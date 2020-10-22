Кіpoвoгpадська oбласть найближчим часoм мoже вийти з “зеленoї” каpантиннoї зoни.

Пpo це пoвідoмив диpектop депаpтаменту oхopoни здopoв’я Кіpoвoгpадськoї oблдеpжадміністpації Oлег Pибальченкo.

«П’ять днів пoспіль ми pеєстpуємo більше 40 випадків кopoнавіpуснoї інфекції на 100 тисяч населення.Ще 2 дні такoї динаміки, і ми мoжемo пеpейти в іншу зoну», – зазначив посадовець.

За добу з 19 по 20 жовтня на Кiровоградщинi зафiксували ще 51 новий випадок захворювання на коронавiрус.

За iнформацiєю обласного лабораторного центру випадки COVID-19 зареєстрували:

– тридцять два у Кропивницькому;

– три у Кропивницькому районi (с. Соколiвське, с. Iвано-Благодатне, с. Аджамка);

– один у Благовiщенському районi (с. Кам’яна Криниця);

– два у Знам’янці;

– один у Компанiївському районi (с. Першотравенка);

– п’ять у Маловискiвському районi (два у м. Мала Виска, один в смт. Смолiне, один в с. Палiївка, один в с. Березiвка);

– один у Знам’янському районi (с. Мошорине);

– три у м. Бобринець;

– три у Петрiвському районi (смт. Петрове)

Одужали вiд коронавiрусу десятеро людей. Серед них – сiм iз Кропивницького, один із Олександрiї, один із Гайворонського району та один з Вiльшанського району.

Наразі в Кіровоградській області лікуються від коронавірусу 529 людей, з них 141 пацієнт лікується в умовах стаціонару.

Продовжують лікуватися: 31 пацієнті в обласній лікарні, 76 пацієнтів в Центральній міській лікарні Кропивницького, 17 пацієнтів в міській лікарні Олександрії, 9 пацієнтів у Добровеличківській ЦРЛ, 8 пацієнтів у Маловисківській ЦРЛ.

Нещодавно в області збільшили кількість ліжок для лікування хворих на коронавірус – на 135.

Відповідне розпорядження про збільшення кількості ліжок з 214 до 349 видане Кіровоградською ОДА. Зокрема, в обласні лікарні збільшили кількість ліжок з 30 до 60, в Центральній міській лікарні Кропивницького – зі 125 до 225, а в центральній міській лікарні Олександрії – із 25 до 30 ліжок.

Наразі в області зайняті хворими на коронавірус в тому числі з підозрами 51% ліжок.

Загалом в області 180 ліжок забезпечені киснем, це 80% інфекційних ліжок Кіровоградщини.

Це 173 інфекційні ліжка в лікарнях першої хвилі: обласній лікарні, Центральній міській лікарні в Кропивницькому, Центральній міській лікарні в Олександрії, Добровеличківській та Маловисківській центральних райлікарнях. У цих 5 медзакладах загалом є 214 інфекційних ліжок.

А також – 22 інфекційні ліжка в чотирьох медзакладах другої хвилі: Бобринецькій, Долинській, Новоархангельській та Новоукраїнській райлікарнях.