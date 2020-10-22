89 ЖИТЕЛІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗАХВОРІЛИ НА КОРОНАВІРУС

Про це у себе в телеграм-каналі повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко сьогодні, 22 жовтня.
«+89 хворих на COVID-19 за цю добу. Найбільше випадків маємо в обласному центрі – 38, далі Олександрія – 21, решта – райони. У Кропивницькому двоє дітей захворіло, а також в Олександрійському районі та Добровеличківці. Прошу, бережіть себе! Нагадую, сьогодні розпочинає свою роботу в обласній лікарні перша комунальна ПЛР-лабораторія», – написав Андрій Назаренко.
За інформацією головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, випадки COVID-19 зареєстрували:
тридцять вісім у обласному центрі;
двадцять один у м. Олександрія;
вісім у Добровеличківському районі (п’ять у смт. Добровеличківка, три у м. Помічна);
шість у Олександрійському районі (с. Нова Прага, с. Приютівка, с. Войнівка, с. Шарівка, с. Квітне, с. Лікарівка);
п’ять у Новоархангельському районі (двоє з смт. Новоархангельск, один з с. Торговиця, один з с. Підвисоке, один з с. Тимофіївка);
чотири у Кропивницькому районі (с. Мар’янівка, с. Первозванівка, с. Соколівське, с. Сонячне);
три у м. Новоукраїнка;
два у Маловисківському районі (с. Велика Виска);
один у м. Знам’янка;
один у Новгородківському районі (с. Чечеліївка)
Одужали від коронавірусної інфекції п’ять жителів обласного центру, два жителя Компаніївського району.
Помер 66-річний чоловік із м. Гайворон.