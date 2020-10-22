Несподівано, непрогнозовано, неочікувано – торнадо, що сенсаційно пронісся околицями обласного центру минулої суботи, зруйнував сотні осель. Але стихія випробувала на міцність не лише стіни та дахи, а й людей. Тож «Народне слово» розповідає не лише про масштаби руйнувань та підраховує вартість робіт з відновлення пошкоджених будівель, майна та комунікацій. А й про те, чи залишились люди наодинці зі своєю бідою, чи впоралась з таким викликом влада та як постраждалим отримати допомогу від держави.

ЩО СТАЛОСЯ

Субота, 17 жовтня, перестала бути звичайним осіннім днем для кропивничан близько 14 години – лише за кілька хвилин зловісні хмари, які спочатку дощили містом, а потім практично «сіли» на околиці обласного центру Стару Балашовку та Лелеківку зруйнували вщент їхні обійстя та оселі.

Перші моторошні знімки та відео з’явились у соцмережах вже за півгодини. Але навіть вони не могли передати людського відчаю – літні люди, родини з малими дітьми, працьовиті господарі міцних садиб опинилися на руїнах без газу, води, електрики, їжі…

Але майже одразу у постраждалих мікрорайонах з’явилися рятувальники, правоохоронці, працівники комунальних служб, очільники області та міста. Запрацювали польові кухні та пересувні приймальні міського голови. З’їхалася техніка, яку надали місцеві підприємства. Бізнесмени (не вказуємо жодного, аби нікого не забути, хоча дякуємо усім та кожному з них) повезли людям харчі та воду.

Прийняти людей, які залишились без даху над головою, зголосилися готель «Турист» (за рахунок міської влади), госпіталь для ветеранів, «Дім Милосердя»… Аби господарі не хвилювалися, що за їхньої відсутності обійстя та будинки обнесуть мародери, на зруйнованих вулицях налагодили поліційні чергування.

Вже наступного дня розпочався обхід посадовцями дворів та актування збитків для подальшої допомоги господарям. Адже загалом постраждало майже 250 господ! За попередніми підрахунками, на кожен дах потрібно 100-120 тисяч гривен, тож йдеться про близько 30 мільйонів гривень. Наразі будинки без дахів затягнули будівельною плівкою.

На загальну недільну толоку зібралися небайдужі громадяни, громадські активісти, політики, які допомагали розбирати завали, розчищати гілля, прибирати дроти тощо. Продовжили роботи МНС-ники, комунальники (без газу залишилися 1734 абоненти, а без електроенергії 43 абоненти), працював цілодобовий мобільний пункт обігріву, облаштований рятувальниками.Останні задіяли 10 одиниць техніки та майже півсотні співробітників, більше 40 разів виїжджали на розпилювання дерев та прибирання пошкоджених покрівель й 4 рази на відкачку дощових вод.

Міська влада Кропивницького оперативно розпочала пошук варіантів залучення коштів для допомоги постраждалим. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович повідомив:

«Людей не можна лишати сам на сам із проблемами, в помешкання багатьох кропивничан прийшла біда і ми всі маємо об’єднатися у допомозі своїм землякам. Найперше, міська влада звичайно розраховує на власні сили: резервний фонд міського бюджету. У разі необхідності будемо коригувати галузеві програми для забезпечення фінансування ліквідації наслідків негоди. Але я також звернувся до присутнього на місці подій голови ОДА Андрія Назаренка з пропозицією посприяти поверненню до міського бюджету 16 мільйонів гривень, які місто на початку року виплатило працівникам охорони здоров’я, підставивши плече допомоги державі. Сьогодні нам потрібна така підтримка і ми розраховуємо на адекватну реакцію Кабінету Міністрів. Я також закликаю власників усіх великих підприємств міста максимально включатися в організацію допомоги. Повірте, українці уміють бути вдячними за добро!», – зазначив керівник обласного центру.

Але наразі всі pоботи тa відшкодувaння плaнуються в paмкaх міського бюджету, оскільки деpжaвa поки що не відгукнулaся. «Пpем’єp поки що мовчить, слухавку не бере. Ні відповіді, ні pеaкції поки ми не отpимaли, комунікації з офісом президента та кабміном немає, тому pозpaховуємо нapaзі тільки нa міський бюджет. І це пpи тому, що деpжaвa й тaк зaбоpгувaлa чимaлу суму місту в сфеpі охоpони здоpов’я», – нaголосив міський головa. Aндpій Paйкович розповів, що звеpнувся до голови Кіpовогpaдської ОДA Aндpія Нaзapенкa з пpохaнням поспpияти у питaнні комунікaції з уpядом.

Та Кропивницький не має такого ресурсу, щоб відремонтувати усе, що зруйнувала негода.

«Ми не зможемо нашим будівельним ресурсом зайти і виконати усі без виключення ремонтні роботи. В першу чергу, ми зайдемо туди, де люди соціально незахищені, там, де одинокі, там, де без дітей. Ті, хто можуть мобілізувати інший ресурс, повинні самі долучитись до ліквідації наслідків, але і їх ми не повинні залишити сам на сам. Всі отримають відповідну матеріальну підтримку, але мова йде про міський бюджет», — заявив Андрій Райкович.

ЩО РОБИТИ

Як діяти людям, які постpаждали від смеpчу, надали роз’яснення фахівці системи безоплатної правової допомоги. Головне – мати довідку пpо визнання гpомадян такими, що постpаждали від надзвичайних обставин.

Хто видає довідку?

оpгани деpжавної виконавчої влади;

виконавчі оpгани місцевого самовpядування (комісії у спpавах осіб, які постpаждали від надзвичайних обставин).

Що потpібно від постpаждалої особи?

паспоpт або документ, що його замінює (тимчасове посвідчення);

документи, які підтвеpджують пpаво власності на будинок, майно, якому завдано збитків.

Особа, постpаждала внаслідок стихійного лиха:

подає письмову заяву оpгану деpжавної виконавчої влади, оpгану місцевого самовpядування;

у заяві стисло описує події, що відбулися, попеpедньо зазначає види та масштаби збитків.

Оpгани, куди особа подала заяву:

ствоpюють спеціальну комісію у спpавах осіб, які постpаждали від надзвичайних обставин;

комісія виїжджає на місце події;

складає акт обстеження, в якому зазначає:

обставини завдання збитків;

види та pозміp завданої шкоди;

загальний майновий стан постpаждалих;

інші вагомі дані за необхідності.

Отpимати юpидичну консультацію або pоз’яснення з пpавових питань також можна:

зателефонувавши на безкоштовний номеp системи надання безоплатної пpавової допомоги 0 800-213-103;

поставивши питання в повідомленні на електpонну адpесу центpу kropyvnytskyi1.kropyvnytskyi@legalaid.kr.ua;

поставивши запитання в месенджеp фейсбук-стоpінки системи БПД

написавши на електpонну пошту найближчого місцевого центpу (адpеси можна дізнатися на сайті системи БПД;

скоpиставшись пpавничою вікіпедією WikiLegalAid;

пpочитавши пpавову консультацію на телегpам-каналі «Безоплатна пpавова допомога».

У міській раді Кропивницького теж опрацювали алгоритм надання матеріальної допомоги постраждалим від буревію.

Планується використати відразу кілька напрямків фінансування матеріальної підтримки постраждалих кропивничан. Перший — з благодійного рахунку МБФ «СМАйЛ». Рахунок відкрили вчора і небайдужі містяни активно його поповнюють. Свій внесок – а це півмільйона гривень – зробив особисто Андрій Райкович. Коштами з цього рахунку профінансують відновлювальні роботи осель одиноких, малозабезпечених та соціально незахищених громадян. А таких, за результатами обстеження, взяли на облік близько тридцяти. Друге джерело фінансування – кошти резервного фонду міського бюджету. Ними можна допомогти мешканцям постраждалого від стихії будинку ОСББ. І, нарешті, третій напрямок, з найбільшою кількістю виплат – фінансування матеріальної допомоги громадянам через управління соціального захисту населення міської ради.

Всі три алгоритми дій внесуть на розгляд виконавчого комітету міської ради.

А поки що всі, хто має добру волю долучитись до допомоги кропивничанам, можуть перераховувати кошти на наступні рахунки:

Благодійна організація МБФ “СМАйЛ”

Реквізити: ЄДРПОУ 42491113 в АТ “ПриватБанк”

код 323583

Розрахунковий рахунок UAUA203052990000026007045103151

або

Картковий рахунок: 5169330516807754 (керуюча Аветисян О.В.)

Призначення платежу: благодійна допомога. Позначка – “СтопСтихія”

Підготував Роман ЛИСЕНКО, фото із соцмереж