КІРОВОГРАДЩИНА: НАВЧАННЯ Й ВИБОРИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Хоч Кіровоградська область займає останнє місце серед регіонів України за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію, та динаміка поширення продовжує рости. Тож місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили зробити крок на попередження і посилити карантинні обмеження. Де введуть дистанційне навчання, що заборонено мешканцям Кіровоградщини і як проходитимуть вибори в умовах карантинних обмежень – розповідає «Народне слово».

Як відомо, з 12 жовтня діє новий карантинний розподіл України.

До червоної зони потрапили лише два міста: місто Суми Сумської області та місто Канів Черкаської області.

У Міносвіти рекомендують закладам професійної освіти, фахової передвищої та вищої освіти перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов’язковим виїздом усіх студентів із гуртожитків. У школах же мають намір ввести канікули з 15 до 30 жовтня.

Від початку епідемії COVID-19 офіційно діагноз підтвердили 265 454 мешканцям України. Відомо, що 114 410 з них вже побороли недугу, втім, 5 015 хворих померли внаслідок ускладнень спричинених коронавірусною недугою.

Загалом інфекцію підхопили 17 922 медичних працівники. У Збройних силах нині від хвороби лікуються 919 людей. Всього хворобу подолали 2 830 військових. Однак, 11 інфікованих померли. Загалом на ізоляції (у тому числі й на самоізоляції) перебувають 479 людей.

На COVID-19 щонайменше хворіють майже 2 тисячі учнів та близько 3 тисяч педагогів та інших працівників школи. Також на самоізоляції перебувають понад 85 тисяч учнів та 7 тисяч працівників закладів.

Українські вчені прогнозують, що у найближчі два тижні захворюваність на COVID-19 значно зросте. Згідно прогнозу, в період з 11 жовтня по 23 жовтня добовий приріст хворих може коливатися в діапазоні від 4500 до 7800 інфікованих на день.

Вже з’являється інформація про повторні випадки зараження від обласних лабораторних центрів – тут фіксують випадки повторного захворювання раніше ніж через три місяці.

Зверніть увагу: послуги для хворих на COVID-19 мають бути безкоштовними у тих медзакладах, які підписали відповідний договір з Національною службою здоров’я.

Адже вони входять до пакета послуг для пацієнтів з COVID-19. Якщо за цю послугу вимагають гроші, слід залишити скаргу, зателефонувавши у контакт-центр Національної служби здоров’я України за номером 1677, або залишити офіційну скаргу на сайті НСЗУ в розділі “Громадянам”.

Кіровоградщина наразі залишається у «зеленій», найбезпечнішій, карантинній зоні. Чи надовго та яким чином місцева влада планує зберегти цей хиткий баланс?

На випередження страшної динаміки

Станом на 12 жовтня вересня лише в Кіровоградській області показники епідемічної небезпеки не перевищують базовий рівень статистичних рівнів.

Хоч Кіровоградщина і «почувається» краще за сусідні області, та власні антирекорди із кількістю захворювань теж маємо. Ще у вересні Кіровоградщина повернулася до показників квітня-травня за коронавірусною статистикою. Кількість хворих в області сягнула свого мінімуму наприкінці серпня, і відтоді постійно збільшується. Наприклад, за добу 12 жовтня в області підтвердили 30 нових випадків COVID-19, що є найбільшим показником за останні кілька місяців. З них по 13 випадків виявлено в Кропивницькому й Олександрії, ще по одному – в Благовіщенському, Вільшанському та Кропивницькому районах, а також у Гайвороні.

Через зростаючі показники (і деяку «розслабленість» населення щодо карантину) обласна комісія ТЕБ та НС зібралася на засідання. Під час нього нещодавно призначений голова облдержадміністрації Андрій Назаренко ініціював повернення деяких карантинних обмежень. Серед усіх запропонованих вирішили повернути одне – тож заборона масових заходів діє в області з 9 жовтня.

– Так, ми у «зеленій» зоні і комусь може здатися, що рішення передчасне, але я вважаю, це правильний крок. Пам’ятайте, наше здоров’я – в наших руках, – пояснив рішення Андрій Назаренко.

Також в області посилили масковий режим в громадських місцях: в магазинах, на ринках, громадському транспорті. Зокрема, в громадському транспорті (де дозволено займати лише сидячі місця) патрульна поліція також має посилити контроль за кількістю пасажирів.

Маски у маси та місцеві вибори

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 12 жовтня заявив, що міністерство пропонуватиме уряду впровадити більш жорсткі обмеження в країні, але без «будь-яких нокдаунів – речей, які будуть зупиняти економіку». Серед пропозицій МОЗ – зміни до адаптивного карантину: заборона масових заходів за участю понад 50 осіб у «зеленій» зоні (де перебуває Кіровоградщина), понад 30 – у «жовтій», 20 – у «помаранчевій» та цілковита заборона в «червоній» зоні. При цьому міністр зауважив, що такі обмеження як визначена кількість людей на певну площу виявилися неефективними.

Найбагатшим на масові заходи в Кіровоградській області є вересень, і цьогоріч і «Вересневі самоцвіти», і «АгроЕкспо» вже відбулися. Та попереду чекає ще один масовий захід, участь у якому мешканців дуже важлива – це місцеві вибори 25 жовтня. Начальник обласного Держреєстру виборців Костянтин Яцук розповів про правила голосування та роботи членів виборчих комісій в умовах карантину. Ті, хто на 25 жовтня перебуватиме на самоізоляції, має подати довідку і заяву про це не пізніше 20:00 23 жовтня для того, щоб голосувати вдома. При цьому членам комісії, які завітають до таких виборців 25 жовтня, треба буде пред’явити посвідчення особи.

Головна санітарна лікарка області Надія Оперчук розповіла, що члени виборчих комісій, які працюють на спеціальних дільницях (наприклад, в лікарнях), пройдуть безкоштовне тестування за три доби до виборів.

А от власне виборцям слід обов’язково заходити до дільниці в одягненій захисній масці (щоб прикривала і ніс, і рот), дотримуватися соціальної дистанції не менше метра та бажано мати свою ручку із собою. Біля входу на дільницях мають розмістити антисептики для рук При вході до дільниць виборцям вимірюватимуть температуру тіла. Люди з підвищеною температурою або ознаками хвороби будуть рухатися за окремим маршрутом – для них обладнають окрему кабінку. І про це повідомлять усіх присутніх у приміщенні, аби вони дотрималися дистанції.

Оскільки неможливо регулювати кількість спостерігачів, а також представників різних політичних сил, журналістів, то норма про кількість людей на квадратний метр не поширюється на виборчу дільницю. Проте МОЗ звертається до всіх з проханням не робити скупчення всередині виборчих дільниць.

Також не рекомендують брати до дільниць із собою дітей – адже які б розмітки для соцдистанції не робили, як би не слідкували за масковим режимом, та, скоріш за все, подекуди хтось вирішить ту маску приспустити і покашляти, десь люди скупчаться в чергах перед кабінками для голосування. А шанси у дітей заразитися коронавірусною інфекцією не менші, аніж у дорослих.

Куди дітися школярам?

В Україні на COVID-19 хворіють не менше двох тисяч учнів та близько 3000 педагогів і працівників шкіл. Також на самоізоляції перебувають понад 85 тисяч учнів та сім тисяч працівників закладів, а в 334 школах освітній процес організовано з використанням дистанційного навчання.

Щодо Кіровоградщини, то в нас на дистанційне навчання відправляли окремі класи – при виявленні коронавірусної інфекції в працівників шкіл чи учнів. Наприклад, 80 учнів і 3 вчителів школи №4 у Малій Висці з 5 по 8 жовтня навчались дистанційно, адже в одного з вчителів виявили хворобу.

Міністерство освіти 13 жовтня рекомендувало закладам освіти встановити дистанційне навчання до 15 листопада – незалежно від кольору карантинної зони. Тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти Сергій Шкарлет нагадав, що традиційно осінні канікули в школах проходили з 22 до 30 жовтня.

– Держкомісія ТЕБ та НС запропонувала зробити на два тижні, з 15 до 30 жовтня, канікулярний період для шкіл. Дитячих садочків це не стосується, а для закладів освіти рекомендується встановити дистанційну форму навчання, незалежно від карантинного «кольору» області, з 15 жовтня по 15 листопада, – сказав міністр.

Утім, за словами Шкарлета, освітні заклади та підрозділи освіти органів місцевого самоврядування мають автономію і можуть самостійно визначати для себе сценарій дій – головне, щоб упродовж навчального року тривалість канікул становила не менше 30 днів.

Щодо рекомендацій про канікули і дистанційне навчання, то тут школи вирішуватимуть самі, чи дослухатися до них, чи проігнорувати.

Водночас заступниця начальника управління освіти Кіровоградської ОДА Лідія Штатна розповіла, що наразі деякі школи Кіровоградщини готуються піти на канікули через тиждень (з 19 жовтня), а деякі планують розпочати канікули вже відсьогодні (з 15 жовтня).

Водночас начальниця управління освіти міста Кропивницького Лариса Костенко пояснила, що в обласному центрі планують запровадити наразі дистанційне навчання, а учнів всіх класів на канікули відправити з 19 по 30 жовтня. До канікулів на «дистанційку» відправлять учнів 3-11 класів, а ось дітей з 1-2 класів – просто відпочивати вдома.

– Це є нашими рекомендаціями, а остаточне рішення залишається за педагогічною радою кожної школи, – додала пані Костенко.

Водночас у соцмережах батьки учнів Кіровоградщини обурюються через пропозиції перейти на дистанційне навчання учнів 1-2 класів. Адже багато батьків в цей час перебувають на роботі і не зможуть залишитися з дитиною вдома. Тим паче, що дистанційне навчання передбачає як наявність технічних засобів (комп’ютерів, планшетів, інших гаджетів) і стабільного інтернет-зв’язку. Тим самим дистанційне навчання стає недоступним для мешканців населених пунктів, де інтернет недоступний, а також діти з малозабезпечених родин ,які не можуть придбати комп’ютерну техніку.

Тим не менш, убезпечити дітей від коронавірусної інфекції, яка наразі поширюється вже більшою «другою хвилею», неможливо при скупченні людей.

Тож про те, яке рішення ухвалила школа, де навчаються ваші діти – дізнавайтеся у класних керівників. І не забувайте про захисні маски (які прикривають рот, ніс і не дають поширювати інфекцію), частіше мийте руки з милом та користуйтеся антисептиками для рук.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ