У СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ КІРОВОГРАДЩИНИ ПРОПОНУЮТЬ ПОНАД 130 ВАКАНСІЙ У ІНШИХ МІСТАХ

Станом на 15 жовтня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1560 вакантних посад.

Серед пропозицій роботи також є 138 вакансій у інших містах України. Зокрема, зареєстровано 74 вакансії у Дніпропетровській області, 34 у Одеській, 15 у Київській, 8 у Миколаївській, 5 у Полтавській та 2 у Черкаській областях.

У Дніпропетровській області шукачам роботи пропонують посади машиністів бурової установки, машиністів бурової установки, машиністів екскаватора, водіїв навантажувачів, водіїв автотранспортних засобів, продавців-консультантів, прохідників, чергових по залізничній станції та прибиральників службових приміщень. На Одещині безробітних запрошують працевлаштуватися помічниками машиніста тепловоза, провідниками пасажирського вагона, бригадирами на дільницях основного виробництва (інші кваліфіковані роботи), слюсарями-сантехніками та монтерами колії. У Київській області вакантні посади поліцейських (інспекторів) патрульної служби, економістів, інженерів з якості, операторів товарних, операторів технологічних установок та машиністів зернових навантажувально-розвантажувальних машин. На Миколаївщині роботодавці пропонують посади майстрів зміни (аграрна галузь) та апаратник оброблення зерна. У Полтавській області потрібні слюсарі з механоскладальних робіт та формувальники залізобетонних виробів та конструкцій. На Черкащині роботодавці запрошують на роботу продавців продовольчих товарів та дорожніх робітників.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості