НА КІРОВОГРАДЩИНІ НА ОДНЕ ВІЛЬНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ПРЕТЕНДУЮТЬ 9 БЕЗРОБІТНИХ

Станом на 01 жовтня 2020 року на одне вільне робоче місце по Кіровоградській області претендували 9 безробітних осіб, а у м. Кропивницький – 5 безробітних.

За період карантину (з 12 березня по 30 вересня) роботодавцями до служби зайнятості надано 14,9 тис. вакансії, що на 33,2% менше, ніж за відповідний період минулого року.

За видами економічної діяльності структура вакансій виглядає так:

39,7% – у сільському, лісовому та рибному господарстві;

14,0% – у переробній промисловості;

9,3% – у сфері торгівлі;

6,6% – у сфері освіти;

6,4% – у сфері охорони здоров’я

5,3% – у сфері транспорту та кур’єрської діяльності.

Так, станом на 01 жовтня 2020 року кількість безробітних становила 16,5 тис. осіб. Зростання обсягів реєстрації безробітних в області за період карантину відбулось на 57,4%.

Значну частку безробітних (25,3%) можна віднести до категорій осіб, які натрапляють на труднощі під час пошуку роботи. З них 49,7% (4,1 тис.) становили особи, яким залишилося 10 і менше років до пенсії, 14,4% (1,2 тис.) – особи з інвалідністю, 9,7% (0,8 тис.) – учасники бойових дій. Ці категорії користуються додатковими гарантіями в сприянні працевлаштуванню.

За період із початку запровадження карантину було працевлаштовано 8,1 тис. безробітних. Так, за направленням служби зайнятості громадяни отримали роботу у таких галузях економічної діяльності:

59,0% – у сільському господарстві;

11,7% – у переробній промисловості;

8,4% – у сфері торгівлі;

4,7% – у сфері освіти;

2,9% – у державному секторі;

2,9% – у сфері охорони здоров’я;

2,8% – у сфері транспорту та кур’єрської діяльності;

2,0% – тимчасове розміщення й організація харчування.

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості