63 ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА 15 УЧНІВ ХВОРІЮТЬ НА COVID-19 НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

«Епідситуація в освітніх закладах Кіровоградщини трохи покращилася. Це зумовлено тим, що школи пішли на канікули, а виші почали працювати в дистанційному режимі. Наразі 15 учнів та 63 працівників закладів освіти продовжують лікування від COVID-19», – зазначила Надія Оперчук.

Вона додала, що наразі тривають протиепідемічні заходи в 11 закладах освіти – це вісім шкіл, один позашкільний заклад та два виші. Проводяться протиепідемічні заходи також у двох садочках Олександрії.

Починаючи з нового навчального року, на самоізоляції знаходилося 4680 учнів і студентів, а також 613 працівників.