ПЕРЕМОЖЦІВ ВОСЕНИ РАХУЮТЬ

Оптимістичні прогнози щодо підрахунку результатів місцевих виборів виборів протягом тижня, схоже, не справджуються – складна процедура підрахунку та численні скандали на рівні місцевих виборчкомів та штабів відсувають «дату Ікс» (хоча, скоріше, Х) на середину тижня наступного. Але по багатьох позиціях попередні результати вже відомі – їх оприлюднюють партійні штаби, а ймовірні переможці вже приймають привітання у соцмережах.

Не місце прикрашає людину

Найбільш помітним результатом на виборах очільників міст та громад на Кіровоградщині став результат виборів міського голови Олександрії. Вже можна казати, що багаторічне правління беззмінного очільника шахтарського міста Степана Цапюка добігло фіналу. Адже, за повідомленнями ЗМІ, з переконливим результатом переміг колишній голова ОДА, земляк олександрійців Сергій Кузьменко.

За нього проголосувало більше 13 тисяч виборців. Найближчий конкурент на виборах і мер, який тривалий час не залишав посаду міського голови – Степан Цапюк – отримав 9378 голосів виборців.

Трохи більше ніж півтисячі голосів отримав на виборах третій кандидат – Володимир Трофіменко – 577 голосів. Недійсних бюлетенів визнали 357.

Нагадаємо, на підтримку кандидатури Сергія Кузьменка на виборах міського голови Олександрії публічно висловились п’ять партій: «Слуга народу», «Сила і честь», «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Пропозиція».

Не чекаючи офіційних результатів, наступника вже привітав і сам Степан Цапюк.

Міським головою Кропивницького знову може стати Андрій Райкович.

За паралельним підрахунком штабу політичної партії «Пропозиція» чинний міський голова Кропивницького Андрій Райкович набрав 53,24 % голосів. І таким чином перемагає вже у першому турі. Про це повідомив голова обласного виборчого штабу партії «Пропозиція» Юрій Семенюк.

Сам кандидат теж вже встиг звернутися до прихильників у соцмережах:

“Дорогi мої земляки. Мiсцевi вибори завершено. I якими б не були остаточнi цифри, є результат, вже є перемога. Наша iз вами спiльна перемога. Далі чекає складна i велика робота – будувати наше славне місто. І ми це зробимо”, – написав Райкович на своїй сторінці..

Зберігається інтрига у Світловодську: за попередніми підрахунками голосів на посаду міського голови Світловодська ймовірніше за всіх кандидатів претендують представник пропрезидентських «Слуг народу» Андрій Маліцький та кандидат від ВО «Батьківщина» Роман Домбровський.

Про це інформує Інтернет-видання Світловодськ.

«Якщо така мінімальна дистанція між лідерами залишиться, як і 26 жовтня, не виключено, що буде другий тур. Дуже багато недійсних та зіпсованих бюлетенів, додало джерело у Світловодській ТВК, де триває складний підрахунок голосів», – йдеться у повідомленні.

Але Роман Домбровський у соцмережах налаштований оптимістично:

«Шановні однодумці! Я щиро дякую Вам за підтримку моєї кандидатури на посаду міського голови та команди ВО «Батьківщина» до Світловодської міської ради. Батьківщина перемогла. Це факт!

Попереду нелегкий шлях. Ми налаштовані на конструктив, тому ніяких суперечок з приводу кого обрали міським головою не буде, другого туру теж! Люди мерзнуть, треба діяти! Рішення територіальної виборчої комісії буде остаточною крапкою у виборчих перегонах. Воля виборця – для нас дороговказ! І на майбутнє… Нам не потрібні чужі ордени, але і свої медалі ми нікому не віддамо! Те, що розпочали продовжимо, те що пообіцяли зробимо!»

Що стосується виборів у громадах, тот загальна тенденція тут така: попередньо виборці віддали перевагу чинним керівникам. Серед найбільш переконливих результатів – на посаду голови Приютівської ОТГ Олександрійського району з великим відривом від опонентів переміг чинний голова громади Андрій Коломійцев. За нього віддали свої голоси близько 80% тих, хто взяв участь у голосуванні.

Відомо, що із результатом у 44 % Дмитрівська ОТГ привітала нині діючу голову ОТГ Наталію Стрикуль.

З перемогою у соцмережах вже привітали Юрія Гульдаса (Маловисківська ОТГ), Олександра Корінного (Новоукраїнська ОТГ), Олега Волянського (Попельнастівська ОТГ), Миколу Антошика (Помічнянська ОТГ), Олександра Маслюкова (Компаніївська ОТГ), Романа Волуйка (Гайворонська ОТГ), Прасков’ю Мудрак (Первозванівська ОТГ), Інну Завірюху (Соколівська ОТГ), Ігоря Забажана (Новомиргородська ОТГ), Володимира Осієвського (Добровеличківська селищна ОТГ)…

Бобринецька ОТГ отримала, можна сказати, нового-старого очільника території – ним, найвірогідніше, стане колишній багаторічний міський голова Бобринця Леонід Кравченко.

У Великоандрусівській ОТГ, ймовірно, теж буде новий голова. Принаймні, за інформацією інтернет-видання «Світловодськ», про це свідчать попередні результати місцевих виборів. Зі значним відривом від суперників лідирує Аріф Різаєв, який пішов на вибори, перебуваючи на посаді Глинського сільського голови.

Також у середу, 28 жовтня, Кіровоградське регіональне відділення Асоціації міст України повідомило про попередні результати виборів голів ще у кількох ОТГ, де перемогли:

Гурівська – Анатолій Склярчук; Долинська – Євген Звіздовський; Знам’янська – Володимир Сокирко; Аджамська сільська – Тетяна Зайченко; Великосеверинівська – Сергій Левченко; Катеринівська – Тетяна Пучка; Новгородківська – Олександр Сириця; Олександрівська – Олександр Безпечний; Устинівська – Ігор Пеньков.

Кандидати та мандати

І хоч підрахунки виборчих перегонів ще далекі від фінішу, але деякі партії вже озвучили ймовірні власні результати, а деякі – й попередні претензії.

Так, голова виборчого штабу партії «Слуга народу» в Кіровоградській області Михайло Бєжан запевнив, що в обласній раді буде 15 їхніх представників, а у міськраді Кропивницького – шість.

Голова обласної організації «Сила і честь» Олександр Скляревський розповів, що партія перетнула 5-відсотковий бар’єр в Світловодську та Олександрії, але не подолала в Кропивницькому. Середній відсоток підтримки цієї політсили в обласному центрі склав 4%.

Представниця локальної партії «Рідне місто» Катерина Шамардіна, посилаючись на протоколи дільничної виборчої комісії, заявила, що їхня партія матиме представників і у міській раді Кропивницького, і в районних радах міста.

– За нашими підрахунками, ми матимемо представництво у міській раді, більше семи відсотків. Нас підтримало 11 відсотків у Подільській та п’ять відсотків у Фортечній районних радах міста Кропивницького, – сказала вона.

За її словами, до міської ради «Рідне місто» набрало більше семи відсотків, до Фортечної понад п’ять відсотків, а до Подільської – більше 11 відсотків.

За підрахунками партії «Пропозиція», які оголосив Юрій Семенюк, політсила начебто отримала найбільшу підтримку серед інших в обласному центрі – 18 відсотків.

– У нас зараз понад 18 відсотків за підсумками протоколів. Будемо найбільшою фракцією в міськраді, – додав Юрій Семенюк.

Він запевнив, що «Пропозиція» подолала 5-відсотковий бар’єр до обласної ради, а їхній кандидат Олександр Безпечний отримав найбільшу кількість голосів на виборах Олександрівського селищного голови.

Перший номер у списку «Європейської солідарності» до міської ради Кропивницького, колишній народний депутат Костянтин Яриніч проінформував, що політсила по області отримала 12,31 відсотків підтримки.

– По всіх громадах перетнули п’ятивідсотковий бар’єр. В обласній та міській радах будуть наші депутати, приблизно 10-13 відсотків, – уточнив представник партії «ЄС».

А ось в обласному осередку партії «За майбутнє» заявили, що за паралельним підрахунком голосів набрали 6,79 відсотків на Кіровоградщині. Водночас партія начебто отримала інформацію (з яких джерел – невідомо), що їхній показник «намагаються зменшити нижче за прохідний бар’єр у 5 відсотків». Тож партійці почали бити на сполох і звинувачувати у фальсифікаціях дільниці в різних громадах області. «У Бобринецькій ТВК під час перерахунку голосів у пакунку зіпсованих бюлетенів виявили дійсні бюлетені з позначками за партію. Протокольна кількість бюлетенів не відповідає наявній. ТВК також затягує підписання протоколу тим, що неодноразово переносить засідання комісії», – такі претензії оголосили в обласному осередку партії.

Представники партії вимагають перерахунку голосів щонайменше по двох дільницях. По яких саме – в партійній заяві не уточнюється.

Також перерахунку голосів вимагали і місцеві представники партії «Слуга народу». Як виявилося, кандидат в депутати міської ради Кропивницького від партії «Слуга народу» Антон Шевченко подав 17 заяв про перерахунок голосів на кількох дільницях. Цікаво, що при цьому текст заяв був ідентичний, і відрізнялися документи хіба що номерами вказаних дільничних виборчих комісій.

Голова Фортечної територіальної виборчої комісії Роман Козаченко зазначив, що перерахунку голосів робити не будуть. Причиною відмови стало й те, що кандидат Антон Шевченко не додав до заяв актів про порушення, самі заяви також не містять фактів порушень.

– ТВК може прийняти рішення про перерахунок голосів до або під час прийняття документів від дільничних виборчих комісій. На момент розгляду заяв кандидата документи з ДВК, на яких він вимагав перерахувати голоси, були прийняті Фортечною ТВК. Це й унеможливлює ухвалення рішення про перерахунок голосів, – пояснив Роман Козаченко.

Категорично не погоджуються з результатами підрахунків і представники «Опозиційної платформи – За життя». Щоправда, вони вимагають не перерахунку голосів, а змінити голову міської територіальної виборчої комісії Кропивницького.

Водночас представники громадської мережі «Опора» повідомили, що на Кіровоградщині перерахунок буде здійснений на п’яти дільницях. Це одна з дільниць Кропивницької територіальної виборчої комісії та чотири дільниці Світловодської ТВК: №№350788, 350803, 350663, 350804.

Голова Кропивницької міської ТВК Тетяна Буземська розповіла, що одну з комісій двічі відправляли на уточнення, але формула протоколу не зійшлася. «Станом на 27 жовтня опрацьовано 97 відсотків протоколів, залишилося прийняти виборчу документацію з 6-7 дільниць», – додала вона.

Щодо Світловодська, то спостерігачі «Опори» зафіксували, що члени ТВК не вели окремого протоколу перерахунку на двох дільницях, а робили виправлення в протоколі ДВК.

Члени комісій №350788 та №350803 позапаковували всі бюлетені в один мішок і не підписали. Натомість на інших двох дільницях повністю будемо проводити перерахунок, бо дані з протоколів і кількість бюлетенів не співпадають. До того ж, на пакетах нічого не написано, – сказав голова Світловодської міської ТВК Сергій Гайдук.

Нагадаємо: офіційні остаточні результати підрахунки голосів мають оприлюднити до 6 листопада.

Оксана ГУЦАЛЮК, Ірина ТРЕБУНСЬКИХ, фото – “Голос громади”, “Александрія в фотографіях”