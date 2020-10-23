За минулу добу в лабораторному центрі провели 767 ПРЛ-досліджень, про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
На Кіровоградщині зафіксували ще 72 нових випадків захворювання на коронавірус:
сорок у м. Кропивницький;
шість у Новоукраїнському районі (п’ять у м. Новоукраїнка, один у с. Глодоси);
чотири у м. Знам’янка;
три у смт. Олександрівка;
три у Голованівському районі (два у смт. Побузьке, один у с. Перегонівка);
три у м. Олександрія;
три у Маловисківському районі (два у с.Велика Виска, один у с. Мар’янівка);
два у Петрівському районі (с. Луганка);
один у Благовіщенському районі (с. Сабатинівка);
один у Новоархангельському районі (с. Вільшанка);
один у м. Світловодськ;
один у смт. Устинівка;
один у Світловодському районі (с. Золотарівка);
один у смт. Компаніївка;
два у Добровеличківському районі (с. Перчуново)
Одужало від коронавірусу вісім жителів Кропивницького, троє жителів Благовіщенського району, один житель Знам’янки та по одній людині з Бобринецького та Новоукраїнського районів.
Померли 66-річний чоловік з м. Новоукраїнка та 64-річний чоловік з м. Бобринець.