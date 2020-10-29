ВБИВСТВО – НЕ АРГУМЕНТ, ПРОДАНІ ГОЛОСИ ТА МАТЮКИ НА БЮЛЕТЕНЯХ: ЯК ВІДБУВАЛИСЯ МІСЦЕВІ ВИБОРИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Цього разу місцеві вибори відбувалися за відкритими партійними списками. Тобто виборці голосували не лише за партію та її перший номер у списку, а самі мали змогу обрати, хто саме з партії представлятиме їхні інтереси в тій чи іншій місцевій раді. Тож цьогоріч бюлетені виявилися складнішими і більшими. Тому Центральна виборча комісія попередила, що результатів голосування не слід очікувати раніше четверга-п’ятниці. А ось сам виборчий процес на Кіровоградщині перетікав, як в тому гостросюжетному детективі: із затриманнями, хабарами, «переадресацією» виборців. А про одного з ймовірно обраних голів об’єднаної територіальної громади Голованівського району написали чи не всі медіа України.

Хто прийшов?

Центральна виборча комісія повідомила, що явка на місцевих виборах по Україні 25 жовтня склала 36,88 відсотків. Щодо Кіровоградщини, то в уточнених списках нарахували загалом 715 264 виборців, але до виборчих дільниць прийшли з них 252 403 людини. Таким чином, явка виборців в Кіровоградській області становила 35,29 відсотка. Для порівняння: явка виборців під час місцевих виборів у 2015 році становила 46,38 відсотків.

Якщо брати по всій Україні, то найбільш свідомими виявилися мешканці Тернопільської (44,68 відсотка явки), Львівської (43,82 відсотка) та Волинської (41,89) областей. Найменше виборців взяли участь у голосуванні в Донецькій (31,67 відсотків явки), Миколаївській (32,02 відсотка) та Харківській (32,33 відсотка) областях. Щодо Кіровоградщини, то у такому собі рейтингу «відповідальності виборців» за відсотком явки ми опинилися на 17-му місці серед усіх інших областей країни.

А яка з громад Кіровоградщини виявилася найактивнішою у виборах? Як виявилося, найвищу явку виборців в області зафіксували у Ганнівській сільській ТВК Новоукраїнського району – 56,03 відсотка. За нею йде Гурівська сільська ТВК Кропивницького району з показником у 55,36 відсотка та Підвисоцька об’єднаний територіальна сільська громада, де бюлетні в неділю отримали 51,77 відсотка від всіх проживаючих тут виборців.

Для порівняння, явка у Фортечній районній у місті Кропивницькому раді склала 29,88 відсотків, а найнижча явка по області була у Новоукраїнській міській ТВК – лише 25,35%.

“Ефект Лозінського”

В Підвисоцькій ОТГ явка виборців були чи не найвищою в області. Тут із загальної кількості виборців (це 4773 осіб) бюлетені отримали 2471 людей.

Але більшість українських медіа облетіла звістка не про високу явку в Підвисоцькій ОТГ, а про те, який вибір зробили тут. Про попередні результати голосування журналісти дізналися від представників місцевої виборчої комісії:

– Віктор Олександрович Лозінський впевнено виграв вибори на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області, — сказали у ВК.

Це здивувало журналістів і виклало осуд зокрема й через те, що територія цієї громади розташована недалеко від місця вбивства Валерія Олійника. Вбивство сталося у 2009 році. У справі фігурували тодішній нардеп від партії «Батьківщина» Віктор Лозінський, прокурор району, начальник міліції район і єгер. Проти вказаних осіб порушили кримінальну справу, а навесні 2011 року суд визнав Лозінського винним у вбивстві і засудив до 15 років позбавлення волі.

Яким чином людина, яка має перебувати за ґратами ще шість років, брала участь у політичних перегонах? Нагадаємо: вирок пом’якшили до 14 років. У 2013 році Лозінського звільнили «за станом здоров’я», та згодом суд повернув його до колонії. У 2016 році завдяки «закону Савченко», за яким день у СІЗО рахується за два дні ув’язнення, Лозінський вийшов на волю.

Цього разу Віктор Лозінський йшов на вибори голови ОТГ як самовисуванець. Його головним конкурентом був кандидат від «Слуги народу» Сергій Баліцький, родина якого має агробізнес у регіоні.

Підкуп і «переадресація»

Правоохоронці Кіровоградщини повідомили, що викрили міжрегіональну групу, яка здійснювала підкуп виборців на користь однієї з політичних сил у обласному центрі та в Києві. В ході слідства встановили, що група осіб пропонувала виборцям по 500 гривень за голос «за кого треба» (а деяким і до 1000 пропонували), а «загальний фонд» підкупу становив 32,5 тисячі гривень.

За інформацією обласної прокуратури та СБУ в області, кандидат від однієї із політичних партій організував так звану «сітку» із декількох груп виборців загальною кількістю 65 осіб, яким пообіцяв винагороду за голосування під час проведення місцевих виборів. Наразі вже є чутки щодо того, яка саме політична партія скуповувала голоси виборців, та офіційної інформації від правоохоронців поки немає.

Також правоохоронці затримали одного з фігурантів в центрі Кропивницького, під час авансової частини неправомірної вигоди. Згодом в ході процесуальних дій встановили ще одного співучасника підкупу.

Наразі триває досудове розслідування, тож правоохоронці не повідомляють назву політичної сили, яка скуповувала голоси.

Та одному з учасників «схеми» підкупу виборців вже 26 жовтня було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Стосовно його спільника суд постановив визначити для нього у вигляді запобіжного заходу нічний домашній арешт.

А ось напередодні виборів обласна прокуратура оголосила підозру іншому мешканцю Кропивницького. Як виявилося, він написав заяви від імені 200 кропивничан щодо зміни адреси виборчої реєстрації. Зробив він це без особистої участі осіб, від імені яких писав, та із зазначенням неправдивих відомостей щодо нового місця мешкання. Так ще й нові адреси вказав неіснуючі. Підозру чоловіку оголошено за ознаками порушення, передбаченого ч.1 ст.158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Конфлікти та порушення у виборчих комісіях

Спостерігачі громадської мережі «Опора» розповіли про ті порушення, які масово фіксували під час виборів на Кіровоградщині. Як виявилося, більшість з них відбувалися під час підрахунку голосів та оформлення виборчої документації на дільничних виборчих комісіях і виявлені під час здачі підсумкових протоколів до територіальних виборчих комісій різних рівнів.

Координаторка «Опори» в Кіровоградській області Зоя Лебідь пояснила, що найбільше помилок було при оформленні протоколів:

– Фіксували неправильно оформлені протоколи, написані олівцем, не запаковані бюлетені, сплутані пакети з виборчою документацією, переписування протоколів на території ТВК. Зокрема, в Олександрійській та Світловодській міській ТВК зафіксовано кілька випадків переписування протоколів «на колінах» в ТВК та поруч з ними. Спостерігачі «Опори» викликали поліцію та написали заяви в правоохоронні органи», – зазначила вона.

Також фіксували порушення в заповненні виборчої документації членами ДВК, на частині ТВК утворилися черги, виникають конфлікти тощо. Так, у Великосеверинівській ТВК три години був відсутній кворум і не приймали документацію від ДВК.

– Голова дільничної виборчої комісії в Олександрії № 350759 заявила, що не буде уточнювати протокол і залишила його в комісії. Подібний інцидент трапився і у Кропивницькому на виборчій дільниці №350839. Тут голова залишила документи і пішла. Комісія працює далі. А у Світловодську, наприклад, ДВК прийшла на ТВК без протоколу про підрахунок голосів, – розповіла Зоя Лебідь.

Цьогоріч черговим викликом став недопуск спостерігачів на виборчі дільниці та заборона вести їм відео- та фотофіксацію. Як повідомляла ОПОРА, на дільниці № 350271, що знаходиться в селі Українка Кропивницького району, перешкоджали роботі спостерігачам Громадянської мережі ОПОРА. Зокрема, заборонили фото та відеозйомку на території дільниці та відмовилися надати для ознайомлення вранішній протокол.

Скандал стався і у Світловодську. Тут члени комісій з дільниць № 350661 та №350799 відправили документи, які територіальна виборча комісія надіслала на уточнення.

– Одні члени ДВК сіли в машину і почали ймовірно переписувати протоколи підрахунку голосів. А інші члени виборчої комісії вносили дані в протокол прямо в приміщенні ТВК, – йдеться в повідомленні «Опори».

Спостерігачам вдалося зафіксувати на відео ці порушення.

Прийшов, побачив – зіпсував

Через те, що вибори цьогоріч проводилися із відкритими політичними списками, то це стало значним нововведенням для виборців України. Адже на одному бюлетені треба було обрати не лише одну партію, але й одного із запропонованих від неї кандидатів у відкритому списку. Але якщо людина просто відмітила б одну партію (не вказуючи номер конкретного кандидата чи кандидатки), то голос все одно зарахувався.

І хоч було опубліковано багато соціальних роликів із поясненнями, як заповнювати бюлетені, і хоч більшість новинних сайтів і газет (зокрема і «Народне слово») детально пояснювали нюанси заповнення документів – зіпсованих бюлетенів через незнання не вдалося уникнути. Немало знайшлося й тих виборців, які в неділю знайшли час і можливість прийти до дільниці, але навмисно зіпсували бюлетень.

Фото деяких бюлетенів, зіпсованих мешканцями Кіровоградщини, опублікували спостерігачі «Опори». Наприклад, на одному бюлетені виборець так і написав «Я не можу понять. Я голосую за політичну партію Батьківщина» (орфографія автора збережені – прим. ред.). На жаль, це було написано на бюлетені, хоча було достатньо поставити галочку в квадраті навпроти назви партії.

Інші мешканці Кіровоградщини на одному бюлетені обирали одночасно декілька партій (замість одної), або навіть всі, що на бюлетені написані.

Також траплялося, що виборці викреслювали всі партії в документі, писали образи («уроди», «банда» тощо) або навіть посилали куди подалі – щоправда, незрозуміло кого.

А тим часом:

27 жовтня кандидати в депутати міськради від ОПЗЖ Анна Ніжнікова, Сергій Сердюк, Денис Костенко та Олександр Рацул подали до Фортечної і Подільської територіальних виборчих комісій заяви, у яких вимагають надати їм копії всіх протоколів всіх дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів по всіх п’яти видах виборів – а це близько 1200 (!) документів кожному.

Фото з YouTube-каналу “Суспільне. Кропивницький”

Прикметно, що до того часу жодних заяв, скарг та актів про порушення на дільницях до ТВК ними не подавалося. До речі, юридична процедура видачі таких копій саме тервиборчкомами взагалі не передбачена. Тим більше, що чи не кожний міський штаб уже має копії протоколів, які передають офіційні спостерігачі та члени дільничних комісій від тих чи інших партій.

Страждають від цього у першу чергу люди, які відпрацювали на дільницях у неділю, провели підрахунки, у багатьох випадках – уточнювали їх, і які досі чекають у коридорах ТВК своєї черги здати документи суворої звітності, зрештою повернутися додому, до рідних та близьких, елементарно відпочити.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ, фото на прев’ю – kirovograd.24