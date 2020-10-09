На Кіровоградщині зафіксували ще 28 нових випадків захворювання на коронавірус.

З них:

два в обласному центрі;

двадцять два у м. Олександрія;

два у смт. Компаніївка, Компаніївського району;

один у с. Живанівка, Компаніївського району;

один у м. Помічна, Добровеличківського району.

За минулу добу в лабораторному центрі провели 369 ПРЛ-досліджень, про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Одужало від коронавірусу сім мешканців Кропивницького, чотири жителі Олександрії, двоє мешканців Гайворонського району та по одній людині з Кропивницького, Вільшанського та Знам’янського районів.

Померла 70-річна жінка з Гайворону.