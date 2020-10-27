КІЛЬКІСТЬ ЛАБОРАТОРІЙ ДЛЯ ПЛР-ТЕСТУВАННЯ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗБІЛЬШИТЬСЯ

Таке рішення було ухвалене сьогодні, 27 жовтня, на засіданні обласної комісії з ТЕБ та НС.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко, необхідне обладнання має сектор ветеринарної медицини, підпорядкований нашій Держпродспоживслужбі. “Доручив головній санітарній лікарці Надії Оперчук відпрацювати алгоритм дій. В умовах другої хвилі коронавірусу нам потрібно використовувати весь діагностичний резерв!

Зараз для ПЛР-тестування маємо 4 апарати в обласному лабораторному центрі й два апарати в обласній лікарні”, – повідомив очільник області.