ТЕПЛО КРІЗЬ БОРГИ І ПОЛІТИКУ: ЯКИМ БУДЕ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН НА КІРОВОГРАДЩИНІ?

Зима для комунальників настає завжди неочікувано, хоч і за прогнозом. Минулоріч проблеми із централізованим опаленням найгостріше проявилися в Світловодську: тоді про холодні батареї в оселях містян дізналися не лише вся Кіровоградщина, а й Україна. Цієї осені призначений новий голова облдержадміністрації, а цими вихідними оберемо ще й нових представників місцевої влади і органів самоврядування. Якою буде цьогорічна зима, чи готова область її зустріти в теплі та які політичні амбіції у «тепловиків» – розповідає «Народне слово».

Чи дочекаємося снігу цього разу?

Якщо ви гадаєте, коли ж випаде цьогоріч перший сніг, то марно: перший в Україні 2020 року сніг випав 14 жовтня. Снігопад зафіксували на горі Піп Іван Чорногорський, де температура повітря в той день впала до -4°С.

Начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адамченко підкреслила: є ймовірність, що зима буде безсніжною, як і минулоріч, але також вірогідно, що взимку будуть дощі. На думку синоптикині, це не найгірший варіант, оскільки Україна зараз страждає від посухи.

Народний синоптик Володимир Деркач вважає, що початок зими буде досить теплим, а перші морози вдарять після Дня святого Миколая.

Коли сезон почнеться?

Український уряд вирішив, що прив’язка початку опалювального сезону до календаря, а не до реальної погоди є недолугою. Тож тепер рішення про початок та закінчення опалювального сезону ухвалюється виконавчими органами відповідних сільських, селищних та міських рад або місцевими державними адміністраціями, виходячи з кліматичних умов.

Опалювальний сезон на Кіровоградщині розпочнеться, коли середньодобова температура повітря буде меншою за 8 градусів Цельсія протягом трьох днів поспіль. Наприклад, у Кропивницькому першим цьогоріч тепло в батареях отримав 16 жовтня пологовий будинок. Директор комунального підприємства «Теплоенергетик» Олександр Чельник пояснив, що медичні заклади отримають тепло одразу після відповідного звернення керівників установ. Дитячим садкам та школам вмикають централізоване опалення разом з житловим масивом.

Водночас у міськвиконкомі вирішили, що в школах обласного центру опалення ввімкнуть із 27 жовтня, тобто після осінніх канікул.

Чи готова область та з якими тарифами

Як повідомила пресслужба «Нафтогазу», станом на 15 жовтня під загрозою старт опалювального сезону був у 45 населених пунктах через заборгованості теплогенеруючих підприємств. Наприклад, підприємства Кіровоградщини, що виробляють теплову енергію станом на 13 жовтня загалом заборгували за газ 666 мільйонів гривень, з яких 22 мільйони – ще цьогорічний борг.

Та в обласній владі запевняють, що опалювальний сезон в області почнеться вчасно, а з деякими боргами допоможуть розібратись або місцеві, або обласний бюджет. Варто зазначити, що загалом на заходи з підготовки до опалювального пеpіоду було спpямовано 83,4 мільйона гривень. З них на теплове господаpство 15,3 мільйони грн, на водопpовідноканалізаційне господаpство – 7,7 мільйонів грн., житловий фонд отримав для цих цілей 29,8 мільйонів гривень, а доpожньомостове господаpство – 30,6 мільйонів грн.

Із серпня в Україні запрацював вільний ринок газу. Це означає, що нові ціни на газ для населення встановлюватимуть щомісяця. Так, на жовтень 2020 року «Нафтогаз» встановив ціну 4,7 грн за кубометр газу. У «Нафтогазі України» експерти прогнозують, що цієї зими ціни на газ знизяться завдяки рекордним запасам, які вдалося сформувати в газосховищах.

Інформацію про зменшення тарифів на тепло підтвердила й директоркa обласного депaртaменту житлово-комунaльного господaрствa Ольга Довжук ще наприкінці вересня:

– Йде мовa про зниження нa тaрифи у межах від 4 до 7 відсотків, у деяких випaдкaх і до 9 відсотків. Тобто буде врaховaне і підвищення інших стaтей витрaт, і здешевлення сaмого природного гaзу, – сказала вона.

Також пані Довжук підкреслила, що першими нові тарифи на тепло цьогоріч затвердили Влaсівськa селищна і Світловодськa міськa ради.

Борги та реструктуризація в обласному центрі

В обласному центрі наявність централізованого опалення забезпечують два підприємства: «Теплоенергетик» та «Кіровоградтепло». Ще 6 листопада 2018 року депутати Кропивницького проголосували за повернення підприємства «Кіровоградтепло» у комунальну власність через загрозу зриву опалювального сезону. На початку травня 2019 року підписали акт передачі цілісно-майнового комплексу «Кіровоградтепла» «Теплоенергетику».

Міський голова Андрій Райкович 9 жовтня 2020 року заявив, що теплове господарство Кропивницького технічно підготовлене до пуску тепла. Наразі «Теплоенергетик» отримав номінації на газ у жовтні.

Серед проблемних питань Андрій Райкович назвав затримку процесу реструктуризації боргів теплогенеруючих підприємств України через різницю в тарифах, зокрема для населення. У випадку КП «Теплоенергетик» йдеться про суму в 166,5 мільйонів гривень. Крім того, 14,6 мільйонів гривень кропивницьким тепловикам завинили у ДП «Енергоринок» за поставлену електроенергію.

– Ми звернулися з листами на адресу усіх центральних державних органів влади щодо важливості і необхідності якнайшвидшого прийняття Верховною Радою України закону №1730 про реструктуризацію боргів теплогенеруючих підприємств через різницю в тарифах та щодо суттєвого боргу «Енергоринку» , — повідомив Андрій Райкович.

Вже 13 жовтня Ольга Довжук підвердила, що «Теплоенергетик» виконало свої зобов’язання і готове до подачі тепла:

– Комунальне підприємство «Теплоенергетик» провело щомісячну виплату у повному обсязі. Кошти у сумі 550 797 гривень надійшли на інші рахунки, – уточнила вона.

Централізована система чи автономна незалежність

В обласному центрі, як і в Світловодську, гостро стоїть питання автономного опалення. Адже система централізованого застаріла, час від часу прориває і стає з кожним роком все менш рентабельною. Наприклад, в обласному центрі протягом літа провели понад 120 ремонтів теплових мереж в місцях поривів.

Олександр Чельник ще 22 вересня заявив, що у Кропивницькому готові до опалювального сезону всі теплогенеруючі об’єкти, а теплові мережі – у критичному стані.

– Проблему зношеності теплових мереж може вирішити капітальна їх заміна, а це 330 кілометрів труб загалом. Міський бюджет не здатен забезпечити грошима такий ремонт, це мільярди гривень, – сказав директор підприємства.

І вже за два дні після цієї заяви, 25 вересня був черговий прорив тепломережі. Через нього в тридцять другий раз (редакція «Народного слова» знаходиться на цій вулиці, тож ми рахували) переривали нещодавно заасфальтовану за кошти міського бюджету вулицю Чорновола.

Та наразі для встановлення автономного опалення в Кропивницькому потрібно не лише оббігати купу установ і кабінетів, отримати цілий стос довідок-дозволів-експертиз, а й при цьому відключатися від централізованого або всім будинком, або щонайменше всім квартирам на одному стояку.

Раніше в міській раді стверджували, що Кропивницький не може повністю відмовитися від централізованого опалення. Та цього літа думка змінилася, і зовсім протилежне заявив мер Андрій Райкович 17 серпня:

– Або всі переходимо на централізоване теплопостачання, або відключаємо будинки і мікрорайони і переходимо на індивідуальне. Іншого виходу немає.

Райкович тоді зауважив, що з власниками квартир, які ще не перейшли на автономне опалення, потрібно провести роз’яснювальну роботу, що іншої технологічної можливості немає. «Неефективно подавати тепло до житлового будинку через п’ять квартир», – додав він.

Тож цього місяця у Кропивницькому повністю відключать від централізованого опалення 12 багатоповерхівок. Як пояснив заступник міського голови Кропивницького Олександр Вергун, це будинки, в яких залишилось декілька квартир, не обладнаних автономним опаленням.

У Світловодську – боротьба теплова і політична

Товариство з обмеженою відповідальністю «Світловодськпобут», яке має забезпечувати тепло в оселях світловодців і яке не впоралося із цим завданням у 2019 році, відзвітувало про готовність до опалювального сезону. На своєму офіційному сайті 16 жовтня ТОВ заявило, що «завершило підготовку до опалювального сезону у повному обсязі». При цьому «Світловодськпобут» окреслив дві проблеми з початком опалювального сезону 2020-2021 року.

– Відкрите питання стосовно газопостачання, адже передплата згідно з рішенням Світловодської міської ради, яка дозволила б відкрити газові засувки для опалення міста, здійснена не була. Тому нині ведуться непрості перемовини із адміністрацією «Кіровоградгазу», аби вирішити проблему постачання газу для початку опалювального сезону у Світловодську.

Жителі міста у соцмережах обурилися і назвали таке повідомлення, де «міськрада хоч не заплатила, але ми підемо до «Кіроворадгазу» – зняття підприємством з себе відповідальності. Також світловодці пригадали, що приблизно те саме говорили в «Світловодськпобуті» і перед минулим, зірваним опалювальним сезоном.

Другою проблемою, як зазначає теплопостачальне підприємство, є начебто готовність будинків до теплопостачання. Станом на 16 жовтня до прийому теплоносія готові були лише 117 будинків із 232 по місту. «З яких саме причин керуючі компанії не підготували свої багатоповерхівки до прийому теплоносія – не відомо: графік підключення будинків було розроблено і надано заздалегідь», – йдеться на сайті підприємства.

«Світловодськпобут» звітує про ремонтні роботи мережі в аварійних місцях, які було виявлено після останньої «гідравліки» – більше 20 виявлених проривів. По завершенню аварійних робіт буде проведено ще одне «гідравлічне» випробування мережі.

– Стосовно технічної складової підготовки – все добре. Проблеми, скоріше, із політичною складовою: знову не затверджено тариф, немає взаємодії із владою. Це, звичайно, крок назад. Дивно, що навіть профільний заступник не може знайти спільну мову із іншими представниками влади, – бідкається генеральний директор СП-ТОВ «Світловодськпобут» Сергій Московський.

Слід зазначити, що Сергій Московський і власник цього ж підприємства Олександр Яременко балотуються цієї осені від партії «Європейська солідарність» в депутати Великоандрусівської об’єднаної територіальної громади.

Секретар Світловодської міськради Юрій Сапянов у свою чергу повідомив про перемогу у суді другої інстанції (Центральний господарчий суд) над «Світловодськпобутом». Суд визнав незаконною реєстрацію, де 50 відсотків власності підприємства, що належала міській територіальній громаді, перейшла у власність Олександрові Яременку, перетворивши його на 100-відстокового власника.

Видання «Світловодськ вечірній» запитало Сапянова, чи не «умиє руки» керівництво «Світловодськпобуту» через судові рішення напередодні опалювального сезону.

– То хай відмовляться повністю від своєї частки! Ми тоді приймемо це підприємство до комунальної власності міста і затвердимо ефективного директора. І тоді опалювальний сезон не запізниться. Але вони таку «дійну корову» не відпустять, – відповів Сапянов.

Прокоментував виданню судове рішення і Сергій Московський:

– Дійсно, рішення суду є. Але воно стосується виключно неточностей, зроблених державним реєстратором, який вносив у реєстр відомості про зміну статусу нашого підприємства. Їхнє виправлення – чиста формальність. А от відмова міської ради від своєї 50-відсоткової частки, за яку проголосувала депутатська більшість у 2016 році, надумавши утворити на базі СП два комунальних підприємства, була і залишається основоположним документом, на підставі якого до Яременка й перейшли оті 50 відсотків. Депутати міськради самі відмовилися від своєї частки, а наміри утворити два теплогенераційні комунальні підприємства вже чотири роки намірами так і залишаються.

Нагадаємо: тодішній міський голова Валентин Козярчук 22 квітня 2019 року підписав документ, який і дозволив перереєструвати «Світловодськпобут» повністю на Олександра Яременка.

Тож як вплинуть політичні баталії на опалювальний сезон – покаже час. А щоб атмосфера у вашому домі не залежала від політиків – голосуйте розсудливо 25 жовтня та встановіть автономне опалення.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ