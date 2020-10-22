89 ЖИТЕЛІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗАХВОРІЛИ НА КОРОНАВІРУС

Про це у себе в телеграм-каналі повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко сьогодні, 22 жовтня.

«+89 хворих на COVID-19 за цю добу. Найбільше випадків маємо в обласному центрі – 38, далі Олександрія – 21, решта – райони. У Кропивницькому двоє дітей захворіло, а також в Олександрійському районі та Добровеличківці. Прошу, бережіть себе! Нагадую, сьогодні розпочинає свою роботу в обласній лікарні перша комунальна ПЛР-лабораторія», – написав Андрій Назаренко.

За інформацією головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, випадки COVID-19 зареєстрували:

тридцять вісім у обласному центрі;

двадцять один у м. Олександрія;

вісім у Добровеличківському районі (п’ять у смт. Добровеличківка, три у м. Помічна);

шість у Олександрійському районі (с. Нова Прага, с. Приютівка, с. Войнівка, с. Шарівка, с. Квітне, с. Лікарівка);

п’ять у Новоархангельському районі (двоє з смт. Новоархангельск, один з с. Торговиця, один з с. Підвисоке, один з с. Тимофіївка);

чотири у Кропивницькому районі (с. Мар’янівка, с. Первозванівка, с. Соколівське, с. Сонячне);

три у м. Новоукраїнка;

два у Маловисківському районі (с. Велика Виска);

один у м. Знам’янка;

один у Новгородківському районі (с. Чечеліївка)

Одужали від коронавірусної інфекції п’ять жителів обласного центру, два жителя Компаніївського району.

Помер 66-річний чоловік із м. Гайворон.