НА КІРОВОГРАДЩИНІ 44 ЛЮДИНИ ЗАХВОРІЛИ НА КОРОНАВІРУС

Про це у себе в телеграм-каналі повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко сьогодні, 15 жовтня.
“Олександрія встановила антирекорд: +26 за добу. Всього на ранок маємо +44 випадки коронавірусу, зареєстровані на Кіровоградщині”, – написав Назаренко.
За інформацією обласного лабораторного центру COVID-19 зареєстрували:
двадцять шість у м. Олександрія;
сім у Олександрійському районі (п’ять у с. Приютівка, один у с. Косівка та один у с. Протопопівка);
п’ять у Олександрівському районі (чотири у смт. Олександрівка, один у с. Бірки);
два у м. Кропивницький;
два у смт. Новоархангельск;
один у м. Бобринець;
один у смт. Добровеличківка;
Головна санітарна лікарка області Надія Оперчук додала, що одужали від коронавірусу дев’ятеро людей. Серед них – вісім із Кропивницького, один з Гайворону.
Загалом минулої доби ПЛР-тестування пройшло 493 людини.
Померла 59-річна жінка з Новоукраїнки.