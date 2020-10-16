ОГОЛОШЕНО ПІДОЗРУ У СПРАВІ КРАДІЖКИ ПЛИТ ЗЛІТНО-ПОСАДКОВОЇ СМУГИ АЕРОПОРТУ У КРОПИВНИЦЬКОМУ

За процесуального керівництва Кіровоградської місцевої прокуратури слідчими Кропивницького ВП ГУ Нацполіції в області оголошено про підозру 43 річному кропивничанину, за фактом крадіжки в особливо великому розмірі плит зі злітно-посадкової смуги місцевого аеропорту (ч.4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, мешканець обласного центру, в період з лютого по травень поточного року, використовуючи підроблений договір купівлі-продажу аеродромних плит ПГ-14, за допомогою заздалегідь заготовлених транспортних засобів, шляхом вільного доступу, здійснив їх демонтаж. У незаконний спосіб підозрюваний заволодів плитами злітно-посадкової смуги місцевого аеропорту у кількості 60 штук на загальну суму 585 тис грн.

Наразі у осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення правоохоронці провели санкціоновані обшуки, у ході яких вилучили оригінали договорів та комп’ютерна техніка, на якій, ймовірно, було виготовлено підроблені договори.

На даний час досудове розслідування триває. Вживаються заходи, щодо виявлення та встановлення усіх осіб причетних до скоєння цього злочину.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.