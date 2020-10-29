ГОСПІТАЛЬНІ БАЗИ ПІДСИЛЯТЬ БРИГАДАМИ ФАХІВЦІВ ІНШИХ МЕДЗАКЛАДІВ

У Кіровоградській області департамент охорони здоров’я ОДА розпочинає формування кадрового резерву медичних працівників, яких можна задіяти у наданні допомоги хворим на коронавірус, що лікуються у госпітальних базах першої хвилі.

Про це повідомив заступник директора департаменту Олександр Скрипник, йдеться на офіційному сайті Кіровоградської ОДА.

«З огляду на загострення епідситуації, маємо потребу у збільшенні персоналу і лікарнях першої хвилі, які цілодобово надають медичну допомогу хворим на COVID-19. МОЗ розробив механізм залучення відповідних медичних кадрів. Йдеться про лікарів (інфекціоністи, терапевти, анестезіологи), молодший персонал із медичної освітою (медичні сестри, фельдшери) та молодший персонал без медичної освіти (санітарний обслуговуючий персонал)», – уточнив Олександр Скрипник.

Заступник директора департаменту охорони здоров’я ОДА зазначив, що головним лікарям необхідно сформувати медичні бригади та по черзі їх командирувати до закріпленої за територією госпітальної бази «першої лінії».

«Така бригада з однієї території працюватиме на виїзді 1 раз на 2 місяці. Це дозволить значно вивільнити персонал госпітальної бази «першої лінії»», – пояснив посадовець.

Нагадаємо, обласна лікарня приймає пацієнтів із усієї території області при середньо-важкому та важкому перебігу коронавірусу, що потребують високоспеціалізованої медичної допомоги, а також Кропивницького, Бобринецького, Компаніївського, Долинського, Олександрівського, Новгородківського, Устинівського районів.

До центральної міської лікарні Кропивницького скеровують профільних пацієнтів лише з Кропивницького.

До центральної міської лікарні Олександрії приймають профільних пацієнтів із Олександрії, Світловодська, Знам’янки, Знам’янського, Світловодського, Олександрійського, Петрівського та Онуфріївського районів.

У Добровеличківську центральну районну лікарню скеровують пацієнтів із Гайворонського, Благовіщенського, Голованівського, Вільшанського та Добровеличківського районів.

У Маловисківську центральну районну лікарню госпіталізують пацієнтів із Новоархангельського, Новоукраїнського, Маловисківського та Новомиргородського районів.