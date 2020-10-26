КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ: 86 ЛЮДЕЙ ЗАХВОРІЛО, 6 ОДУЖАЛО, 2 ПОМЕРЛО

За інформацією головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, випадки COVID-19 зареєстрували:

тридцять два в обласному центрі;

два у Голованівському районі (с. Перегонівка);

вісім у м. Новоукраїнка;

чотири у м. Долинська;

один у смт. Онуфріївка;

один у смт. Новоархангельськ;

чотири у м. Знам’янка;

сім у м. Олександрія;

три в Олександрійському районі (с. Нова Прага, с. Шарівка, с. Чечеліївка);

три у Добровеличківському районі (смт. Добровеличківка, с. Гнатівка, с. Велика Олександрівка);

чотири у Знам’янському районі (один у с. Диківка, два у с. Плоске, один у с. Дмитрівка);

п’ять у Олександрівському районі (два у смт Олександрівка, один у с. Бірки, один у с. Підлісне, один у с. Великі Верещаки);

один у смт Компаніївка;

один у місті Бобринець;

два у Петрівському районі (с. Володимирівка, с. Косівка);

шість у Вільшанському районі (чотири у смт Вільшанка, один у с. Добрянка, один у с. Добре);

один у Кропивницькому районі (с. Сонячне);

один в Устинівському районі (с. Криничне)

Одужали від коронавірусної інфекції шість жителів обласного центру.

На жаль, маємо два нових летальні випадки. Померли 54-річна жінка з м. Олександрія та 81-річний чоловік із м. Кропивницький.

Наразі на COVID-19 хворіють 910 жителів області, 695 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Про це повідомляє директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 61, 6%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 65,6%.

215 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 58;

Центральна міська лікарня Міської ради м. Кропивницького – 107;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 25;

Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 9;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 16.

Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 9 тяжких хворих: 7 у Кіровоградській обласній лікарні, 2 у Центральній міській лікарні Кропивницького.