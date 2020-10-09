КОРОНАВІРУС ВИЯВИЛИ У 29 ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Починаючи з нового навчального року, на самоізоляції знаходилося 3 499 учнів і студентів, а також 371 працівників закладів освіти.

Про це під час обласної комісії ТЕБ та НС повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

«COVID-19 виявили у 6 учнів та у 29 працівників закладів освіти Кіровоградщини. Наразі на дистанційному навчанні перебуває шість закладів освіти, а також один ДНЗ. Ситуація загострюється, тому я підтримую пропозицію тимчасово ввести додаткові обмежувальні заходи», – зазначила Надія Оперчук.

Як вже повідомлялося, 8 жовтня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про тимчасову заборону масових заходів на Кіровоградщині.