ВЧИТЕЛЯМ КІРОВОГРАДЩИНИ ПІДВИЩАТЬ ЗАРПЛАТНЮ

Бюджетом 2021 передбачається двоетапне підвищення заробітної плати вчителям – у січні та в липні.

Про це повідомляє заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Шеремет: «Рівень заробітної плати працівників галузі освіти у 2021 році підвищуватиметься у два етапи: у січні та в липні. Такі зміни передбачені в проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік. Зокрема, з липня посадовий оклад вчителів зросте майже на 30%, порівняно з вереснем 2020 року».

Посадовець додав, що для місцевих бюджетів Кіровоградської області освітня субвенція на 2021 рік передбачена в сумі 2,7 мільярда гривень, що на 30,7% більше її обсягу на 2020 рік, коли держава виділила 2,05 мільярда гривень.

У МОН наголосили, крім збільшення посадових окладів, залишаться надбавки до зарплати за вислугу років (близько 20%, а для молодих вчителів – 10%), престижність праці (від 5% до 30%) та інші доплати (винагорода за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо).

«Позиція президента України така, що у спосіб поетапного підвищення заробітних плат вчителів, встановлення надбавок за результатами сертифікації, підтримки молодих фахівців зміцнюватиметься кадровий потенціал школи»,– зауважив Сергій Шеремет.