БЕЗРОБІТНИМ МЕШКАНЦЯМ КРОПИВНИЧЧИНИ ПРОПОНУВАЛИ ВАКАНСІЇ МЕНЕДЖЕРІВ ЗІ ЗБУТУ

Днями для допомоги у забезпеченні кадрової потреби у Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості на замовлення приватного підприємства «Бест-Маркетинг» відбувся міні-ярмарок вакансій для безробітних та шукачів роботи, що мав на меті ознайомити присутніх з актуальними вакансіями «Менеджер (управитель) із збуту».

Ігор Лісовий, директор підприємства, ознайомив присутніх з основними напрямками діяльності установи(створення та просування сайтів, організація проведення бухгалтерських вебінарів та семінарів, а також обслуговування комп`ютерів, мереж, обладнання та програмного забезпечення) та надав інформацію про режим роботи, умови оплати праці й вимоги до претендентів.

Формат заходу переріс у довірливий діалог. Деякі з присутніх активно ставили актуальні питання щодо легального працевлаштування, соціальних гарантій для тих, хто працює на підприємстві.

Фахівчиня відділу взаємодії з роботодавцями Аліна Лук`яненко зазначила, що міні-ярмарок вакансій дає можливість безробітним не тільки оцінити запропоновані умови праці, а й поспілкуватись з роботодавцем, отримати відповіді на всі запитання, безпосередньо з перших вуст.

«Звісно, як і кожному роботодавцеві, хотілося б побачити в своїй команді активних, цілеспрямованих та працьовитих людей», – наголосив наостанок Ігор Лісовий.

За результатами заходу двоє безробітних отримали направлення для можливого подальшого працевлаштування.

Аліна Лук`яненко, фахівець I категорії відділу взаємодії з роботодавцями Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості