КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ – ЄДИНА НА СЬОГОДНІ У «ЗЕЛЕНІЙ» ЗОНІ КАРАНТИНУ

Згідно з показниками, в області не перевищений базовий рівень захворюваності.

«Показник за 14 днів на 100 тис. населення склав 18,7 при базовому рівні 40 на 100 тисяч населення», – повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Він додав, що станом на 30 вересня в Україні вперше зафіксовано понад 4 тис. пацієнтів із COVID-19 за добу. Кількість активних хворих становить 112 470 осіб.

Загалом в Україні 208 959 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4129 летальних, 92 360 пацієнтів одужало. Проведено 2 278 248 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 110 пацієнтів.

Як уже повідомлялося, з початку пандемії в Кіровоградській області 1127 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, одужало від хвороби 877 осіб, є 57 летальних випадків.