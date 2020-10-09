КАНДИДАТИ «НА ДВІ ЧЕРГИ» ТА ЧИСТКА «КЛОНІВ»: ЯК ОБИРАТИМЕМО ОБЛРАДУ КІРОВОГРАДЩИНИ?

Вже 25 жовтня мешканці Кіровоградщини обиратимуть, окрім сільських/селищних/міських депутатів, ще й склад нашої спільної ради – обласної. Що побачимо у блакитному бюлетені, як політики використовують схему тезок-«клонів» собі на користь та конкурентам на шкоду, на які пізнавані прізвища роблять ставку ті чи інші партії на Кіровоградщині, які партії передумали боротися за область – розповідає «Народне слово».

Як голосувати?

Всі виборці Кіровоградщини 25 жовтня отримають чотири бюлетені (мешканці Кропивницького – п’ять). Всі вони будуть різнитися, крім іншого, й кольором. Проголосувати та партію та кандидата до обласної ради слід у бюлетені блакитного кольору. Тут буде перелік із восьми партій, а навпроти кожної партії – повний список кандидатів, яких вона висунула. Зі списками кандидатів можна ознайомитися як і вже під час голосування, так і завчасно – на сайті Центральної виборчої комісії за адресою cvk.gov.ua.

У кабінці для голосування потрібно поставити галочку за партію і поруч вписати номер кандидата чи кандидатки зі списку цієї ж партії. Якщо ви підтримаєте лише партію, не вказавши номер кандидата – то голос зарахується загалом партії. Голос за партію та за її конкретного кандидата рахується як один голос. Чим більше людей підтримають певну партію – тим більше своїх кандидатів вона зможе представити в місцевій раді. При цьому насамперед «прохідним» є перший номер у партійному списку. Але далі проходитимуть ті кандидати, які наберуть найбільше голосів виборців.

Тож тепер те, хто саме представлятиме партію, залежить від виборців, а не від рішення партійної «верхівки».

Таким чином, самовисуванці до обласної ради не балотуються. Водночас кандидати не обов’язково є членами партії: достатньо, щоб партія затвердила їх у своєму списку. При цьому кількість кандидатів до облради від однієї партії не має перевищувати власне кількість депутатів в облраді.

Хто в блакитних бюлетенях?

Одна партія не може висувати до ради більше кандидатів, ніж у тій раді є. Таким чином до обласної ради Кіровоградщини від однієї партії можуть балотуватися максимум 64 кандидати. Як виявилося, до Кіровоградської облради балотуються загалом 473 кандидати від восьми партій.

Серед 64 кандидатів від «Партії пенсіонерів України» 26 є справді пенсіонерами. Також тут є директор обласного психоневрологічного інтернату Сергій Яковенко, перша заступниця міського голови Світловодська Олена Балюк та колишній заступник міського голови обласного центру Анатолій Перевозник, якого неодноразово звільняли і який двічі через суд намагався поновитися на посаді (вдалося це йому один раз).

Від партії «Пропозиція» до облради серед перших семи кандидатів списку п’ятеро є працівниками Кропивницької міськради. Першою в списку зазначається начальниця юруправління виконкому Кропивницької міськради Марина Смаглюк. Також у цьому партійному списку є чимало представників органів місцевого самоврядування та держвлади. Нагадаємо, один з лідерів « Пропозиції» – чинний голова Кропивницького Андрій Райкович, який нині йде на другий термін.

Від партії «Батьківщина» депутатом знову хоче стати Олександр Чорноіваненко – чинний голова обласної ради. У біло-«сердешному» списку до обласного парламенту можна зустріти багато впізнаваних імен: очільницю облуправління лісового та мисливського господарства Наталію Ревенко, директорку обласного ЦДЮТу Ганну Суркову, головну лікарку обллікарні Ларису Андреєву, діючого радника голови обласної ради Валерія Кальченка, гендиректорку ТОВ «Друкмаш-центр» Людмилу Шубіну, директора Побузького феронікелевого комбінату Дениса Шевченка та інших.

Відомі в області особи стали кандидатами до облради і від партії «Європейська солідарність». Першим кандидатом є колишній заступник голови ОДА, а наразі директор департаменту надання адмінпослуг кропивницької міськради Сергій Коваленко. Також у списку кандидатів є нинішній перший заступник голови облради Юрій Гугленко (обраний від партії «Блок Петра Порошенка»), його однопартієць в облраді і начальник департаменту в ТОВ «Агро-Вест» Сергій Завалій, телеведуча «Центральноукраїнського бюро новин» Анастасія Мусатенко та її колега журналіст Олексій Гора, секретарка Знам’янської міської ради Наталія Клименко, головний лікар Маловисківської райлікарні Костянтин Чурпій та інші.

«Опозиційна платформа — за життя» у списку кандидатів до облради поставила першим діючого нардепа та колишнього очільника Кіровоградщини Сергія Ларіна. За ним йде заступник начальника обласного управління Держпродспоживслужби Вадим Волканов (в попередні роки балотувався від «Партії регіонів» та «Опозиційного блоку»), якого неодноразово ловили в облраді на кнопкодавстві – голосуванні за відсутнього депутата. У першій п’ятірці значаться заступниця міського голови Олександрії Людмила Давиденко, заступник директора ТОВ «ЗТС Груп» Юрій Кушнір та директорка кропивницького НВО №32 Анна Ніжнікова (помічниця нардепа Ларіна, раніше балотувалася від «Опозиційного блоку»).

Від «Радикальної партії Олега Ляшка» до обласної сесійної зали хоче потрапити колишній нардеп Дмитро Лінько, заступник мера Олександрії Сергій Гриценко, безробітна Марина Осіпова (балотувалася від цієї ж партії до Верховної Ради у 2019 році), директор ТОВ «Консалтинг» Рубен Санасарян, головна лікарка Олександрійського шкірно-венерологічного диспансеру Людмила Скоропад. Загалом – 54 кандидати.

Цікаво, що нинішній секретар міськради Кропивницького, колишній нардеп (і один з перших «тушок» ВР) Андрій Табалов у списку партії «Наш край» до облради йде лише під номером 2. Першим зазначається директор КП «Регіональна інформаційні-поліграфічна агенція» Олександр Чудний – він керував обласним управлінням юстиції за часів президенства Віктора Януковича і поновлювався через суд на цю посаду у 2018 році. Також у цьому списку є гендиректор ПАТ «Ліки Кіровоградщини» Сергій Хільченко, директор Регіонального центру профосвіти міста Кропивницького Микола Корецький (працівник правоохоронних органів і член «Партії регіонів» у минулому, якого у 2014 році активісти Євромайдану та Самооборони кинули його до контейнера зі сміттям після обласної сесії). Долучився до цієї політсили і міський голова Малої Виски Юрій Гульдас, начальник Льотної академії Сергій Неділько. Варто зазначити, що з 59 кандидатів в облдепутати від «Нашого краю» 12 є працівниками та викладачами Льотної академії.

Партійний список «Перспектива міста» очолює не лідер партії Артем Стрижаков, а підприємець Андрій Стрижаков. Також тут є й директор ТОВ «Євротехніка 2007», депутат міськради від «Радикальної партії Олега Ляшка» Рафаель Санасарян, декан факультету Центральноукраїнського державного педуніверситету Анатолій Рацул. Цікаво, що серед 49 запропонованих політсилою кандидатів в облдепутати 22 людей є фізичними особами-підприємцями, а 11 людей тимчасово ніде не працюють.

Слід зазначити, що попередньо своїх кандидатів до облради подавали ще партії «Слуга народу» та «За майбутнє». Провладна «Слуга народу» першим кандидатом хотіла висунути директора агентства безпеки «Альфа-Центр» Сергія Шульгу, а за ним – діючого депутата міськради Кропивницького Ігоря Волкова (був обраний депутатом від партії «Блок Петра Порошенка»).

Партія «За майбутнє», яку пов’язують з українським олігархом Ігорем Коломойським, своїм першим кандидатом висувала колишнього нардепа від «Народного фронту», а нині комерційного директора ТОВ «Гранд-трейд» Олександра Горбунова.

Цікаво, що ці дві партії зникли зі своїми списками з сайту ЦВК – а отже, не балотуються до обласної ради.

Кандидати на дві черги і ставка на прізвище

У Виборчому кодексі цьогоріч обмежили можливість кандидатів претендувати на всі можливі посади. Тому кандидат може балотуватися паралельно на одному рівні – у міську раду і на посаду міського голови, або йти в ради не більше як двох рівнів, наприклад, в міську і обласну. Тому одну і ту ж людину у всіх чотирьох бюлетенях ми не побачимо – максимум у двох.

Й у списках партій до обласної ради є кандидати, які водночас пробують себе і серед кандидатів в інші місцеві ради та навіть діючі нардепи.

Наприклад, представники «Опозиційної платформи – за життя» Вадим Волканов (№2 у списку кандидатів в облраду) та Анна Ніжнікова (№5) балотуються ще й у депутати міськради Кропивницького, а Людмила Давиденко (№3 в обласному партійному списку) — до міськради Олександрії.

Цікава ситуація з №1 в обласному списку «ОПЗЖ» Сергієм Ларіним. Серед скандалів, пов’язаних з його ім’ям, є й причетність до держзакупівель із завищеними цінами під час головування в Кіровоградській облдержадміністрації: послуги з оренди автомобілів для ОДА були на 25 відсотків вищими, ніж до нього і після нього. Наразі він вже шосте скликання поспіль є народним депутатом у Верховній Раді, є членом фракції «Опозиційного блоку». Варто нагадати, що 18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти «Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей». Чи відмовиться Сергій Ларін від мандату у законодавчому органі держави із зарплатнею заради крісла у місцевій раді, це депутатам зарплата не передбачена і де неможливо вплинути на ухвалення законів? Скоріш за все ні. Але стратегія партії зрозуміла: голоси виборців, які підтримають персонально Сергія Ларіна, автоматично зарахуються партії «ОПЗЖ». Це дасть їй можливість проштовхнути більше своїх представників до облради.

Із 64 кандидатів до облради від «Партії пенсіонерів України» кандидатами до міської ради Кропивницького є більше половини.

Політсила «Перспектива міста» подала список із 49 кандидатів до облради, а до міськради Кропивницького – 42. Цікаво, що 18 кандидатів є одночасно у цих двох списках.

«Європейська солідарність» у свою чергу подала до облради 64 кандидатів, а до міськради – 40. І лише одна людина є одночасно у цих двох списках: журналіст Олексій Гора.

Надія на «а раптом переплутають»

А ось використати «клонування» на свою користь на Кіровоградщині вирішили дві партії – за приблизно однаковим сценарієм.

І «Перспектива міста», і «ОПЗЖ» використали серед кандидатів на різні посади тезок із пізнаваним прізвищем. «ОПЗЖ» вирішили зіграти на ностальгії деяких виборців за часами президентства Віктора Януковича і висунули номером один в списку до облради діючого нардепа Сергія Ларіна. А ось у мери Кропивницького від цієї ж партії балотується адвокат Анатолій Сергійович Ларін: жодних родинних зв’язків із головою Кіровоградської ОДА часів Януковича він не має.

Подібним шляхом вирішили підвищити рейтинг за рахунок пізнаваності і у партії «Перспектива міста». Так, у мери Кропивницького вже не вперше балотується Артем Олегович Стрижаков – власне лідер партії, власник торгівельної мережі «Цифромаркет». А в обласну раду першим у політичному списку йде також уродженець обласного центру Стрижаков Андрій Олегович – підприємець, член цієї партії, який молодший за Артема Олеговича на 11 років.

Чистка «клонів»

У попередньому номері «НС» ми розповідали про депутата облради від «Опозиційного блоку» Костянтина Каспрова, якого затримали, коли він разом з помічником передавав 10 тисяч гривень за створення «фіктивного» кандидата-тезки Андрію Маліцькому – кандидату в мери Світловодська (публікація «Місцеві вибори-2020: що побачимо в бюлетенях?» у номері від 1 жовтня 2020 року).

Як повідомляє видання «Без купюр», після розмови з правоохоронцями зняв свою кандидатуру у мери Новомиргорода і Віталій Забажан. Заяву ж до поліції щодо «тезки» написав чинний міський голова Новомиргорода Ігор Забажан, який вдруге балотується на цю посаду.

У пошуках двійників-тезок заради того, щоб заплутати виборців, політики навіть платять людям за зміну імен та прізвищ. а також шукають тезок по всій Україні. Так, міського голову Умані (Черкащина) Олександра Цебрія допустили до участі у виборах лише після скарги до ЦВК. Спочатку виборча комісія відмовила йому у реєстрації, але натомість зареєструвала двох повних тезок чинного мера Умані. Цікаво, що ці двоє чоловіків є мешканцями Кіровоградщини, а імена та прізвища вони змінили два місяці тому. І хоча Цебрія-мера, зрештою, зареєстрували, двох його «клонів» з виборів не зняли. Відтак у виборчому бюлетені жителі Умані побачать трьох кандидатів на посаду мера міста з іменем Олександр Цебрій.

Проблема тезок-«клонів» на місцевих виборах-2020 актуальніша, ніж раніше. Тож звертайте увагу на ім’я, прізвище і по-батькові кандидата, якого ви обрали, а також на політичну силу, від якої він подається. А «Народне слово» й надалі інформуватиме про подібні випадки на Кіровоградщині.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ