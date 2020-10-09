На Кіровоградщині зафіксували ще 28 нових випадків захворювання на коронавірус.
З них:
два в обласному центрі;
двадцять два у м. Олександрія;
два у смт. Компаніївка, Компаніївського району;
один у с. Живанівка, Компаніївського району;
один у м. Помічна, Добровеличківського району.
За минулу добу в лабораторному центрі провели 369 ПРЛ-досліджень, про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
Одужало від коронавірусу сім мешканців Кропивницького, чотири жителі Олександрії, двоє мешканців Гайворонського району та по одній людині з Кропивницького, Вільшанського та Знам’янського районів.
Померла 70-річна жінка з Гайворону.