|лікар ветеринарної медицини – 4 вакансії;
|лікар загальної практики-сімейний лікар – 4 вакансії;
|верстатник широкого профілю – 3 вакансії;
|електрик дільниці – 3 вакансії;
|менеджер (управитель) з маркетингу – 3 вакансії;
|підсобний робітник – 3 вакансії;
|фахівець – 3 вакансії;
|шліфувальник – 3 вакансії;
|адміністратор системи – 2 вакансії;
|інспектор – 2 вакансії;
|керівник музичний – 2 вакансії;
|лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини – 2 вакансії;
|менеджер (управитель) – 2 вакансії;
|оператор верстатів з програмним керуванням – 2 вакансії
|перукар (перукар – модельєр) – 2 вакансії;
|прийомоздавальник вантажу та багажу – 2 вакансії;
|продавець продовольчих товарів – 2 вакансії;
|робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків – 2 вакансії;
|слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 2 вакансії;
|укладальник-пакувальник – 2 вакансії;
|фрезерувальник – 2 вакансії;
|актор (заклади культури та мистецтва) – 1 вакансія;
|артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.) – 1 вакансія;
|асистент вихователя дошкільного навчального закладу – 1 вакансія;
|бухгалтер – 1 вакансія;
|вантажник – 1 вакансія;
|водій автотранспортних засобів – 1 вакансія;
|вчитель закладу загальної середньої освіти – 1 вакансія;
|в’язальник – 1 вакансія;
|газорізальник – 1 вакансія;
|геодезист – 1 вакансія;
|електрогазозварник – 1 вакансія;
|електромеханік з ліфтів – 1 вакансія;
|завідувач господарства – 1 вакансія;
|завідувач трупи – 1 вакансія;
|інженер-енергетик – 1 вакансія;
|інженер-проектувальник – 1 вакансія;
|інженер-технолог з очищення води – 1 вакансія;
|комірник – 1 вакансія;
|концертмейстер – 1 вакансія;
|лікар-гінеколог для дітей та підлітків – 1 вакансія;
|лікар-інфекціоніст – 1 вакансія;
|лікар-терапевт дільничний – 1 вакансія;
|лікар-хірург – 1 вакансія;
|майстер – 1 вакансія;
|манікюрник – 1 вакансія;
|машиніст бурової установки – 1 вакансія;
|машиніст конвеєра – 1 вакансія;
|менеджер (управитель) із збуту – 1 вакансія;
|мийник-прибиральник рухомого складу – 1 вакансія;
|монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 1 вакансія;
|муляр – 1 вакансія;
|обрубувач – 1 вакансія;
|озеленювач – 1 вакансія;
|педагог-організатор – 1 вакансія;
|покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів – 1 вакансія;
|прибиральник виробничих приміщень – 1 вакансія;
|провізор – 1 вакансія;
|рихтувальник кузовів – 1 вакансія;
|різальник паперу, картону та целюлози – 1 вакансія;
|садівник – 1 вакансія;
|синоптик – 1 вакансія;
|слюсар з ремонту рухомого складу – 1 вакансія;
|слюсар з ремонту устаткування теплових мереж – 1 вакансія;
|слюсар-ремонтник – 1 вакансія;
|стрижневик ручного формування – 1 вакансія;
|технік-метеоролог – 1 вакансія;
|фармацевт – 1 вакансія;
|халвомісильник – 1 вакансія;
Серед районів Кіровоградщини, у яких зареєстровані такі вакансії: Долинський, Знам’янський, Кропивницький, Компаніївський, Маловисківський, Новомиргородський, Олександрійський, Олександрівський та Світловодський райони.
Розмір заробітної плати у зареєстрованих вакансіях: від 5000 до 15000 грн. Крім того, роботодавці Кіровоградщини представили 4 вакансії з неповною зайнятістю та заробітною платою від 2362 до 2550 грн.
Якщо вас зацікавили зазначені вакансії – звертайтеся за більш детальною інформацією до центрів зайнятості Кіровоградщини.
Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості