КІРОВОГРАДЩИНА: КОЛИ ПОМЕНШАЄ РАЙОНІВ?

Для завершення реформи адміністративно-територіального устрою і визначення управлінських ресурсів новообраних очільників громад і місцевих рад Верховна Рада має проголосувати за відповідний закон.

Про це повідомила начальниця управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОДА Вікторія Кулікова.

Вона пояснила, що 3 листопада Верховна Рада повинна проголосувати за проєкт закону №3651-д від 06.10.2020 року, який передбачає безперервність реалізації завдань і повноважень як державних органів влади на місцях, так і органів місцевого самоврядування після проведених місцевих виборів.

«Законопроєкт пропонує врегулювати питання закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України. У розрізі Кіровоградщини – маємо перейти від 21 адмінодиниці до 4.Це дозволить місцевій владі не лише управляти фінансами, землею, ресурсами, а й вирішувати нагальні питання життєдіяльності громад», – зазначила Вікторія Кулікова.

Вона додала, законопроєкт також врегулює питання правонаступництва нових місцевих і районних рад, їхніх виконавчих органів у частині прийнятих раніше рішень, бюджетів, фінансових і майнових зобов’язань, комунального і державного майна.

Нагадаємо, 25 жовтня місцеві вибори на Кіровоградщині відбулися за новим адміністративним розподілом.

Як уже повідомлялося, 12 червня Кабінет Міністрів України затвердив нове районування регіонів. На Кіровоградщині утворив чотири – Голованівський, Кропивницький, Новоукраїнський та Олександрійський.

Відповідно до рішення, до чотирьох адмінодиниць увійшли:

• Голованівський район (із адміністративним центром у селищі міського типу Голованівськ): території Благовіщенської міської, Вільшанської селищної, Гайворонської міської, Голованівської селищної, Заваллівської селищної, Надлацької сільської, Новоархангельської селищної, Перегонівської сільської, Підвисоцької сільської, Побузької селищної об’єднаних територіальних громад;

• Кропивницький район (із адміністративним центром у місті Кропивницький): території Аджамської сільської, Бобринецької міської, Великосеверинівської сільської, Гурівської сільської, Дмитрівської сільської, Долинської міської, Знам’янської міської, Катеринівської сільської, Кетрисанівської сільської, Компаніївської селищної, Кропивницької міської, Новгородківської селищної, Олександрівської селищної, Соколівської сільської, Суботцівської сільської, Первозванівської сільської, Устинівської селищної об’єднаних територіальних громад;

• Новоукраїнський район (із адміністративним центром у місті Новоукраїнка): території Ганнівської сільської, Глодоської сільської, Добровеличківської селищної, Злинської сільської, Маловисківської міської, Мар’янівської сільської, Новомиргородської міської, Новоукраїнської міської, Піщанобрідської сільської, Помічнянської міської, Рівнянської сільської, Смолінської селищної, Тишківської сільської об’єднаних територіальних громад;

• Олександрійський район (із адміністративним центром у місті Олександрія): території Великоандрусівської сільської, Новопразької селищної, Олександрійської міської, Онуфріївської селищної, Пантаївської селищної, Петрівської селищної, Попельнастівської сільської, Приютівської селищної, Світловодської міської об’єднаних територіальних громад.