За минулу добу в лабораторному центрі провели 767 ПРЛ-досліджень, про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

На Кіровоградщині зафіксували ще 72 нових випадків захворювання на коронавірус:

сорок у м. Кропивницький;

шість у Новоукраїнському районі (п’ять у м. Новоукраїнка, один у с. Глодоси);

чотири у м. Знам’янка;

три у смт. Олександрівка;

три у Голованівському районі (два у смт. Побузьке, один у с. Перегонівка);

три у м. Олександрія;

три у Маловисківському районі (два у с.Велика Виска, один у с. Мар’янівка);

два у Петрівському районі (с. Луганка);

один у Благовіщенському районі (с. Сабатинівка);

один у Новоархангельському районі (с. Вільшанка);

один у м. Світловодськ;

один у смт. Устинівка;

один у Світловодському районі (с. Золотарівка);

один у смт. Компаніївка;

два у Добровеличківському районі (с. Перчуново)

Одужало від коронавірусу вісім жителів Кропивницького, троє жителів Благовіщенського району, один житель Знам’янки та по одній людині з Бобринецького та Новоукраїнського районів.

Померли 66-річний чоловік з м. Новоукраїнка та 64-річний чоловік з м. Бобринець.