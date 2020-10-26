КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ: 86 ЛЮДЕЙ ЗАХВОРІЛО, 6 ОДУЖАЛО, 2 ПОМЕРЛО

За інформацією головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, випадки COVID-19 зареєстрували:
тридцять два в обласному центрі;
два у Голованівському районі (с. Перегонівка);
вісім у м. Новоукраїнка;
чотири у м. Долинська;
один у смт. Онуфріївка;
один у смт. Новоархангельськ;
чотири у м. Знам’янка;
сім у м. Олександрія;
три в Олександрійському районі (с. Нова Прага, с. Шарівка, с. Чечеліївка);
три у Добровеличківському районі (смт. Добровеличківка, с. Гнатівка, с. Велика Олександрівка);
чотири у Знам’янському районі (один у с. Диківка, два у с. Плоске, один у с. Дмитрівка);
п’ять у Олександрівському районі (два у смт Олександрівка, один у с. Бірки, один у с. Підлісне, один у с. Великі Верещаки);
один у смт Компаніївка;
один у місті Бобринець;
два у Петрівському районі (с. Володимирівка, с. Косівка);
шість у Вільшанському районі (чотири у смт Вільшанка, один у с. Добрянка, один у с. Добре);
один у Кропивницькому районі (с. Сонячне);
один в Устинівському районі (с. Криничне)
Одужали від коронавірусної інфекції шість жителів обласного центру.
На жаль, маємо два нових летальні випадки. Померли 54-річна жінка з м. Олександрія та 81-річний чоловік із м. Кропивницький.
Наразі на COVID-19 хворіють 910 жителів області, 695 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Про це повідомляє директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 61, 6%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 65,6%.
215 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 58;
Центральна міська лікарня Міської ради м. Кропивницького – 107;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 25;
Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 9;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 16.
Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 9 тяжких хворих: 7 у Кіровоградській обласній лікарні, 2 у Центральній міській лікарні Кропивницького.