КІРОВОГРАДЩИНА ОТРИМАЄ СУБВЕНЦІЮ НА КИСЕНЬ ДЛЯ ЛІКАРЕНЬ

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова ОДА Андрій Назаренко.

“Учора Кабмін доручив збільшити рівень забезпечення киснем наші лікарні, що борються з коронавірусом. На ці цілі Кіровоградська область отримала субвенцію 11 133 800 гривень. Їх розподілили за потребою медичних закладів:

– обласна лікарня – 7 480 000 грн.

– міська лікарня Кропивницького – 2 000 000 грн.

– Олександрійська міська лікарня – 853 800 грн.

– Добровеличківська ЦРЛ – 400 000 грн.

– Маловисківська ЦРЛ – 400 000 грн.

Кисень є життєво важливим для пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ. На сьогоднішній ранок маємо 10 тяжких хворих”.