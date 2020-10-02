НA КІРОВОГРAДЩИНІ ПОМЕРЛИ ТРОЄ ХВОРИХ НA COVID-19

У четвер в лабораторному центрі на коронавірус обстежили 276 осіб.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук сьогодні, 2 жовтня.

За результатами діагностики зареєстрували чотирнадцять нових випадки захворювання на COVID-19:

шість в обласному центрі;

один у м. Олександрія;

один у м. Світловодськ;

один у м. Благовіщенське;

один у смт Вільшанка;

один у с. Богданівка, Знам’янського району;

один у с. Аджамка, Кропивницького району;

один у смт. Олександрівка;

один у м. Мала Виска.

Одужали від коронавірусу сім мешканців обласного центру та один житель Кропивницького району.

На жаль, померли ще троє мешканців Кіровоградщини. Йдеться про 65-річного чоловіка з Олександрії, що помер 30 вересня. 70-річний чоловік з Олександрівки та 80-річна жінка з Кропивницького померли 1 жовтня.