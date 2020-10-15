ОХ УЖЕ ЦІ ВИБОРИ…

Чомусь мені, наївному, після 2004 та 2010 років здавалося, що такого вже не може бути – брутальних, цинічних маніпуляцій на виборах. Про сотий округ багато хто ще пам’ятає. Хоча… Якби тоді було справді покарано тих фальсифікаторів у виборчих комісіях, то зараз ніхто б і не подумав махлювати на виборах.

Але ні. Є «талановиті» люди. У Добровеличківці, наприклад. Там члени селищної територіальної виборчої комісії вперто чотири рази поспіль відмовились реєструвати кандидатів від однієї партії (навіть назву партії не буду наводити – суть не в назві, а в принципі). Ці кришталево чистої репутації та бездоганних моральних якостей люди з комісії ніяк не могли дорахуватись – чотири рази! – якоїсь довідки у пакеті документів, що надали кандидати у депутати селищної ради. От молодці! Оце за закон люди стоять непорушно!

Вибачте за особисте. Але воно дотичне. У 2012 році автор цих рядків балотувався до Верховної Ради. Мав №109 від однієї пристойної партії. На час реєстрації не встиг отримати довідку про відсутність судимостей (не маю судимостей, якщо що). І нічого, Центральна виборча комісія зареєструвала, брав участь у виборах. Ну це ж якийсь там Київ, Верховна Рада, а не аж районний (скоро – вже колишній) центр! А якщо там якийсь кандидат не надав довідку, що він – це він, а не вона?

Я навіть уявляю ціну питання у Добровеличківці. Мабуть, аж доларів зо двісті могли зловмисники дати кожному члену комісії, аби йому не реєструвати той список тієї партії. Хоча ні, мабуть, більше. Двічі через суд рішення цієї горе- комісії було скасовано. Та упертості справжніх людей з Добровеличківки можна позаздрити. Кіровоградський обласний адміністративний суд, та хто ви взагалі такі?!

Нефартова партія звернулася інстанцією вище – до Новоукраїнської районної територіальної виборчої комісії. І та… не змогла ухвалити будь-яке рішення з цього приводу. Ось нема в них власної думки, нема в них власних юристів, та і взагалі закону в Україні нема.

І навіщо це все? Досвід нічому не вчить? Коли в 2003-2004 роках на Кіровоградщині до складу виборчих комісій не пускали представників від кандидата у президенти Віктора Ющенка – це допомогло? Навпаки, додало голосів, і він переміг.

Врятували Віктора Януковича повністю лояльні до нього районні, міські та обласні ради, кандидатів до яких ретельно відбирали «правильні» люди? Ні. Ну от скажіть, кому на користь буде, якщо Добровеличківській раді не буде кількох депутатів від однієї з партій? (Може, їх би і так не обрали). А що маємо у підсумку? Неповага до держави, до діючої влади. Чи діюча влада ні до чого? А до чого тоді вона взагалі? «На хіба» така влада, за якої таке відбувається?

Здавалося б, дрібна тема, є навколо набагато страшніші речі. Та саме з таких дрібниць починався наступ на демократію, скажімо, у Німеччині на початку тридцятих років минулого століття. Або в історично ближчому нам СРСР в двадцятих роках партію есерів поступово вбили, зокрема через недопущення до виборів. Велике зло починається з маленького.

Геннадій РИБЧЕНКОВ