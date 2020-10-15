НА КІРОВОГРАДЩИНІ 44 ЛЮДИНИ ЗАХВОРІЛИ НА КОРОНАВІРУС

Про це у себе в телеграм-каналі повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко сьогодні, 15 жовтня.

“Олександрія встановила антирекорд: +26 за добу. Всього на ранок маємо +44 випадки коронавірусу, зареєстровані на Кіровоградщині”, – написав Назаренко.

За інформацією обласного лабораторного центру COVID-19 зареєстрували:

двадцять шість у м. Олександрія;

сім у Олександрійському районі (п’ять у с. Приютівка, один у с. Косівка та один у с. Протопопівка);

п’ять у Олександрівському районі (чотири у смт. Олександрівка, один у с. Бірки);

два у м. Кропивницький;

два у смт. Новоархангельск;

один у м. Бобринець;

один у смт. Добровеличківка;

Головна санітарна лікарка області Надія Оперчук додала, що одужали від коронавірусу дев’ятеро людей. Серед них – вісім із Кропивницького, один з Гайворону.

Загалом минулої доби ПЛР-тестування пройшло 493 людини.

Померла 59-річна жінка з Новоукраїнки.