НA КІРОВОГРAДЩИНІ ПОМЕРЛИ ТРОЄ ХВОРИХ НA COVID-19

У четвер в лабораторному центрі на коронавірус обстежили 276 осіб.
Про це повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук сьогодні, 2 жовтня.
За результатами діагностики зареєстрували чотирнадцять нових випадки захворювання на COVID-19:
шість в обласному центрі;
один у м. Олександрія;
один у м. Світловодськ;
один у м. Благовіщенське;
один у смт Вільшанка;
один у с. Богданівка, Знам’янського району;
один у с. Аджамка, Кропивницького району;
один у смт. Олександрівка;
один у м. Мала Виска.
Одужали від коронавірусу сім мешканців обласного центру та один житель Кропивницького району.
На жаль, померли ще троє мешканців Кіровоградщини. Йдеться про 65-річного чоловіка з Олександрії, що помер 30 вересня. 70-річний чоловік з Олександрівки та 80-річна жінка з Кропивницького померли 1 жовтня.