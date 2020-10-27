COVID-19: ДВОЄ ПОМЕРЛИХ

Станом на 27 жовтня за даними лабораторного центру МОЗ у Кіровоградській області зафіксували 2157 позитивних результатів ПЛР-тестування на коронавірус SARS-nCov2.
За добу, що минула, в області коронавірус виявили у 43 чоловік:
двадцять – у Кропивницькому;
три у Маловисківському районі (м. Мала Виска, с. Велика Виска, смт Смоліне);
один у смт Онуфріївка;
два у Вільшанському районі (с. Добре, смт Вільшанка);
два у м. Знам’янка;
один у м. Новомиргород;
чотири у Добровеличківському районі (три в смт Добровеличківка, один у с. Липняжка);
один у смт Петрове;
один у м Гайворон;
два у Новоукраїнському районі (м. Новоукраїнка, с. Фурманівка);
один у м.Долинська;
два у Голованівському районі (с. Лісне, с. Перегонівка);
два у Кропивницькому районі (с. Іванівка, с. Аджамка);
один у Знам’янському районі (с. Суботці).
Одужали – 15 осіб.
Маємо 2 летальні випадки. Це 64-річний чоловік із м.Гайворона та 77-річна жінка з м.Благовіщенська.