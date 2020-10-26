ВІКТОР ЛОЗІНСЬКИЙ ВИГРАВ ВИБОРИ

Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув’язнення за вбивство, переміг у голосуванні на голову об’єднаної територіальної громади поруч з місцем убивства.

“Лозінський Віктор Олександрович впевнено виграв вибори на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області”, – повідомили ВВС News Україна у місцевій виборчій комісії.

Там уточнили, що оформлення протоколів ще триває.

Віктор Лозінський йшов на вибори як самовисуванець.

Його головним конкурентом був кандидат від “Слуги народу” Сергій Баліцький, родина якого має агробізнес у регіоні.

Зараз Підвисоцька ОТГ належить до Голованівського району, де в 2009 році й сталось вбивство. Пан Баліцький заявляв про погрози з боку Лозінського, але той заперечував це.

У 2009 році вбивство отримало політичне забарвлення, адже пан Лозінський представляв БЮТ, а очільниця уряду Юлія Тимошенко тоді була фавориткою на президентських виборах.