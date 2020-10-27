НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВАКАНТНІ ПОНАД 120 РОБОЧИХ МІСЦЬ ІЗ ЗАРПЛАТОЮ БІЛЬШЕ 15 ТИСЯЧ

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Станом на 26 жовтня кількість вакансій, зареєстрованих у службі зайнятості Кіровоградщини, склала 1384 одиниці.

За розмірами запропонованої заробітної плати представлені вакансії розподіляються таким чином:

  • Менше мінімальної (неповна зайнятість) – 35 одиниць;
  • мінімальна (5000 грн) – 342 од.;
  • від мінімальної до 7000 грн – 420 од.;
  • від 7000 до 10000 грн – 292 од.;
  • від 10000 до 15000 грн – 173 од.;
  • понад 15000 грн – 122 од.;

Середній розмір запропонованої заробітної плати у зареєстрованих вакансіях складає 8216,49 грн.

Кіровоградський обласний центр зайнятості               

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